«زين تك» تُصبح شريك التوزيع الاستراتيجي لأجهزة الواقع الممتد ( XR ) ومنصة ( VIVERSE For Business ) المبتكرة من شركة اتش تي سي ڤايڤ في الشرق الأوسط وإفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «زين تك»، المزود الرائد للحلول الرقمية المتكاملة ضمن مجموعة زين، اليوم عن إطلاق أحدث أجهزة الواقع الممتد (XR) التي تطورها شركة «إتش تي سي ڤايڤ» (HTC VIVE)، بما في ذلك نظارة "ڤايڤ فوكس فيجن" (VIVE Focus Vision) الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرًا، إلى جانب مجموعة متكاملة من البرمجيات، تتضمن منصة (VIVERSE For Business) المخصصة للتعاون المكاني في البيئات التجارية. وقد أصبحت «زين تك» شريكاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يعزز مكانتها في ريادة التحول الرقمي.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة «زين تك» في معرض جيتكس جلوبال في دبي، للعام الثاني على التوالي، حيث تتواجد في القاعة 21، الجناح C10. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الواقع الممتد من إتش تي سي ڤايڤ تحظى بانتشار واسع على مستوى العالم، وقد حققت إنجازًا لافتًا العام الماضي من خلال نشر نظارة (VIVE Focus 3) على محطة الفضاء الدولية لدعم رواد الفضاء في الحفاظ على صحتهم العقلية والبدنية.

قامت شركة (VIVERSE) التابعة لشركة إتش تي سي بتطوير منصة (VIVERSE For Business) للتعاون المكاني، التي تتيح للأشخاص من مختلف أنحاء العالم التجمع في بيئات ثلاثية الأبعاد متقدمة، بهدف تعزيز الإنتاجية وإضفاء بُعد مبتكر على التفاعلات في بيئة العمل. تتميز المنصة بمجموعة من الخصائص المتطورة، بما في ذلك الترجمة الفورية التي تدعم تعدد اللغات، بالإضافة إلى شخصيات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في توفير تجربة تفاعلية غنية وفعّالة تعزز من سلاسة العمل والتواصل داخل المساحات الافتراضية.

وبهذه المناسبة، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة «زين تك»: "تشهد تقنيات الواقع الموسع والواقع الافتراضي طلباً متزايداً من قِبل شريحة متنامية من العملاء. ومع التكيف المتسارع للشبكات لدعم تدفقات البيانات الكبيرة المطلوبة لتشغيل هذه التقنيات بكفاءة، فقد بتنا نرى نمواً مستمراً في الإقبال على هذه الحلول. لذلك، يُعد هذا التوقيت مثاليًا لتعزيز شراكتنا مع شركات رائدة مثل إتش تي سي ڤايڤ، التي تتميز بابتكاراتها المتقدمة في هذا المجال. ونحرص في زين تك على مواصلة العمل لتقديم أحدث وأفضل الحلول التقنية في المنطقة، بما يلبي تطلعات عملائنا المتنوعة".

من جانبه، قال نيكيل ناير، رئيس المبيعات في شركة إتش تي سي الشرق الأوسط وأفريقيا: "حظيت أجهزة وبرمجيات إتش تي سي ڤايڤ باعتماد سريع وواسع من قِبل العديد من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لقد شهدنا حتى استخدام هذه التقنيات في مجالات متقدمة مثل تدريب خدمات الإطفاء، حيث يسافر المتدربون لمسافات طويلة لإجراء جزء من تدريباتهم عبر الواقع الافتراضي. نتطلع للتعاون مع زين تك، التي تشاركنا التزامنا الراسخ بتقديم خدمات تقنية عالية الجودة، وتسخير التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وتعزيز التجارب العملية للأفراد".

نبذة عن شركة "زين تك" Zain TECH

"زين تك" هي شركة إقليمية متخصصة في توفير حلول رقمية متكاملة تُوحِّد أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لمجموعة زين، بهدف تقديم خدمات وحلول رقمية شاملة تحت مظلة واحدة. تسعى الشركة إلى تعزيز القيمة المقدمة للعملاء من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار والكفاءة. تتبوأ الشركة موقعاً متقدماً يمكّنها من قيادة التحول الرقمي لعملائها من القطاعات الحكومية والمؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل على تحقيق ذلك عبر "مركز تميّز" يُعنى بتقديم حلول مدارة تتضمن خدمات متقدمة تشمل: الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والتقنيات الناشئة.

تعتمد "زين تك" على البنية التحتية المتقدمة لمجموعة زين وانتشارها في أسواق إقليمية رئيسية، بما في ذلك الكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حضورها في أسواق أخرى استراتيجية في المنطقة. يُعزّز هذا الانتشار قدرة الشركة على تقديم حلول مرنة ومتطورة تناسب متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء.

تُعد "زين تك" ركيزة محورية في استراتيجية مجموعة زين لتطوير أعمال الاتصالات الأساسية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وبناء قطاعات نمو جديدة خارج إطار الخدمات المحمولة التقليدية. تهدف زين من خلال هذا التوجه إلى ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما ينسجم مع رؤيتها للتحوّل إلى شريك أساسي في تطوير المشهد الرقمي على مستوى المنطقة.

نبذة عن "إتش تي سي ڤايڤ" HTC VIVE

"إتش تي سي ڤايڤ" منصة رائدة عالمياً في مجال حلول وتقنيات الواقع الممتد (الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط) ، ومنظومة تسهم في تطوير خدمات وأجهزة حديثة للارتقاء بتجارب الواقع الممتد لكل من المستخدمين والشركات باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات. وتتمحور الأعمال الرئيسية لمنظومة "فايف" حول تعزيز وتطوير محتوى وتطبيقات الواقع الممتد. وتشمل محفظة أعمال "فايف" أفضل تطبيقات أجهزة الواقع الممتد ضمن فئتها، "فايف بورت" هو متجر تطبيقات لمحتوى الواقع الافتراضي وتجاربه؛ وحلول "فايف اينتربرايز" الخاصة بالشركات والتي ستفتح عالماً جديداً من الإمكانيات، بغض النظر عن المجال. و"فايف إكس" وهو مسرع أعمال الواقع الافتراضي بقيمة تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، و"فايف آترز" الذي يهدف إلى استكشاف الإمكانات اللامحدودة للواقع الافتراضي والواقع الممتد والبلوكشين والفن الرقمي بجميع أشكاله.

وتشمل محفظة أعمال "إتش تي سي" كذلك منصات التعاون المفتوحة "فايف آر إس إي" و"فايف آر إس إي" الخاصة بالشركات، و"إتش تي سي" للهواتف الذكية، ونظام "فايف مارس كام تراك" للإنتاج الافتراضي، ومنصة "جي ريجنز 5 جي لحلول الاتصال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.vive.com.

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