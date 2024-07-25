

في إطار إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزامها بالحفاظ على البيئة في المملكة، وقّعت "زين السعودية" شراكة إستراتيجية مع جمعية "ارتقاء" بهدف إطلاق لمرحلة الثانية من حملة إدارة المخلفات الإلكترونية وإعادة تأهيلها أو تدويرها، ومن خلال هذه الشراكة، ستتوحد جهود "زين السعودية" و"ارتقاء" لاستقطاب وتعزيز الاستثمار في قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات الإلكترونية والحد منها، وذلك من خلال إعادة تدوير أكثر من 5000+ جهاز إلكتروني، وذلك للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وبمواءمةٍ مع مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله).

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية" إيمان بنت عبد الله الصعيدي: "نعمل في زين السعودية وفق استراتيجيةٍ تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، عبر المساهمة في تبني أفضل الممارسات العالمية التي تدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة الشاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، ووصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع "ارتقاء" سوف ندعم مفهوم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وأيضاً إعادة تأهيلها ومن ثم توزيعها على الجهات لاستخدامها؛ بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ونشر الوعي البيئي الذي يساهم بتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد. ويتزامن ذلك أيضاً مع حرصنا على أن نكون مساهماً رئيسياً في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الاستدامة، من خلال دعمنا ومشاركتنا في العديد من المبادرات ذات الصلة والمتوائمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs".

من جهته، قال المدير التنفيذي في جمعية "ارتقاء" عمر بن خالد الشيباني: "إنَّ الجمعية تستهدف بناء تعاون وثيق مع القطاع الخاص، لدعم الاقتصاد الدائري، من خلال الاستدامة وخفض التلوث واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية نحو قطاع إعادة التدوير". وأكد أنَّ "شراكتنا مع زين السعودية، بصفتها مزوداً رائداً للاتصالات والخدمات الرقمية، ستدعم تحقيق هدفنا، لا سيما في قطاعٍ حيوي كقطاع الاتصالات، خصوصاً أنَّ تدوير المخلفات الإلكترونية يوفر فرصاً مهمة، ليس فقط على مستوى الاستدامة، بل أيضاً على مستوى الأعمال، من خلال تصدير منتجات التدوير إلى العديد من الأسواق الخارجية".

الجدير بالذكر أنَّ زين السعودية حققت مؤخراً إنجازاً عالمياً نوعياً بنشر أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم وجهة "البحر الأحمر"، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلّاً عملياً للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما أسهم في حصولها على عدد من الجوائز منها جائزة أفضل تقنية خضراء من تيلكوم ريفيو وجائزة مبادرة العمل المناخي.

عن زين السعودية:

"زين السعودية" هي شركة رائدة في قطاع الخدمات والحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتوفر لعملائها منتجات حائزة على أفضل الجوائز وذات قيمة مضافة، بما في ذلك خدمات الاتصالات، وشبكة وتطبيقات الجيل الخامس (‎5G)، وخدمات التقنية المالية، والحوسبة السحابية، وحلول إنترنت الأشياء، وخدمات الألياف والطائرات بدون طيار والترفيه الرقمي والعديد من الخدمات الأخرى؛ مع تأكيد ريادتها في الحفاظ على تحقيق أهداف ومبادئ البيئة والاستدامة والحوكمة لتكون في صميم أعمالنا.

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