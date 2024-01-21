أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "ماكسيموس" الشركة الرائدة في تدريب وتطوير الموارد البشرية بهدف تنمية مهارات وقدرات الطاقات الوطنية الشابة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتمكين الشباب عبر تأهيلهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحدى برامج رؤية السعودية 2030 لنساهم في رحلة التحول الرقمي على مستوى المملكة.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "زين السعودية" الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر :"نهدف من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين الطاقات الوطنية الشابة من خلال الاستثمار في مواهبهم وضمان المواءمة بين مخرجات تعليمهم واحتياجات سوق العمل، ودعم ثقافة الابتكار وتأهيلهم ليكونوا عنصر مساهم في بناء مستقبل طموح " وأضافت: " فخورون في زين السعودية بدورنا الرائد في تنمية الموارد البشرية وخدمة المجتمع، ولا سيما في تمكين قدرات الشباب السعودي في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها المملكة نحو رؤية السعودية 2030، بما ينسجم مع إستراتيجيتنا لتمكين الموارد البشرية وللاستدامة المؤسسية التي من بين أهم أهدافها دعم جيل الشباب".

الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية" فازت مؤخراً، وللمرة الثانية، بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نِسَب التوطين في المنشآت، كإحدى الشركات الوطنية العملاقة، تقديراً لجهودها وإنجازاتها الرائدة في تمكين الابتكار والتطوير في القطاع بعقولٍ وأيادٍ وطنيةٍ شابة.

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-انتهى-