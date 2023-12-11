محققةَ 3 جوائز في قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات

حصلت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، على 3 جوائز في قمة "تيليكوم ريفيو" Telecom Reciew )) خلال الدورة السابعة عشر ل "قمة قادة قطاع الاتصالات"، التي عقدت يومي 6 و7 ديسمبر 2023، في دبي. حيث تم تتويج برنامج "زين السعودية للتنوع والشمولية بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية".

وجاء فوز "زين السعودية" بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية" تقديراً لجهودها الكبيرة في تمكين بيئة عملٍ تدعم التنوع والشمولية على جميع الأصعدة. كما تعكس هذه الجائزة فعالية الثقافة المؤسسية في "زين السعودية" التي تقوم على تمكين رأس المال البشري وتحقيق قيمة التنوع والشمولية للحد من التمييز بين الجنسين وعلى مستوى الأعراق والجنسيات أو ذوي الإعاقات والطبقات الاجتماعية.

وتعليقاً على هذه الجائزة، عبّرت الأستاذة لولوة بنت سعد النويصر نائبة الرئيس للموارد البشرية عن سعادتها بتتويج "زين السعودية" بهذه الجائزة، والتي تعكس بوضوح جهود الشركة في خلق بيئة عمل متنوعة، تمنح فرص متكافئة للجميع. وقالت: "ننطلق في زين السعودية من مجموعةٍ من القيم التي نترجمها من خلال ثقافةٍ مؤسسية تدعم توفير بيئة عملٍ صحية وممكنة، ونفخر بأنَّنا نتقبل الاختلاف والتنوع في إطارٍ من الاحترام والتقدير للجميع، وهذا سر تميّزنا. لذا نحرص دائماً على خلق فرص متكافئة أمام الجميع تسهم في إرساء المزيد من التوازن في بيئة العمل وتمكين الكفاءات والطاقات الشابة في المملكة. حيث أطلقنا مبادرتنا الاستراتيجة WE منذ عام 2017 والتي تهدف إلى تمكين القوى العاملة في بيئة العمل، عبر زيادة نسبة القيادات النسائية في الشركة وتحقيق التنوع بين الجنسين في مكان العمل والمناصب القيادية بشكلٍ عام.والتي أنطلق منها العديد من البرامج التي تدعم فرص العمل والتدريب مثل برنامج Evolve الذي مكن أكثر من 100 شابة وشاب في بيئة العمل وكذلك برنامج "المرأة في التقنية" لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM."

وإضافةً إلى جائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية"، فازت "زين السعودية" بجائزتين إضافيتين هما "أفضل تقنية خضراء" عن شبكة الجيل الخامس (5G) الخالية من الانبعاثات الكربونية الأولى على مستوى العالم التي تم إنشاؤها بالشراكة مع " البحر الأحمر الدولية"، وجائزة "المرأة الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لهذا العام" التي فازت بها المدير العام التنفيذي الرقمي في شركة "زين السعودية" نجود الشهري تكريماً لمسيرتها المهنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ولإشرافها على إطلاق "باقة ياقوت" الرقمية.

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