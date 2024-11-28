الكويت- دبي- أعلنت مجموعة زين فوزها بجائزة "أفضل شركة في التنمية البشرية " في الكويت عن العام 2024، تقديرا لمبادرتها الخاصة بإطلاق جامعة الاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) بالشراكة مع جامعة IE الإسبانية، وذلك ضمن الحفل السنوي لـ MERIT Summit.

وأفادت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذا الاعتراف الدولي يسلط الضوء على مبادراتها التحويلية المؤثرة على مستوى بيئات الأعمال، وعلى مساعيها ومبادراتها القيادية في مجالات الاشتمال والتنوع والإنصاف.

وأوضحت زين أنها من أولى المؤسسات التي تبنت برامج الاشتمال والتنوع والإنصاف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهي الخطوة التي أبرزت الرغبة في بناء قوة عمل متنوعة، وجدية أكبر في إفادة المجتمعات، إذ تؤمن المجموعة بأن موظفيها يمثلون أكبر عنصر تميز لديها، وهي تسعى في ذلك إلى تسخير قوة هذا التنوع لبناء نموذج عمل يلهم الآخرين.

ومنذ إطلاق مجموعة زين استراتيجيتها الشاملة، أصبحت مبادرات الاشتمال والتنوع والإنصاف جزءاً أساسياً من نسيج أعمالها، إذ تسهم المبادرت العديدة التي تطلقها في هذه المجالات في إحداث تحولات في قوة العمل، وكيفية تطوير الموظفين بما يؤدي في النهاية إلى خلق ثقافة تتمتع بالاشتمال والتنوع والإنصاف,

الجدير بالذكر أن MERIT Summit يعد من المنتديات الفريدة التي تهتم باستراتيجيات الموارد البشرية والتعلم والتطوير في المؤسسات والشركات في مختلف الصناعات، وتستهدف هذه الفعاليات الدولية إبراز المشاريع والمبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز المهارات، وتطوير القيادات، ورفع مستوى التعلم المؤسسي.

وقالت الرئيس التنفيذي للاشتمال والتنوع والإنصاف في مجموعة زين مريم سيف "يبرز هذا الاعتراف الدولي جهودنا المستمرة في مبادرات الاشتمال والتنوع والإنصاف، التي نستهدف منها دعم وتمكين موظفينا، وبناء قوة عاملة يحركها الشغف في مجالات الابتكار والإبداع".

وأضافت بقولها "إطلاقنا لجامعة الاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) بالشراكة مع جامعة IE الإسبانية، سيساعدنا في سد الفجوة بين قدراتنا الداخلية والمهارات التي تحتاجها استراتيجية أعمالنا المستقبلية، والاستفادة من تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وذلك من خلال تمكين نحو 2000 من موظفي زين في مشاريع التحول الرقمي".

وتركز مجموعة زين على مبادرات الاشتمال والتنوع والإنصاف في بيئة أعمالها لتوفير تجربة تعليمية غامرة وتفاعلية وجذابة تتوافق مع متطلبات المشهد الرقمي المتغير، إذ تقدم هذه المبادرات فرصة لموظفيها لتعزيز مهاراتهم في مجالات الابتكار والإبداع، ومنحهم الفرصة لتطوير مسيرتهم المهنية، وتمكينهم من أن يكونوا من القادة المؤثرين، وهذه المبادرات لا تقتصر على معالجة التحديات القائمة فقط، بل التفوق في مواجهة العقبات المعروفة، وغير المتوقعة في بيئات العمل الحالية والمستقبلية.

وكانت زين أطلقت مؤشر الاشتمال Score) IDEU) للعام 2024، حيث بدأت فرق (IDEU) في زين في العمل كقوة واحدة، ونجحت في العمل على توسيع مفهوم الاشتمال وتعزيز إمكانية الوصول عبر عملياتها، ويبرز برنامج التحول الرقمي مع جامعة (IDEU) التزامها بتعزيز القدرات الداخلية للنهوض بالنمو الشخصي والمهني، وهي من خلال هذه الشراكة تقوم بتوسيع الفرصة لموظفيها للمشاركة في برنامج التحول الرقمي الشامل عبر الإنترنت، الذي يوفر أيضا إمكانية الحصول على درجة الماجستير.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة في مايو من العام 2023، بدأ نحو 1895 موظفا رحلة التحول الرقمي بمعدلات نجاح عالية، وحتى الآن، بلغ متوسط ​​معدل اجتياز الدورات 91.9%، وهناك أكثر من 700 طالب نشط يسعون للحصول على درجة الماجستير، وأكثر من 4000 شهادة تم الحصول عليها، وبلغ عدد ساعات التدريب والتعلم أكثر من 45 ألف ساعة تدريبية مكتملة.

وخلال هذه الفترة لمست المجموعة التأثير الكبير الذي أحدثه هذا البرنامج على تطوير الموظفين وتقدم مساراتهم المهنية، التي امتدت إلى تعزيز المشاركة على مستوى عمليات المجموعة، حيث كان التأثير هائلا، وهو ما جعل زين تضع معيارا جديدا للاستثمار في قوتها العاملة، إذ تعتقد أنه بسبب التسارع المستمر في صناعتها، وصعود نجم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، فإنها ملزمة برفع مهارات موظفيها لسد الفجوة الرقمية، جنبا إلى جنب مع تمكين الشمول الرقمي.

وبفضل استثماراتها في تحسين بيئة العمل الداخلية وتطوير مهارات موظفيها، جاءت العلامة التجارية زين في القائمة العالمية لـ "أفضل أرباب عمل" الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس، إذ تصدرت المجموعة السوق الكويتية كأفضل جهة توظيف، وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف في أسواق الشرق الأوسط، إذ تؤكد زين أن الإصرار على الإسهام في مستقبل أفضل، وبشكل يساعد الأشخاص أن ينموا ويعيشوا بازدهار، يأتي دائما في قلب اهتماماتها.

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