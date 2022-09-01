دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط مجموعة من خبراء شركة "زيبيا" العالمية الرائدة في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات، الضوء خلال مشاركتهم في حدث خاص حول التحول الرقمي تستضيفه دبي، على أهمية التحول القائم على البيانات في تطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وتسريع تنفيذ المبادرات الرقمية، واعتماد التطبيقات السحابية، بالتماشي مع الاتجاهات العالمية التي تشهدها أسواق العمل.

وسيستعرض خبراء الشركة، وهم شانكار جارج المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، وبارات سريفاستاف الرئيس العالمي للشراكات والتحالفات، ورام ناراسيمهان الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والخدمات المعرفية، أبرز التحديات والتطبيقات الإيجابية للحوسبة السحابية، ودورها الحيوي في العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وبهذا السياق يقول شانكار جارج: "تعمل المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات على تسريع مبادراتها الرقمية واعتماد التطبيقات السحابية لتشغيل فرق العمل من أي مكان. ولكن هناك الكثير من التحديات حالياً لتحقيق ذلك". وأضاف: "لا تزال هناك صعوبات في تحقيق الانتقال الكامل، وإدارة الأنظمة السحابية المعقدة، وضمان أداء التطبيقات وأمنها الإلكتروني، والتي قد تشكل عقبات أمام المؤسسات حيث تنتقل البيانات ذهاباً وإياباً بين شبكات الشركة والسحابة".

ووفقًا لتقرير الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا السوق في دولة الإمارات نمواً من 14.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 31.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وعلاوة على ذلك، تشير بيانات "ماكينزي ديجيتال" إلى أن قيمة السوق العالمي

لخدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، مما يشير إلى أن الحوسبة السحابية لا يزال لديها مجال واسع للنمو.

من المتوقع أن تؤتي هذه الزيادة ثمارها على خلفية حرص الأعمال التجارية في المنطقة على تطوير عمليات التحويل ومراكز البيانات والإدارات باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات.

ومع تغير متطلبات قطاع الأعمال باستمرار، بما في ذلك إمكانية الوصول من أي مكان وفي أي وقت، فإن أقسام تكنولوجيا المعلومات في وضع استراتيجي لنشر حلول فعالة بسرعة لدعم النمو التنظيمي والمبادرات المبتكرة المتعلقة بالمرونة وقابلية التوسع وخفض التكلفة والتسويق بشكل أسرع.

وفي معرض تعليقه على فوائد التطبيقات السحابية، قال بارات سريفاستاف: "تسعى شركة زيبيا بشكل دائم إلى تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم، ولتحقيق ذلك، نقدم لهم مجموعة من الخدمات لدعم الشركات التي ترغب بالانتقال إلى السحابة، أو تحسين الأنظمة الأساسية الحالية بما يسهم بالتالي بتضخيم عائد الاستثمار".

وبالإضافة إلى قطاع الخدمات السحابية، تعمل شركة "زيبيا" أيضاً في مجالات رقمية أخرى مثل البيانات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البرمجيات لمساعدة الشركات الإماراتية على تسريع مسيرة تبني الابتكار.

ومن جهته قال رام ناراسمهان: "نحن حريصون على تمكين عملائنا في مختلف المؤسسات التي تعمل في القطاعات الحكومية والأعمال والمرافق والضيافة بأفضل حلول تحليل البيانات الذكية لتحقيق أهدافهم. كمزود خدمة عالمي ، ويعمل فريقنا على تقديم التوجيه والخبرة اللازمتين لبناء منصات ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير، وتطبيقات التعلم الآلي عبر توظيف البيانات الضخمة لتعزيز نتائج الأعمال. وهكذا نساهم من خلال الأشخاص ذوي المستوى العالمي والشراكات والخدمات والحلول بمسعدة الشركات على العمل بشكل أكثر ذكاءً وأكثر صحة".

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة زيبيا (Xebia):

هي شركة عالمية لهندسة البرمجيات Full Stack واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الرقمية، وتتيح التحول الرقمي للمؤسسات باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.

تمتلك الشركة أكثر من 3000 مجموعة من الرواد والمبدعين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 500 عميل. وليها فريق متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسية السحابية والأمن والتدريب والتعلم وتطوير البرمجيات وإدارة المنتجات وتحسين الجودة.

تشمل خدمات الشركة حلولاً متكاملة لتحليل متطلبات العملاء وتوفير أدوات وخدمات تدريب متطورة لإبراز الإمكانات الكاملة للأعمال.

وتتمتع شركة "زيبيا" بحضور قوي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وبلدان الشمال وبولندا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة وفيتنام وأستراليا.

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