· تقدم الشركة استشارات تكنولوجيا المعلومات خدمات متطورة لمساعدة المنظمات الإقليمية في الحفاظ على قدرتها التنافسية

· لجأت الحكومات والبنوك وشركات الطيران في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات شركة زيبيا لتميزها المعروف في برمجياتها

· من المقرر أن يتضاعف موظفو الشركة وعملائها في الأشهر الثمانية عشر القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتوسع شركة زيبيا (Xebia)، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الطلب السريع في المنطقة بالتزامن مع تزايد عدد الشركات التي تدرك أنه يجب عليها الخضوع لعملية تحول رقمي أو مواجهة مستقبل مجهول.

تتمتع شركة زيبيا Xebia التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا بحضور في المنطقة منذ افتتاح مكتب لها في دبي في عام 2016، ولكن الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط نمو طموحة لها مدعومة بقائمة عملاء متنامية باستمرار.

شهدت الشركة نموًا هائلاً في السنوات الست الماضية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع أكثر من 300 موظف إقليمي و14 عميلًا منتشرين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر بعدما كان لديها عميل محلي واحد فقط و14 موظفًا في عام2016.

تساعد "زيبيا" الشركات ذات التفكير المستقبلي على الخضوع للتحول الرقمي في قطاعات متنوعة مثل: شركات الطيران والعقارات والجهات الحكومية والمصارف والخدمات المالية والتأمين.

وبهذه المناسبة قال شانكار جارج، المدير التنفيذي لشركة زيبيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "نشهد اهتمامًا متزايدًا بخدماتنا الاستشارية للتحول الرقمي وحلولنا، حيث تستيقظ المنطقة على الإمكانات المذهلة للعالم الشديد الترابط، إذ أننا نملك الآن عملاء جدد وخدمات جديدة وموظفون جدد ومستقبل مشرق وواعد يساعد في دفع التحول الحيوي في المنطقة نحو المزيد من الخدمات الرقمية".

إن تلبية الطلب المتزايد على مجموعة خدماتها، والتي تشمل البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة وعمليات التطوير DevOps وسرعة الأعمال وتطوير البرمجيات وتحسين الجودة، حيث ستشهد توسع فريق الشركة في المنطقة إلى أكثر من 450 موظفاُ بحلول نهاية العام وإلى 750 موظفاً بحلول نهاية عام 2023.

القطاع الرئيسي الذي يقود هذا النمو السريع هو القطاع المصرفي، حيث تعمل زيبيا الآن مع ثلاثة من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتساعد خارطة الطريق البنوك في التخلص من الأعمال الورقية وتقليل المخاطر في أنشطتها الأساسية وتمكين الموظفين من قضاء وقت أقل في خدمة العملاء وفي إجراء المعاملات والتسويات.

تشتهر زيبيا منذ فترة طويلة بخبرتها في مجال الترميز، مع التركيز على مبادئ تطوير البرمجيات (الأجايل) وعمليات التطوير DevOps، ولكن اليوم تشهد الشركة موجة من الاهتمام بـ Low Code وهو أسلوب مرئي للغاية وأبسط لتطوير البرامج يحقق كفاءة في التكلفة توفير في الوقت.

وفي هذا الإطار علق جارج قائلاً: "إن استخدام Low Code في مساعينا لتطوير البرمجيات يعني أن الشركات يمكنها الحصول على حلول مخصصة في جزء صغير من وقت التطوير المعتاد، وبتكاليف أفضل وهي عناصر حيوية في معركة البقاء في المقدمة في العالم الرقمي فائق السرعة" مضيفًا أنه يرى قدرًا كبيرًا من الاهتمام بـ Low Code من جهات سعودية حريصة على تخطي البرامج القديمة المعقدة للغاية والاستفادة من التنفيذ السريع للمبادرات الرقمية.

يعد تخزين البيانات وخاصة في قطاع الخدمات المالية مشكلة إقليمية كبيرة، ومع ذلك تقدم شركة زيبيا حلولًا في هذا المجال أيضًا.

وفي هذا السياق علق جارج قائلاً: "إن شركة زيبيا ترى قدرًا كبيرًا من الاهتمام بعدد الشركات التي تتطلع إلى نقل بياناتها إلى السحابة، حيث يوفر هذا حل تخزين عن بُعد آمنًا ومتاحًا بشكل دائم".

هذا وقد اختارت إحدى أكبر شركات الطيران الإقليمية مؤخرًا شركة زيبيا كشريك بيانات وستنقل زيبيا بموجب هذه الصفقة بيانات شركة الطيران إلى السحابة عبر مركز التوصيل الخارجي في الهند.

تواصل زيبيا مساعدة الشركات على التطور السريع لمواجهة تحديات العصر الرقمي الأول من دعم الحكومات الإقليمية إلى مساعدة الشركات الناشئة في اكتساب أول عملائها.

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نبذة عن شركة زيبيا Xebia:

Xebia هي شركة عالمية لهندسة البرمجيات Full Stack واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الرقمية ، مما يتيح التحول الرقمي للمؤسسات باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.

تمتلك الشركة أكثر من 3000 مجموعة من الرواد والمبدعين منتشرين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 500 عميل. خبراء Xebia متخصصون في البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة وDevOps و Business Agility والأمن والتدريب والتعلم وتطوير البرمجيات وإدارة المنتجات وتحسين الجودة. إنهم يعززون التحول الرقمي ويطرحون حلول تكنولوجيا المعلومات على الطاولة.

تشمل خدمات Xebia العمل من البداية إلى خط النهاية تحليل متطلبات العملاء المتعمقة وتقديم حلول لقيادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر أدوات وخدمات تدريب متطورة لإبراز الإمكانات الكاملة للأعمال.

تتمتع Xebia بحضور قوي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وبلدان الشمال وبولندا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة وفيتنام وأستراليا.