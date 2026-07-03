أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تحولت زيارة عائلية اعتيادية إلى مدن جزيرة ياس الترفيهية إلى لحظة لا تُنسى، بعدما فازت إحدى العائلات من حاملي " بطاقة ياس السنوية" بحق الاستخدام الحصري لسيارة NIO EC6 الكهربائية لمدة عام كامل، وذلك خلال فعالية يوم تقدير حاملي "بطاقات ياس السنوية" التي استضافتها عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وجاءت هذه المبادرة ثمرةً للشراكة الحصرية مع NIO، في إطار مكافأة ضيوف حاملي بطاقة ياس السنوية الأوفياء من خلال تقديم مزايا حصرية وتجارب استثنائية تمتد إلى ما هو أبعد من مدن جزيرة ياس الترفيهية، بما يعزز القيمة التي يوفرها البرنامج لأعضائه على مدار العام.

وعبّر السيد فهيم أسفات عن سعادته بالفوز قائلاً: "لم أصدق في البداية عندما سمعت اسمي، وظننت أن هناك خطأ ما. جئنا لقضاء يوم ممتع برفقة العائلة في مدن جزيرة ياس الترفيهية، لكننا سنغادر اليوم ومعنا مفاجأة لم نتخيلها يوماً. رؤية الفرحة على وجوه أفراد عائلتي لحظة لن أنساها أبداً، وستبقى ذكرى نعتز بها لسنوات طويلة."

ويأتي هذا الفوز ليؤكد مجدداً حرص حاملي "بطاقات ياس السنوية" على مكافأة مجتمعه المتنامي من الأعضاء عبر مفاجآت عديدة، وتجارب استثنائية، ومزايا حصرية تضيف قيمة حقيقية إلى كل زيارة، وتمنح الضيوف المزيد من الأسباب للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدن جزيرة ياس الترفيهية على مدار العام.

لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري جزيرة ياس، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، وسي وورلد جزيرة ياس، وصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم جزيرة ياس، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع.

كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، ، وخيارات طعام غنية في ياس مارينا وياس باي ووترفرونت، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكسللجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام في الاتحاد أرينا، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في الشرق الأوسط، كما تحتضن الجزيرة عشرة فنادق فاخرة، بما في ذلك دبليو- جزيرة ياس، وهيلتون جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز ، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز. وتضم الجزيرة أيضاً "وايت" الوجهة الداخلية الفريدة من نوعها التي تضم أكثر من 165 مطعماً ومقهى، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

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