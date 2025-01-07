دبي، الإمارات العربية المتحدة – استقبلت إدارة مجموعة غباش وفداً من شركائها الدائمين في شركة "كيوسيرا" (Kyocera) اليابانية، برئاسة جورو ياماغوتشي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التمثيلي لشركة "كيوسيرا". وقد وصل الوفد إلى دبي لإجراء مناقشات استراتيجية مع القيادة والإدارة العليا لمجموعة غباش، التي تضم سعيد أحمد غباش، رئيس مجلس الإدارة؛ وراشد غباش، المدير الإداري؛ وحسن متلا، الرئيس التنفيذي للشركات العاملة في مجموعة غباش؛ وناصر دروزه، المدير العام لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions).

تمثل هذه الزيارة خطوة هامة في الشراكة الدائمة بين مجموعة غباش و"كيوسيرا" (Kyocera)، والتي يعود تاريخها إلى عام 1999، عندما تم تعيين مجموعة التكنولوجيا الخاصة بمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) التابعة للمجموعة كموزع رسمي للطابعات متعددة الوظائف من شركة Kyocera Document Solutions في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، ومن خلال مثابرتها على توسيع نطاق تركيزها الرئيسي في السوق لتقديم حلول تقنية متطورة تعمل على تعزيز كفاءة المكاتب، واصلت مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) الاضطلاع بدور قيادي في ضمان نجاح "كيوسيرا" (Kyocera)، باعتبارها المزود الموثوق والمتميز لحلول الطباعة المبتكرة وأنظمة إدارة المستندات. علاوة على ذلك، حازت مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) على "الحزام الأسود" المرموق من "كيوسيرا" (Kyocera) لمدة 4 سنوات متتالية تكريماً لخدماتها المتميزة التي أدت إلى زيادة كبيرة في انتشار تكنولوجيا الطباعة من "كيوسيرا" (Kyocera) للأسواق عبر الكثير من القطاعات الصناعية والقطاعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والحكومة.

وقال السيد ياماغوتشي في معرض حديثه عن مكانة "كيوسيرا" (Kyocera) في المنطقة: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود نحو التقدم والتطور، فإننا متحمسون بشأن الإمكانيات التي تنتظرنا. ونحن نتطلع مع مجموعة غباش إلى توسيع حضورنا وتأثيرنا في المنطقة".

من جهته، عبّر سعيد أحمد غباش، رئيس مجلس إدارة مجموعة غباش، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بالسيد ياماغوتشي والوفد المرافق له في زيارتهم التي تأتي في وقتها المناسب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي ظل التطورات المدهشة التي ترسم معالم مستقبل أمتنا ومنطقتنا، يمثل تعاوننا دليلاً على رؤيتنا المشتركة للنمو والابتكار".

بدوره، استغلّ ناصر دروزه، المدير العام لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، الفرصة لتأكيد الإلتزام بقيادة نجاح "كيوسيرا" (Kyocera) في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، قائلاً: "تقوم شركتنا على القيم المشتركة والثقة التي تمكننا من العمل بشكل وثيق لتحقيق التميز. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، بينما نعمل على تنفيذ رؤيتنا المشتركة".

لمحة عن شركة "كيوسيرا" (Kyocera)

تأسست شركة "كيوسيرا" (TOKYO:6971, https://global.kyocera.com/)، وهي الشركة الأم والمقر الرئيس العالمي لمجموعة "كيوسيرا" (Kyocera)، عام 1959 بصفتها شركة منتجة للسيراميك الفاخر (المعروف أيضًا باسم "السيراميك المتطور"). ومن خلال الجمع بين هذه المواد الهندسية والمعادن ودمجها مع تقنيات أخرى، أضحت "كيوسيرا" (Kyocera) مورّداً رائداً للمكونات الصناعية وقطع السيارات وحزم أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية وأنظمة الطاقة الذكية والطابعات وآلات تصوير المستندات والهواتف المحمولة. وقد بلغ إجمالي إيرادات المبيعات الموحدة للشركة في السنة المنتهية في 31 مارس 2024، 2 تريليون ين (حوالى 13.3 مليار دولار أمريكي). واحتلت "كيوسيرا" (Kyocera) المرتبة رقم 874 في قائمة "Global 2000" الصادرة عن مجلة "فوربس" لعام 2024 لأكبر الشركات المدرجة في العالم، وتم اختيارها ضمن "أفضل 100 شركة مدارة بشكل مستدام في العالم" من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

لمحة عن مجموعة غباش

تعدّ مجموعة غباش، التي تأسست عام 1981 في دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من التكتلات التجارية الرائدة، وتشتهر بمشاريعها التجارية المتنوعة والتقدمية. تعمل مجموعة غباش من خلال حافظة راسخة ومتنوعة تضمّ سبعة قطاعات محورية، تركز بشكل قوي على التكنولوجيا والطاقة والمرافق العامة والرعاية الصحية، ما يتيح لها الاظلاع بدور أساسي في تطوير المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمّ مجموعة غباش حالياً فريقاً متنوعاً من أكثر من 1،750 مهنياً محترفاً، وتتمتع بخبرة إقليمية واسعة، ودعم مالي قوي، وقدرات تشغيلية منقطعة النظير، وتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل، مكرسة جهودها لدفع حدود الابتكار وتحقيق رضا العملاء. وقد تأسست المجموعة تماشياً مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في التحول إلى اقتصاد قوي عالمي، وهي ملتزمة بدفع الدولة نحو تحقيق القدرة التنافسية العالمية والاقتصاد القائم على المعرفة من خلال مبادرات التنمية المستدامة. يساهم هذا الالتزام بتعزيز النمو المستمر، ويجسّد التزام المجموعة بـ"النمو من أجل الخير" وضمان الرخاء لجميع أصحاب المصلحة، الحاليين والمستقبليين، مع المساهمة في تحقيق التقدم الشامل في المشهد الاقتصادي للبلاد.

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