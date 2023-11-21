دبي- أعلنت زوهو كورب، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، اليوم عن شراكتها مع تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، ستتيح زوهو لعملاء تلر الوصول إلى محفظتها المتنوعة من أكثر من 55 تطبيقًا بسعر خاص، ليمكنهم ذلك من نقل جميع عمليات أعمالهم - من المبيعات والتسويق إلى التمويل والموارد البشرية - إلى السحابة. كما سيتمكن مستخدمي حلول زوهو الاستفادة من تكامل تلر من خلال متجر تطبيقات زوهو "زوهو ماركتبليس" Zoho Marketplace لقبول المدفوعات الرقمية والتوسيع من نطاق عملياتهم عبر مناطق جغرافية مختلفة. سيتيح التكامل للشركات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وعمان وقطر والبحرين، تحصيل المدفوعات بأكثر من 120 عملة، الأمر الذي سيساعد في الانتقال نحو اقتصاد رقمي يتماشى مع رؤية الحكومات المحلية طويلة الأجل لزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "غالباً ما تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن حدود هوامش ضيقة ويمكن أن تكون عرضة لتحديات متعلقة بالتدفقات النقدية. ومن شأن دمج خدماتنا مع حلول تلر أن يجعل عمليات تحصيل المدفوعات آمنة وسلسة، بما يقلل من العقبات في رحلة العميل ويقلّل الزمن والتكلفة في معالجة الدفعات"، مشيراً إلى أن "مجموعة زوهو الواسعة من خيارات الدفع الآمنة تساعد التجار في الحفاظ على تجربة عملاء سلسة، وزيادة كفاءة معالجة المدفوعات، وتعزيز الإيرادات. وفي ذات الوقت، سنتيح لعملاء تلر إمكانية الاستفادة من منصاتنا الموحدة في تنمية أعمالهم عبر الإنترنت".

وبدوره، قال خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع زوهو. حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدماتنا المتميزة ووسائل الدفع المتنوعة لعملاء شركة زوهو ، بما في ذلك جميع وسائل الدفع المحلية، مما يضمن معاملات غنية وآمنة." وأضاف العلمي: "نعمل جاهدين على تقديم الدعم الدائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو النجاح، ونسهم في دفع المنطقة نحو اقتصاد رقمي يتماشى مع أهداف الحكومة."

وستتعاون زوهو وتلر في تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة، والبرامج التدريبية وعروض المنتجات للعملاء عبر مختلف أنحاء المنطقة بُغية تمكينهم من الانتقال بسلاسة نحو إجراء عمليات دفع رقمية بالكامل وغير نقدية.

تعتبر شركة تلر بوابة الدفع الإلكتروني شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لقطاع التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك خيارات الدفع الآمنة والمراقبة في الوقت الفعلي وحلول أعمال متخصصة. ومن الجدير بالذكر أنهم أطلقوا مؤخراً خدمة تلر سبليت للمدفوعات حيث تهدف هذه الخدمة المتطورة إلى تبسيط عمليات التسوية للتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأسواق الإلكترونية الديناميكية، وتقسيم الدفعات المالية المستحقة بشكل آلي بين الحسابات والأطراف المختلف. بالإضافة إلى ذلك تم اطلاق خدمة تلر فايننس, والتي تقدم من خلالها حلولاً تمويلية مبتكرة لتجار شركة تلر للتغلب على العوائق المالية التي قد تقف أمام ازدهار أعمالهم التجارية. هذه الخدمات وغيرها تجعل من تلر شريكًا موثوقًا يمكن للشركات الاعتماد عليه في تجارتهم عبر الإنترنت.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات التكنولوجيا الأكثر إنتاجاً في العالم. ويعتمد أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو يومياً لإدارة أنشطة أعمالهم التجارية. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. وتعد زوهو كورب شركة ذات ملكية خاصة ويقع مقرها الرئيس في تشيناي بالهند. كما لديها مكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا،

والبرازيل، والسعودية، والامارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zoho.com.

نبذة عن شركة تلر:

تلر بوابة الدفع الإلكتروني ومقرها الإمارات العربية المتحدة، حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها، تقدم منصة فريدة تتيح قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني المتاحة بأكثر من 30 لغة وعلى أعلى مستوى من الأمان. حيث ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنامية من طرق الدفع، بما فيها؛ بطاقات ومدى وفيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس ويونيون بي وJCB وآبل بي وبي بال وسداد وstc pay وurpay.

كما وقامت شركة تلر بإثراء خدماتها من خلال تقديم حلولا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تعد الشركة محطة شاملة لحلول التجارة الإلكترونية، من خلال توفيرها لمجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية والتي تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ورموز QR، والفواتير الرقمية، وخدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقاً" وبرنامج التمويل "تلر فايننس". كما وتوفر تلر منصة تجارة إلكترونية متكاملة " تلر شوبز" تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم الافتراضية الخاصة بسهولة وخلال دقائق لتوفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت.

تلر هي أول شركة تحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال. www.telr.com