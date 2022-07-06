ستمكن زوهو، من خلال هذه الشراكة، المطورين والطلبة الجامعيين في تخصص تكنولوجيا المعلومات من تحويل أفكارهم إلى حلول فعلية قابلة للنشر باستخدام منصة التعليمات البرمجية المنخفضة الخاصة بها "كرياتور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زوهو، شركة التقنية العالمية الرائدة، وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي دبي، اليوم، عن إبرام مذكرة تفاهم لتسهيل توفير التدريب العملي وتبادل المعارف لمجتمع المطورين في الأكاديمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور س.ك باندي، عميد برامج العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات STEM ورئيس كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي دبي. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الجيل المقبل من المطورين وخبراء تكنولوجيا المعلومات في دبي من خلال دمج التعلّم الأكاديمي مع الخبرة المهنية. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل زوهو على تمكين الطلبة الجامعيين من تحويل أفكارهم إلى حلول فعلية قابلة للنشر باستخدام منصتها الأحدث لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية "كرياتور".

وتعقيباً على الشراكة، قال علي شبدار: "سعداء بالشراكة مع كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي، بهدف الترويج للتعاون والابتكار وتشارك المعارف بين الأوساط الصناعية والأكاديمية، وذلك كجزء من استراتيجيتنا للنمو المحلي العابر للحدود، التي تتخذ من العمل مع المجتمعات المحلية ركيزة أساسية لها. ومن خلال إقامة

هذه الشراكة، فإننا نسعى إلى المساهمة في بناء جيل الغد من قادة ومطوري تكنولوجيا المعلومات في دبي وتمكينهم من صقل مهاراتهم الإبداعية وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات بواسطة التكنولوجيا. ويمكن للطلاب عبر تعلم تكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة اكتساب خبرة مباشرة في مجال تطوير التطبيقات من خبراء زوهو وبالتالي التمتع بأفضلية تنافسية عند دخول سوق العمل".

وبحسب مؤسسة جارتنر العالمية للأبحاث والاستشارات، من المتوقع أن تستحوذ التطبيقات التي يتم تطويرها باستخدام أدوات تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية على أكثر من 65 % من نشاط تطوير التطبيقات بحلول العام 2024.

وبدوره، قال الدكتور جيسون فيتزسيهون، الرئيس الأكاديمي لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي بدبي: "نحن نتطلع إلى عقد شراكة طويلة الأمد، تتيح لطلابنا الحصول على فرصة تعلم واستكشاف مجموعة من منتجات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والمبتكرة. ومن شأن شراكتنا مع زوهو أن تمكّن الطلبة من مشاركة الأفكار والعمل على تطوير تطبيقات باستخدام منصة كرياتور. ونهدف عبر هذا التعاون إلى تعريف الطلاب بأحدث البرامج والأدوات القائمة على الويب، التي ستساعد على اكتساب المهارات المطلوبة ذات الصلة، والتثبت من صحة الأفكار المبتكرة، والنهوض بقدراتهم التنافسية وضمان المحافظة عليها من أجل تهيأتهم لسوق العمل. وتعد هذه فرصة مميزة للطلاب لكي يتعلموا من الخبراء في الصناعة بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز نموهم الوظيفي".

وفتحت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي باب التسجيل لطلبة الدراسات الجامعية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لها بدبي، لتقديم أفكارهم حول الحلول الرقمية التي من شأنها أن تساعد على حلّ التحديات القائمة. وسيتم اختيار عدد قليل من المرشحين الذين ستُتاح لهم فرصة الوصول بالكامل إلى منصة زوهو كرياتور للشروع في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

ويستضيف زوهو وأكاديمية مانيبال بالتعاون مع كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لأكاديمية مانيبال للتعليم العالي بدبي، الجلسة التدريبية الأولى في حرم الأكاديمية، حيث حضر الطلاب مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل

التفاعلية التي تستعرض أمثلة لحالات استخدام، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين لمساعدة الطلبة على إطلاق مشاريعهم الخاصة.

وتعد زوهو كرياتور ، التي صُنّفت كمنصة رائدة تقنياً في تقرير "سبارك ماتريكس" للعام 2021 لسوق منصات تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية (LCAD)، حلاً مخصصاً لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، حيث تمكّن المنصة المستخدمين من الشركات والمطورين المدنيين والمحترفين من إنشاء حلول مخصصة ونشرها وإدارتها وتحليلها بكل سهولة بمعرفة مسبقة قليلة أو معدومة بالتعليمات البرمجية.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 50 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 75 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

نبذة حول أكاديمية مانيبال للتعليم العالي: أكاديمية مانيبال للتعليم العالي ، دبي هي فرع من فروع أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في الهند ، وهي مؤسسة أكاديمية بارزة – معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، حكومة الهند. بدأت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي رحلتها نحو التميز في دبي سنة 2000. ومنذ ذلك الحين، نمت الأكاديمية وتطورت لتصبح جامعة رائدة متعددة التخصصات في منطقة الشرق الأوسط، تستقطب طلاباً من مختلف أرجاء العالم. ويسجل حاليًا في فرع الأكاديمية بدبي أكثر من 2200 طالب من أكثر من 40 دولة حول العالم. ومع إتمامها عقدين من الزمن على تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، تفخر الأكاديمية بتخريج أكثر من 6500 طالب.

إن حرم أكاديمية مانيبال للتعليم العالي ، دبي حاصل على تصنيف 5 نجوم بحسب تصنيف هيئة المعرفة والتنمية البشرية للعام 2020، مع أعلى درجة تصنيف عند 836. كما حصدت الأكاديمية جائزة " فوربس الشرق الأوسط للتعليم العالي 2019" عن فئة "الدعم المتميز للطلبة".

توفر أكاديمية مانيبال للتعليم العالي أكثر من 50 برنامجاً للدراسات الجامعية والدراسات العليا في مساقات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والتصميم والعمارة، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والإعلام والاتصال.

يتمتد حرم جامعة الأكاديمية الأيقوني على مساحة 750 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ويشتمل على مساكن للطلبة. ويحتض الحرم مختبرات مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات، واستوديوهات وورش عمل وفق أعلى المعايير في القطاع، وصفوف ذكية، ومكتبة مدعومة بتقنيات رقمية، وكافتيريا، ونادي رياضي عصري، ومركز لياقة، وقاعة رياضية داخلية متعددة الاستخدامات، ومنشأة رياضية خارجية، وغرفة موسيقية خاصة، وغرفة للرقص، إلى جانب مركز استجمام وغيرها من المرافق الأخرى.

للاستفسارات الإعلامية

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة والاتصالات، زوهو- منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا neama.sarrildin@zohocorp.com