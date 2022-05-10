منصة متكاملة تمكّن العاملين في مجال التسويق من تنظيم المهام اليومية وتحسين إدارة الحملات، وإعداد التقارير، وتقديم تجارب عملاء شخصية محسنة

دبي: أعلنت "زوهو كورب"، شركة التقنية العالمية الرائدة، اليوم عن إطلاق "زوهو ماركتينغ بلاس" Zoho Marketing Plus، وهو برنامج موحد جديد يضم مزيجاً قوياً من الإمكانات التسويقية لتزويد المعنيين ضمن مجالات التسويق كافة بعرض موحد ومشترك للمعلومات الحساسة من أجل تعزيز مستويات التعاون والنتائج.

ويشتمل البرنامج الجديد على مزيج مبتكر من الأدوات التسويقية التي تساعد محترفي التسويق على فهم متطلبات العملاء بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أكثر استنارة وكذلك تحسين النتائج ومعدلات النمو والإيرادات.

وبهذه المناسبة، قال "حيدر نظام"، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يبذل المسوقون جهوداً حثيثة من أجل مواكبة الوتيرة المتواصلة والمتسارعة للتطورات في متطلبات المستهلكين ومجال التسويق الرقمي. حيث أصبحت إدارة العديد من الحملات والقنوات وملفات العملاء والبيانات والعوائد على الاستثمار بشكل مناسب أمراً صعباً على نحو متزايد".

وأضاف قائلاً: "إن الطابع المعقد للبيانات والتخصيص على نطاق واسع من شأنه أن يزيد الضغط على المسوّقين ورؤساء أقسام التسويق لتقديم حملات فعالة وتعزيز الايرادات. تعمل منصة "زوهو ماركتينغ بلاس" على تعظيم الانتاجية والعمل الجماعي من خلال إزالة العمليات المتكررة التي تنتج عن استخدام حلول مجزّأة متعددة، بما يتيح للمسوّقين تعزيز الجاهزية ومستويات التعاون في ظل تطور احتياجات العملاء، وكذلك إطلاق حملات تسويق مبتكرة تسهم في تقوية العلاقة بين العلامة التجارية والعملاء".

وتتميز المنصة الجديدة بخصائص متقدمة، بما في ذلك مكان عمل مركزي يُعرف باسم "براند ستوديو"، وخاصية تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات التكامل مع حلول الطرف الثالث، وأداة لإنشاء وتخزين أصول رقمية موحدة للعلامة التجارية، وخاصية تحسين التعاون عبر الحملات إلى جانب قياس دقيق وآني لتعزيز ذكاء الأعمال والأثر على العملاء.

صُممت منصة "زوهو ماركتينغ بلاس" لتعزيز الرؤية العامة، حيث تجمع بين خصائص وقدرات العديد من تطبيقات وبرامج زوهو، التي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر Campaigns، و Social، و Webinar، و Analytics، و Marketing Automation، و Workdrive، و PageSense، و Survey و Backstage. وسيستمر هذا الإصدار الأحدث من برنامج "ماركتينغ بلاس" بالتطور من خلال تكامله على نحو أوثق مع أدوات زوهو الحالية مثل Cliq، إلى جانب تطبيقات جديدة من بينها تطبيق LandingPage، مُنشئ صفحات بدون أي تعليمات برمجية، الذي يمكّن المسوقين من إنشاء

صفحات رئيسية عالية التحويل في غضون دقائق من دون الحاجة لامتلاكهم المهارات التي يتمتع بها المطورون المتخصصون في المجال.

ويتوفر "زوهو ماركتينغ بلاس" للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 91 درهماً بالشهر، وبعقد سنوي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.zoho.com/marketingplus/

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 50 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 75 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الإعلامية:

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com