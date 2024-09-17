دبي، القاهرة، الرياض، الدوحة، البحرين: أطلقت شركة زوهو كوربوريشن، الشركة التكنولوجية الرائدة عالمياً، إصداراً جديداً من منصتها الخاصة ذات الخدمة الذاتية لتحليلات الأعمال التجارية، زوهو أناليتيكس. ويقدم التحديث تحسينات كبيرة بما في ذلك الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبناء نماذج التعلم الآلي المخصصة والتكامل مع أوبن إيه آي، إلى جانب تحسين إدارة البيانات وإمكانية تطوير المنصة. وتمكّن هذه الميزات الشركات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر استنارة، بالإضافة إلى مساعدتها في فهم عملائها وتوقع التوجهات المستقبلية وتحسين سير العمليات.

تم تعزيز زوهو أناليتيكس بالقدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما يتيح الوصول إلى الرؤى التشخيصية، والتحليل التنبؤي، والتوليد التلقائي للتقارير واللوحات الإرشادية. وتتيح هذه الميزات إضافة أساسية إلى التحسينات في إدارة البيانات، وهو ما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة ومستندة إلى البيانات الدقيقة. وتقدم المنصة الآن إمكانيات موسعة لإدارة البيانات، بما فيها المزيد من مصادر وموارد البيانات، ما يتيح للشركات الوصول إلى مجموعة أوسع من مصادر البيانات، وأتمتة آليات العمل المتعلقة بالبيانات، وتوحيد مقاييس الأعمال.

وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تم إطلاق زوهو أناليتيكس في عام 2009 باسم زوهو ريبورتس، والذي شكل حجر الأساس لتطور رؤيتنا الرائدة في توظيف الذكاء ضمن مجال الأعمال التجارية. وواصلنا في زوهو الاستثمار بشكل كبير في مجال الأتمتة، والتطوير بدون أو مع التعليمات البرمجية المخفضة والتكامل مع الأطراف الخارجية، إلى جانب تعلم الآلة وتطوير محرك الذكاء الاصطناعي الأخص بزوهو، زيا. ويشكل الإصدار الجديد من زوهو أناليتيكس أحد أولى الحلول التي تقدمها زوهو بناء على عقود من الاستثمارات، لتُثمر هذه الخطوة بتوفير منصة تناسب الجميع لما تحمله من إمكانيات قوية وذكية ومرنة وسهلة الوصول".

كما دمجت زوهو أناليتيكس العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إمكانية الاستعلام بلغة طبيعية سلسة من خلال آسك زيا الذي يدعم عدة لغات، بما فيها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. كما أصبحت المنصة أكثر مرونة وقابلة للتوسع، مما يسمح للشركات بتخصيص المنصة لتلبية احتياجاتها المحددة والتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة.

ويقدم الإصدار الأخير من المنصة طبقة المقاييس الموحدة التي تتيح للمستخدمين إدارة جميع مقاييس أعمالهم في مكان واحد. وتشمل ذلك تعريفها، وتوحيدها ومراقبتها وتصنيفها والتحكم في الوصول إليها. كما تتميز بنموذج أوتو إم إل، وهو مساعد بدون تعليمات برمجية يسهل عملية بناء النماذج المخصصة للتعلم الآلي. فهو يتعامل تلقائياً مع المهام مثل هندسة الميزات، وضبط المعلمات، وتحليل النماذج الشامل، مما يتيح للمستخدمين التركيز على تدريب النماذج، واختبارها، ومقارنتها، ونشرها وإدارتها. ويوفر كود ستوديو بيئة تطوير مدمجة للغة بايثون للبرمجة، ما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يفضلون نهجاً أكثر عملية. وهذا يتيح للمستخدمين كتابة نماذج التعلم الآلي المخصصة، وادخال نماذج البايثون أو المكتبات الخارجية، وتنفيذها داخل المنصة. تتميز المنصة بمرونة عالية، مما يسمح للشركات بالتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة. وهذا التوسع يمكّن الشركات من تخصيص زوهو أناليتيكس لتلبية احتياجاتها المحددة والحصول على ميزة تنافسية.

ويقدم الإصدار الجديد من زوهو أناليتيكس أكثر من 100 تحديث، بما في ذلك التصور الجديد، وبناء لوحات القيادة المحسّنة، ومراجعة ومراقبة المسؤولين، وتطبيقات الجوال المجددة، ودعم الكتابة من اليمين إلى اليسار، والمزيد.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zoho.com/

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