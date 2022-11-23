القاهرة: تستعد زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في مجال البرامج السحابية لإدارة الأعمال، للمشاركة في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، أحد أبرز فعاليات التكنولوجيا في مصر في دورته الـ26، وذلك للعام الثاني على التوالي.

تهدف زوهو من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول الرقمية والخاصيات المتقدمة التي طرحتها في الآونة الأخيرة والتي تساعد أصحاب الشركات ورواد الأعمال في مصر والمنطقة في النهوض بمستوى التحول الرقمي وتحقيق تنافسية أكبر.

وأشاد علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بدور المعرض في تعزيز مكانة مصر إقليمياً كمركزاً للابتكار والتطوير ووضعها على الخارطة الإقليمية والعالمية في المجال التكنولوجي. وانطلاقاً من شعار المعرض هذا العام لـ"قيادة التغيير" أكد شبدار على حرص زوهو على التوسع في السوق المصري والاستثمار في الشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة من شأنها الارتقاء بالمستوى التكنولوجي في قطاع الأعمال، فضلاً عن الدفع بتبني أحدث التقنيات مثل تقنية السحابة والذكاء الإصطناعي و الأتمتة والواقع المعزز، وذلك للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام في ظل تسارع وتيرة التنمية المحلية.

وكانت زوهو قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة "اتصالات مصر" مؤخراً بهدف تزويد عشرات الآلاف من عملاء "اتصالات" من الشركات، التي تتخذ من مصر مقراً لها، بالحلول الرقمية التي تمكنها من تحويل أعمالها باستخدام منصة الحلول البرمجية المتنوعة من زوهو. وتتضمن اتفاقية الشراكة إمكانية الوصول إلى تطبيقات زوهو المتعددة، وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تمكن الشركات المصرية من تعظيم الفوائد المتأتية عن رقمنة أعمالها وذلك بدعم من "اتصالات مصر" وزوهو.

جدير بالذكر أن زوهو قد شهدت نمواً بنسبة 101% في السوق المصري خلال العام 2021، كما أعلنت مؤخراً عن عزمها لمضاعفة حجم فريق عملها في ظل هذا النمو الملحوظ. وكشفت الشركة عن تضاعف عدد مستخدمي منصة "زوهو كوميرس" للتجارة الإلكترونية ثلاث مرات في مصر خلال الأشهر الأولى من إطلاق الشركة خاصية منشئ المتاجر الالكترونية باللغة العربية هذا العام، مما يؤشر بتوجه قطاع الأعمال نحو التجارة الإلكترونية.

وتستعرض زوهو خلال فترة تواجدها في المعرض باقات متنوعة من برامجها لإدارة الأعمال التي يتجاوز عددها الـ55 تطبيقاً تغطي احتياجات الشركات المختلفة ابتداءاً من إدارة علاقات العملاء CRM والموارد البشرية "زوهو بيبول" والتسويق "زوهو ماركيتينج بلس" والمبيعات SalesIQ والحسابات "زوهو بوكس" ووصولاً إلى أدوات التواصل والإنتاجية والتعاون عن بعد وكذلك منشئ المتاجر الإلكترونية "زوهو كوميرس" ومنصة تطوير الأعمال منخفضة التعليمات البرمجية "زوهو كريتور" الرائدة لديها، والتي تتيح للمبرمجين ومطوري البرامج الهواة والمحترفين ودون الخبرة في مجال البرمجة من سرعة تطوير حلول رقمية مخصصة لتلبية المتطلبات المحددة.

وتقام فعالية معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 27-30 نوفمبر لهذا العام تحت شعار "قيادة التغيير".

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