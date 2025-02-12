دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم «زوهو»، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، عن طرح عروضها المُبتَكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: «وكلاء زيا» Zia Agents و«استوديو الوكلاء» Agent Studio و «متجر الوكلاء» Agent Marketplace، والتي ستتوافر في الاسابيع المقبلة في أسواق الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عُمان والبحرين وقطر. وتمثل هذه التقنيات تطورًا هائلًا في عمل «زيا»، المساعدة الافتراضية من زوهو، والتي تعمل باستخدام تقنية وكيل الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر أحدث التقنيات المتخصصة من الذكاء الاصطناعي التي بامكانها تمكين وكلاء رقميين من اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام الصعبة والتحرك بصفة مستقلة بأدنى قدر ممكن من التدخل البشري.

وطرحت زوهو ضمن هذه المجموعة الجديدة «استوديو الوكلاء»، وهو منصة مبتكرة تعمل على تمكين العملاء والشركاء والمطورين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إنشاء وكلائهم المخصصين، الذين يمكن تخصيصهم ليتناسبوا مع احتياجات قطاعات صناعية محددة أو لأتمتة العمليات المخصصة مثل إقرارات ضريبة القيمة المضافة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويوفر استوديو «وكلاء زيا» Zia Agent Studio بيئة خالية أو منخفضة التعليمات البرمجية، مما يسمح للشركاء والعملاء بتصميم ونشر وكلاء مخصصين مع مجموعات مهارية موروثة، والذين يمكن توزيعهم بعد ذلك عبر «متجر الوكلاء» من زوهو، والذي تتيح الشركة من خلاله مجموعة مختارة من الوكلاء المصممين مسبقاً للنشرالفوري من جانب المؤسسات.

وقال شريدار فيمبو، المؤسس المشارك ورائد في علوم التكنولوجيا لدى زوهو: "لقد شجعتني سرعة التطور وجودة الابتكار التي نشهدها في صناعتنا حالياً على التركيز على مجال شغفي، وهو التكنولوجيا. وسوف أكرّس المزيد من الوقت للأعمال الفنية للشركة، وقيادة العديد من مبادرات البحث والتطوير العميقة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "باستخدام خبرة زوهو الهندسية العميقة ومراكز البيانات الخاصة بها ونموذج البيانات المشترك، سنطور حلولاً قوية وقابلة للاستخدام من شأنها أن تعزز القيمة للعملاء مع الحفاظ على التزامنا بالمرونة وخصوصية بيانات العملاء.".

وبدوره قال حيدر نظام، رئيس زوهو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "هناك دافع جماعي وقوي على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا للنهوض بمبادرات الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانة المنطقة لتصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار. وتركز الحكومات والشركات على حدّ سواء على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالنمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية وتحسين نوعية الحياة. وتلتزم زوهو بدعم هذه الأهداف الطموحة من خلال توفير حلول ذكاء اصطناعي ذكية ومستقلة تمكّن المؤسسات من البقاء في الطليعة وريادة الطريق في المشهد التكنولوجي سريع التطور".

ستقوم كل من زوهو ومانيج إنجن بعرض وكلاء زيا المصممين مسبقاً لمهام محددة، للنشر عبر محفظة زوهو الواسعة التي تضم أكثر من 100 منتج في الأسابيع المقبلة. وتم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين وظائف الأعمال الرئيسية، مع عروض أولية تشمل حلول إدارة الحسابات، وتطوير المبيعات، والموارد البشرية، ودعم العملاء، ومكتب المساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتدريب على المبيعات.

ويوفر استوديو وكلاء زيا من زوهو منصة مرنة لإنشاء وكلاء مخصصين ومستقلين لتلبية احتياجات العمل المحددة. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة كبيرة من مهارات زيا المُعدة مسبقاً، والأدوات من النظام البيئي لزوهو، إلى جانب الوصول إلى منصة البيانات الموحدة، ونماذج اللغات المختلفة لإنشاء وكلاء لوظائف محددة (مثل تطوير المبيعات أو دعم البريد الإلكتروني) أو وكلاء متعددي الوظائف (مثل طلب تقديم العروض أو وكلاء الموافقة على القروض). ويمكن نشر هؤلاء الوكلاء عبر أي تطبيق لزوهو والوصول إليهم عبر أداة المساعدة التخاطبية Ask Zia، مع خطط للتكامل في تطبيقات من الطرف الثالث في المستقبل. ويدعم استوديو وكلاء زيا أيضاً الجمع بين مجموعات المهارات التكميلية لإنشاء وكيل واحد قادر على التعامل مع مهام عمل متعددة.

يمثل هذا الإطلاق انجازاً هاماً للشركة مؤكداً على التزامها بتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتحسين الإنتاجية من خلال حلول قابلة للتخصيص مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ولقد تطورت تقنية الذكاء الاصطناعي الداخلية لدى زوهو على مدار العقد الماضي، من الذكاء الاصطناعي الاستباقي والتوجيهي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2015، قدمت زوهو أولى عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي المساعدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Zia، والتي تمكّن من اتخاذ إجراءات ذكية سياقية عبر مجموعة تطبيقات الشركة. وفي عام 2018، وسعت زوهو هذا العرض عبر Ask Zia، وهي مُساعدة تخاطبية على مستوى النظام مُصممة لمساعدة الموظفين على العمل بشكل أكثر ذكاءً وإنجاز المهام بشكل أكثر كفاءة. يتم تشغيل Ask Zia بواسطة منصة البيانات الموحدة من زوهو ويتم تضمينها سياقياً في جميع تطبيقات زوهو. ومن خلال هذه الابتكارات، تعيد زوهو تعريف كيفية تسخير الشركات لتقنية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة وصنع القرارات والإنتاجية الإجمالية.

ويأتي هذه الإعلان بعد أن حققت زوهو نموًا قياسيًا، إذ أضافت 110,000 عميل جديد في 2024. ومن خلال ما يزيد عن 850,000 عميل على مستوى العالم في قطاعات متنوعة يستخدمون مجموعة من الأدوات عبر شركتي زوهو ومانيج إنجن، تتميز حلول الذكاء الاصطناعي من زوهو باحتوائها على معلومات مستمدة من مجموعة واسعة النطاق من البيانات الوظيفية، فيما يعد نقطة تميز جوهرية تنفرد بها الشركة ويجعلها في مكانة متفردة تستطيع من خلالها خدمة الشركات وتزويدها بتتقنية مبتكرة. وتبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أسرع المناطق التي تحقق فيها زوهو النمو على مستوى العالم.

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