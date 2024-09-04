دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت شركة "زواري انفراورلد اس جيه ام للعقارات"، حفلاً بمناسبة استكمال الأعمال الإنشائية الأساسية في مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز طريق مركز دبي المالي، وتعدّ هذه الخطوة بمثابة قفزة نوعية في إطار الخطط التطويرية للمشروع الفاخر. وقد أقيم الحفل الذي عُقد ضمن موقع المشروع بالتزامن مع الإنتهاء من بناء الإطار الهيكلي للمبنى، الأمر الذي يعكس تقدم وتيرة الأعمال التطويرية نحو اكتمال المشروع وفق الموعد المحدد عام 2025.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للنجاح الكبير في المبيعات؛ حيث تم مبيع 70% من الوحدات الفاخرة للمشروع خلال الساعة الأولى من إطلاقه، مما أثمر عن مبيعاتٍ هائلة تجاوزت قيمتها مليار درهم إماراتي. ويأتي هذا الطلب الكبير تأكيداً على مكانة المشروع المرموقة ونجاحه في استقطاب العملاء العصريين وفئات الأثرياء الذين يتطلعون إلى الفخامة الاستثنائية والتفرد في قلب وسط مدينة دبي.

وشهد الحدث الاحتفالي حضور شركاء المشروع بما في ذلك ممثلين عن مجموعة "أدفنتز"، و"إيست أند ويست بروبرتيز" و"درِفن للعقارات"، و"ريفاين العقارية"، و"الخليج للمقاولات"، و"شركة عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية والمعمارية"، ومجموعة "إكس بي دي كولكتيف"، وشركة ماريوت الدولية. وقد شارك في الحفل كل من: السيد أكشاي بودار، متعهد مجموعة "أدفنتز"، والسيد فيناي فارما، مدير مجموعة "أدفنتز"، والسيد جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي والتطوير لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات لشركة ماريوت الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال أكشاي بودار، متعهد مجموعة "أدفنتز":" يسعدنا استكمال مرحلة هامة من مراحل تطوير مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز، طريق مركز دبي المالي. ويُشكل حفلنا اليوم دلالة واضحة على العمل الجاد والتفاني من جانب كل الشركاء في هذا المشروع. لقد أسهم الطلب الهائل وحجم المبيعات السريعة لدى إطلاق المشروع في تعزيز ثقتنا بمكانة هذا المشروع المصمم خصيصاً لسوق المشاريع الفاخرة والمتميزة".

من جهته، قال عبدالله العجاجي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “درِفن للعقارات”: "يجسد النجاح غير المسبوق في المبيعات الذي شهدناه لدى إطلاق مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز، انعكاساً واضحاً لحاجة السوق إلى العقارات فائقة الفخامة التي توفر أعلى مستويات الرفاهية ونمط الحياة الفاخر. وإننا لنفخر بكوننا جزءاً من هذا المشروع الرائد الذي يعمل على إرساء معايير جديدة لمفاهيم العيش الفاخر في دبي".

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي والتطوير لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات لشركة ماريوت الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نشهد هذا الإنجاز على مستوى الأعمال الإنشائية في مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز، طريق المركز المالي في دبي. تُجسّد علامة سانت ريجيس معايير الفخامة الاستثنائية، والخدمة الراقية، والتصميم الرائع؛ في حين يشكل المشروع الإضافة المثلى لمحفظتنا المتنامية من العقارات الفاخرة في المنطقة. ويأتي استكمال الإطار الهيكلي للمبنى بمثابة خطوة بارزة في مسيرة إنجاز هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى توفير تجربة معيشية لا تضاهى لسكان الوحدات السكنية مستقبلاً. وإننا نتطلع بشوق إلى الافتتاح الرسمي لهذا المشروع، الذي من المتوقع أن يُشكل أحد أبرز الوجهات السكنية في دبي".

يُشكل سانت ريجيس ريزيدنسز طريق مركز دبي المالي أحدث إضافة إلى أفق مدينة دبي الساحر، حيث يحتضن شققاً استثنائية مكونة من 1، و2، و4 غرف نوم، فضلاً عن شقق بنتهاوس فخمة مكونة من خمس غرف نوم وبمساحات واسعة تتراوح بين 970 ، إلى 9,325 قدم مربع. وتتميز هذه الوحدات السكنية بمخططات الطوابق الفسيحة التي تعتبر أكبر بنسبة تصل إلى 50٪ من المتوسط في وسط مدينة دبي؛ ناهيك عن التشطيبات عالية الجودة المصممة خصيصاً، والإطلالات البانورامية الساحرة بزاوية 360 درجة؛ مما يُعيد تعريف مفاهيم العيش الفاخر في المنطقة.

لا يندرج سانت ريجيس ريزيدنسز، ضمن ممتلكات شركة ماريوت الدولية أو الشركات التابعة لها (يشار إليها لاحقاً باسم "ماريوت")، وليس لها الحق في تطويره أو بيعه. تستخدم شركة زواري انفراورلد اس جيه ام للعقارات ش.ذ.م.م علامة سانت ريجيس، بموجب ترخيص من ماريوت، التي لم تؤكد من جهتها دقة أي من البيانات أو التصريحات الواردة هنا.

نبذة عن "درِفن للعقارات":

تعد "درفن للعقارات" شركة رائدة في مجال الوساطة العقارية وإدارة الممتلكات حائزة على جوائز مرموقة ومقرها الرئيسي في دبي. ومنذ تأسيسها عام 2012، حرصت الشركة على الارتقاء بمعايير القطاع العقاري، ونَمت لتصبح من كبرى شركات الاستشارات العقارية الرائدة التي من شأنها تقديم خدمات متكاملة في المنطقة.

وفي ظل الأهمية الكبرى التي يمتلكها القطاع العقاري بدبي، يقدم مستشارو "درفن للعقارات" ذوو الخبرة العميقة مهاراتهم وخدماتهم الاستثنائية للعملاء الأكثر تطلباً من جميع أنحاء العالم. وتحظى شركة "درفن للعقارات" بعضوية حصرية في "فوربس جلوبال بروبرتيز"، منصة انتقائية عالمية تضم أفضل 100 من كبرى شركات العقارات الفاخرة في العالم.

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