دبي – الإمارات العربية المتحدة، أطلقت اليوم "زماني" للمجوهرات المنصة الإلكترونية التى توفر لعملائها مجموعة من أرقى التصاميم المستوحاة من التراث الأصيل، والتى تعكس رؤية "زماني" في تقديم أحدث مجموعات المجوهرات الجذابة التى تجسد المهارات العالية والحرفية الرفيعة وتعزز الفخامة الفريدة في صناعة المجوهرات.

ويعكس أسم "زماني" تفرد تصاميمها بالجمع بين الأناقة العصرية والتراث الأصيل لمختلف اللغات والثقافات في آسيا وإفريقيا، كما يرمز إلى الارتباط العميق بالتاريخ والتراث، وتتميز العلامة التجارية الرائدة للمجوهرات بالشغف لصناعة القطع الفريدة منذ عملها عبر الأجيال، وتحرص على تقديم قطع نادرة لعملائها بالأحجار الكريمة ما يضمن التصاميم الفريدة والخالدة.

ويلتزم "ستيوارت كيركهام" و" آنا لينو" كيركهام أصحاب العلامة التجارية الرائدة في دبي، بإنتاج قطع عالية الجودة ومصممة حسب الطلب، وتتمتع كل قطعة من مجوهرات "زماني" بشهادة ضمان الجودة والأصالة مما يعزز قيمتها التاريخية الفريدة.

وعلقت آنا لينو كيركهام المؤسس المشارك في "زماني": "تحظى مجوهرات علامتنا التجارية بالفخامة والأصالة بجانب التصاميم الفريدة التى تناسب مختلف المناسبات، وتعتبر كل قطعة قصة خالدة تمتد عبر الأجيال".

وتعمل "زماني" على توفير قطع نادرة لعملائها مع الحرص على تلبية مختلف الأذواق العالمية، وقد قامت بتوسيع عملها مع الحفاظ اللمسة الفريدة لمجموعاتها الفخمة للمجوهرات، وتوفر العلامة التجارية المجموعات الفريدة من نوعها للنساء والرجال بتصاميم مختلفة وأسعار تنافسية وخيارات متعددة لمختلف الاحتياجات.

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