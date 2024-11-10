توج زد إف سي، بجائزة دير جيست الرياضية كأفضل قطاع ناشئين في مصر، وذلك بعدما نجح النادي في الفوز بالعديد من البطولات المحلية بمختلف الأعمار السنية، وإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، وكذلك احتراف عدد من ناشئيه بكبرى الدوريات الأوروبية.

يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة زد إف سي في تبني نموذج فريد في إعداد المواهب الرياضية، من خلال اختيار أفضل العناصر من كل أنحاء الجمهورية، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي عبر أفضل المدربين المحليين بدعم من خبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب؛ لإعداد لاعبين محترفين لإمداد الفريق الأول بالنادي، وفتح باب الاحتراف بأقوى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوريين الإنجليزي والبرتغالي، وكذلك إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في حصد البطولات القارية والدولية.

وخلال حفل أقيم مساء أمس السبت، تسلم الكابتن حمادة صدقى رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي، جائزة ديرجيست الرياضية، بحضور شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وتعد هذه أول جائزة يحصل عليها زد من "ديرجيست الرياضية". وسبق ان توج النادي بجائزة أفضل أكاديمية ناشئين في أفريقيا، وفي الشرق الأوسط من قبل جلوب سوكر في دبي.

كما توج ناشئ زد إف سي السابق، والمحترف حاليًا بنادي أستون فيلا الإنجليزي، عمر خصر، بجائزة "دير جيست الرياضية" كأفضل لاعب ناشئ محترف، وكذلك تم تكريم كريم جمعة، لاعب زد إف سي مواليد 2008 وبلال عطية لاعب النادي الأهلى مواليد 2008. ومن مواليد 2007 تم تكريم محمد هيثم لاعب النادي الأهلى وعمر العزب لاعب إنبي. وتم تكريم محمد السيد لاعب نادي الزمالك ومحمد عبدالله لاعب النادي الأهلى من مواليد 2005.

ونجح زد إف سي، رغم تأسيسه حديثًا، في الفوز بالعديد من البطولات المحلية الكبرى أبرزها الفوز بدوري الجمهورية لمواليد 2005، الفوز ببطولة كأس الكشافة SPOCS لمواليد 2005، وفوز مواليد 2007 بالمركز الثاني بكأس زد الدولية تحت 17 سنة ، وفوز فريق 2008 بالمركز الثالث في الدوري المصري وفريق مواليد 2009 فاز بالمركز الرابع في الدوري المصري، وبطولة "رايت تو دريم" لمواليد 2010، كما تم استدعاء 20 لاعبًا من نادي زد للمنتخبات الوطنية من مختلف الأعمار.

والجدير بالذكر أن النادي يقوم باختبارات محلية من الفئات العمرية 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 حيث شارك 7000 لاعب في المرحلة الأولى من الاختبارات وانتقل 650 مشارك إلى الجولة الثانية. إلى جانب اختبارات دولية حصل من خلالها 3 لاعبين ناشئين على فرصة للتجارب في نادي فيتوريا لمدة 10 أيام. هدف هذه الاختبارات هو البحث عن المواهب الشابة الجديدة وخلق طريق لاحتراف اللاعبين دولياً. بالإضافة إلى مشاركة ناشئين زد إف سي في منافسات الكأس الفضية ببطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة ، بهدف تنمية قطاع الناشئين وظهورهم دولياً حيث حصل الفريق على المركز السادس وذلك بعد المنافسة مع فرق عالمية مثل ريال مدريد وتشيلسي. وتكملتاً لانجازات النادي، قامت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيارة نادي زد وإشادة اللجنة بالتطوير الكبير الذي شهده النادي، بعد ان تفقدوا كافة المنشآت الرياضية.

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