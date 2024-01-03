نمو قطاع البناء في الإمارات بنسبة 3.3% في عام 2023 مع توقعات بنموه بنسبة 4% في 2024

الإمارات العربية المتحدة تخصص 356 مليار دولار أمريكي لمشاريع عقارية وبرامج بناء وإسكان في مرحلة التخطيط أو التنفيذ

قروض الرهن العقاري تمثل نحو 25% من إجمالي الصفقات العقارية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بإنشاء المباني المستدامة عقب مؤتمر الأطراف كوب 28، لضمان تلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان وتمكين الاقتصاد من مواكبة المتطلبات المستقبلية. وتبرز هذه الضرورة بشكل خاص عند النظر إلى شريحة السوق المتوسطة، التي شهدت تسليم حوالي 50 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، لتغطي حاجة نحو نصف الزيادة السكانية في دبي. أما الخطط الموضوعة لعام 2024 فتتضمن تسليم 24 ألف وحدة فقط، رغم أن دولة الإمارات خصصت ما يزيد عن 356 مليار دولار أمريكي لمشاريع التطوير العقاري الخاصة وبرامج البناء والإسكان الحالية التي يقودها القطاع العام. كما تجاوزت قيمة العقود الموقعة عام 2023، والبالغة قيمتها 17 مليار دولار أمريكي، إجمالي قيمة العقود المسجلة في عام 2022.

وبدوره شهد قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.3٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4٪ في العام المقبل. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "تشير هذه الإحصائيات إلى تزايد أنشطة البناء في قطاع الإسكان وكذلك قطاعي النقل والطاقة. ويتخطى عدد سكان دبي اليوم 3.65 مليون نسمة، وتكاد تبلغ نصف هدفها المتمثل في احتضان 8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وبالتالي يتعين على مطوري العقارات في الإمارة زيادة بناء المساكن باستمرار، بما يتماشى مع التطورات في مجال النقل والطاقة، ويلبي احتياجات السكان الحاليين والجدد".

يندرج الهدف الذي يشير إليه مادهاف ضمن إطار خطة دبي الحضرية 2040، وهي مبادرة تهدف إلى وصول إجمالي عدد سكان الإمارة إلى 7.8 مليون نسمة خلال الـ 16 عاماً المقبلة. كما ترمي إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية، وتطوير مجتمعات صحية وحيوية تضم مجموعة واسعة من المساكن والمنشآت الأساسية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية. وفيما تواصل الإمارة سيرها على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الطموحات، فإن عقارات الشريحة المتوسطة تتطلب اهتماماً أكبر لتلبية احتياجات السكان والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن شقق ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

وتمثل قروض الرهن العقاري نحو 25٪ من إجمالي المعاملات العقارية في دبي، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ السوق على قوته من حيث حجم المعاملات حتى النصف الأول من عام 2024 على الأقل، مدفوعاً بارتفاع الأسعار وزيادة الإيجارات. وتشير توقعات المحللين إلى نمو سوق الإقراض البديل في الإمارات بنسبة 39.9% في عام 2023، لتصل إلى 337 مليون دولار مقارنة بقيمة 240.9 مليون دولار في عام 2022، مما قد ينعكس في ارتفاع الطلب على قروض الرهن العقاري لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 16,700 معاملة رهن والمسجل عام 2022.

وأضاف مادهاف: "نرجّح أن تؤدي العقارات من الشريحة المتوسطة دوراً محورياً في دعم سوق العقارات الإماراتية بأكملها، لا سيما مع اختتام مؤتمر كوب 28 مؤخراً وسعي الإمارة إلى تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040. ومن المقرر خلال 12 شهراً القادمة تسليم عدة مشاريع بيعت على المخطط، مما يقدم مجموعة واسعة من خيارات العقارات أمام المشترين المحتملين. ومع ذلك، نتوقع أن ارتفاع أسعار العقارات سيؤدي إلى تزايد الطلب على مشاريع التطوير السكنية من الشريحة المتوسطة، لتوفير خيارات عقارية مناسبة بأسعار معقولة مع الحفاظ على الجودة العالية التي تشتهر بها دبي. وتبرز أهمية زيادة عدد هذه المشاريع نظراً لنمو عدد سكان الإمارة بوتيرةٍ أسرع من طرح العقارات الجديدة، حيث يتوفر حالياً حوالي 100,000 عقار خاضع لنظام التملك الحر في دبي".

أقيم مؤتمر الأطراف كوب 28 بحضور أكثر من 80 ألف شخص، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، وأعضاء المنظمات الدولية، وغيرهم من الممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأثمر هذا الحضور المذهل عن حواراتٍ مؤثرة وتبادل لوجهات النظر بين الجهات المعنية الرئيسية، في محاولةٍ للارتقاء بمعايير الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع. وانطلاقاً من ارتباطها بدولة الإمارات، تحرص زازين بروبرتيز على تلبية احتياجات الشريحة المتوسطة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات الرئيسية مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويمثل مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان أحدث مشاريع الشركة، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.

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لمحة حول مادهاف دهار:

مادهاف دهار هو خبير متخصص في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.

لمحة حول زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازن بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. ويجري حالياً تطوير أحدث المشاريع العقارية المستدامة الخاصة بالشركة الرائدة، التي تقترب من استكمال المبيعات على المخطط لمشروع زازين غاردنز، مع توافر شقة عرض خاصة ومركز للمبيعات في موقع المشروع.

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