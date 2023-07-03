الهنود استثمروا ما يقارب 15.9 مليار درهم إماراتي في قطاع العقارات في دبي خلال عام 2022

المستثمرون الهنود اشتروا 70% من الوحدات المعروضة للبيع في المشروع

بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تشير إلى استحواذ الهنود على نسبة 11.9% من أصل 97,398 عملية بيع العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دبي، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستثمرين الهنود في سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تتصدر دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قائمة الوجهات المفضلة للاستثمار. ويتوقع المحللون ازدهار قطاع العقارات في السعودية، ووصوله إلى مستوى موازٍ للسوق العقارية الإماراتية، مع اقتراب الأولى من تحقيق رؤية المملكة 20301. وتحافظ دولة الإمارات حالياً على ريادتها بوصفها وجهة مفضلة للاستثمار العقاري في منطقة الخليج العربي.[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]واستثمر الهنود خلال عام 2022 حوالي 15.9 مليار درهم إماراتي في قطاع العقارات في دبي، وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى استحواذ المستثمرين الهنود على نسبة 11.9% من أصل 97,398 صفقة عقارية منجزة في العام الماضي. وتمثل هذه النسبة ثاني أعلى استثمار أجنبي بعد المشترين البريطانيين، الذين سجلوا نسبة 21.2% من عمليات شراء العقارات خلال الفترة ذاتها. ويندرج الهنود في قائمة أبرز الجنسيات التي تمتلك عقارات في دبي منذ عام 20152، وما تزال الإمارة العام الجاري وجهة جذب للمستثمرين الهنود وبمستويات قوية للغاية.[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]وتشكل آفاق الاستثمار وعائدات إيجارات الاستثمار المرتفعة في سوق العقارات في دبي أبرز عوامل الجذب لرجال الأعمال الهنود، حيث تقدم دبي عائداً إجمالياً للإيجار يتراوح بين 6-10%، ومتوسط عائد يبلغ حوالي 7.5%، مما يجعلها الوجهة المفضلة للاستثمار مقارنةً مع الوجهات الرئيسية والمدن الكبرة مثل نيويورك وهونج كونج ولندن3. ويُعزى إقبال المستثمرين الهنود على الاستثمار في دولة الإمارات إلى السياسات الضريبية الميسّرة، حيث ضخ العديد من المستثمرين الهنود أموالهم في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول من العام الماضي بهدف الادخار، وذلك إثر قيام الهند برفع الضرائب أربعة أضعاف على التحويلات الخارجية المتوقعة في بداية اكتوبر4.[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]وبرز هذا التحول في كامل دورة مبيعات زازين غاردنز في منطقة الفرجان، أحدث مشاريع شركة زازين بروبرتيز. ويلتزم هذا المشروع بمعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء والمصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة، وهو مشروع التطوير العقاري الأول من نوعه في دبي الذي يتم بيعه بالكامل خلال أقل من ستة أشهر من طرحه للبيع، حيث يشكل المستثمرون الهنود الشريحة الأكبر من المشترين. واشترى المستثمرون الهنود 70% من كامل الوحدات المطروحة للبيع وعددها 155 وحدة، بينما حصل المستثمرون من أوروبا الشرقية على 8%، وحصل المشترون الباكستانيون على 6%، وحصل مستثمرون من مختلف دول الاتحاد الأوروبي على 4%.[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز: "تستقطب مشاريع شركة زازين شرائح متنوعة من المشترين والمستثمرين، حيث قام مشترون من 24 جنسية مختلفة بشراء عقارات في مشروع زازين ون ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، ولدينا حالياً مشترين من 22 جنسية مختلفة في مشروع زازين غاردنز. وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 10 ملايين نسمة، يشكل الهنود نسبة 25% منهم5. ومع استمرار هجرة الهنود إلى دولة الإمارات بأعداد متزايدة، من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في نسبة المستثمرين الذين يتمتعون بقوة شرائية كبيرة في كل مشروع. وتشمل العوامل التي تساهم في زيادة استثمار الهنود في سوق العقارات الإماراتي كلاً من البنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الاستراتيجي ومكانة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً. وسيواصل الهنود غير المقيمين والمستثمرون الهنود، وغيرهم من الجنسيات الأخرى، الاستثمار في سوق العقارات المزدهر في دبي.“[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]يجدر بالذكر أن الهنود يشكلون حوالي 19% من نسبة الوافدين في السعودية6. ويستعد المستثمرون الهنود للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في المملكة خلال السنوات القادمة، مستفيدين من جهود المملكة لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الطموحة. وتحافظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط مع سعي المطورين لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وغيره من الأهداف الأخرى. وتلتزم علامة زازين بروبرتيز بالمبادرات الخضراء في جميع مشاريعها، وعلى رأسها مشروع زازين غاردنز الذي من المتوقع أن يسهم عند اكتماله في خفض 469 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً.[Text Wrapping Break]

#بياناتشركات

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نبذة عن مادهاف دهار:

يعد مادهاف دهار خبيراً متخصصاً في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي

لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100

لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.

لمحة حول زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازن ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. ويجري حالياً تطوير أحدث المشاريع العقارية المستدامة الخاصة بالشركة الرائدة.

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