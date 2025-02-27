دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت زازين بروبرتيز، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة في المنطقة والحائزة على جوائز مرموقة، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة كيبر الناشئة في دبي والرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. وتأتي هذه الشراكة بوصفها أول تعاون لكيبر مع شركة تطوير عقاري لتعزيز تجربة تأجير وإدارة العقارات للملّاك والمستأجرين في جميع مشاريعها.

ويشهد هذا التعاون قيام زازين بروبرتيز بدمج حلول إدارة العقارات المتطورة من شركة كيبر في مجمعاتها السكنية، مما يساهم في تبسيط دفعات الإيجار وإدارة شؤون المستأجرين وعمليات الصيانة عن طريق تجربة رقمية سلسة. وتتوافق الشراكة مع التزام زازين بروبرتيز الراسخ بتشييد مساحات معيشية عصرية ومزوّدة بأحدث التقنيات لتعيد رسم ملامح الحياة الحضرية في دبي.

وشهد قطاع التكنولوجيا العقارية في دبي نمواً ملحوظاً، مع توسع منظومة التكنولوجيا العقارية في دولة الإمارات لتشمل 189 شركة في 2025، مما يرسخ مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار. ويأتي نمو القطاع مدفوعاً بسوق العقارات القوية والأطر التنظيمية الداعمة، بما في ذلك مبادرات مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "نسعى دائماً في زازين بروبرتيز إلى إيجاد طرق لتعزيز تجربة السكان بوصفنا شركة تطوير عقاري ذات رؤية مستقبلية. ويمثل تعاوننا مع شركة كيبر خطوة كبيرة نحو تبسيط إدارة العقارات، بما يضمن إرساء منظومة إيجار رقمية بشكل كامل وآمنة وفعّالة للملّاك والمستأجرين. وأحدثت خدمة كيبر ’استأجر الآن وادفع لاحقاً‘ نقلة نوعية في قطاع إيجار العقارات في دولة الإمارات".

وبفضل منصة التكنولوجيا العقارية وتطبيق كيبر للملّاك الحاصل على جوائز مرموقة، يمكن لأصحاب عقارات زازين بروبرتيز الوصول إلى تقييمات أسعار العقارات في الوقت الحقيقي، والاستفادة من خدمة تحصيل الإيجارات المؤتمتة، ورؤى وتحليلات حول أداء المحفظة العقارية، إلى جانب خدمة إدارة الحساب المخصصة. كما يستفيد المستأجرون من خطط أكثر مرونة لسداد الإيجارات، وتقديم طلبات الصيانة السلسة والسريعة، فضلاً عن إجراء عمليات التأجير الرقمية بشكل كامل. وتجدر الإشارة إلى حصول نظام كيبر الرقمي لتحصيل الإيجارات على الاعتماد من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يسلط الضوء على كفاءة وأمان هذه المنصة الجديدة.

وأضاف وليد شهابي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية لدى شركة كيبر: "نفخر بالتعاون مع شركة زازين بروبرتيز التي تتمتع بمكانة رائدة للارتقاء بتجربة عملائها من الملّاك والمستأجرين. وكلّنا ثقة بانسجام منصتنا الرقمية الحائزة على جوائز وتطبيقنا للملّاك مع قيم علامة زازين بروبرتيز بشكل مثالي، بما يسهم في إضافة المزيد من القيمة والسلاسة على دورة حياة العقار لعملائها الكرام".

وسيجري تطبيق هذه الشراكة ضمن جميع عقارات زازين بروبرتيز، مما يعزز التزام الشركة بتوفير الحلول رفيعة المستوى لمستثمري العقارات والمستأجرين على حدٍ سواء. ويضمن هذا التعاون ترسيخ مكانة زازين بروبرتيز الرائدة في الابتكار ضمن القطاع، لا سيما مع تزايد أهمية الدور الذي يلعبه التحول الرقمي في رسم ملامح مستقبل القطاع.

تعزز علاقة الشراكة هذه مكانة زازين بربرتيز وكيبر في طليعة التحول الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، وخاصةً مع النمو المستمر الذي تشهده سوق العقارات في دبي، في ضوء التوقعات بأن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5% و8% سنوياً.

لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:

زازين العقارية تعيد تصور الحياة المجتمعية في دبي، مع التركيز على تصميم مساكن عصرية تتميز بجودة عالية ومساحات معيشية تركز على المجتمع. المطور العقاري المستدام ملتزم بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة، حيث يمكن للأشخاص من مختلف الخلفيات أن ينموا ويزدهروا. تعكس محفظة الشركة المتميزة مشاريع حائزة على جوائز، مثل زازين ون في منطقة قرية جميرا الدائرية (JVT) وزازين جاردنز في منطقة الفرجان، وكلاهما أعاد تعريف المعايير في التصميم والاستدامة. يتميز مشروع زازين جاردنز بكونه أول مشروع سكني في الإمارات يحصل على شهادة LEED Gold، وقد فاز بجائزة “مشروع العقارات المستدامة للعام” ضمن جوائز NDTV Ultimate Realty Awards. من جهة أخرى، أصبح مشروع زازن ون معيارًا جديدًا في منطقة قرية جميرا، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة “مشروع العقارات المستدامة للعام 2022” و”مشروع العقارات السكنية للعام 2022-2023” ضمن جوائز العقارات الدولية. مؤخرًا، حصلت علامة زازين التجارية على جائزتين ضمن جوائز العقارات العربية، بالإضافة إلى جائزة “التطوير المستدام للعام” من جوائز World Realty Congress. كما تم تصنيف علامة زازين بين أفضل 10 مطورين عقاريين مستدامين، وأفضل 25 مطورًا في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل 50 مطورًا في منطقة الخليج ضمن تصنيفات مجلة Construction Week لعامي 2023 و2024. بالنظر إلى المستقبل، تعد المشاريع القادمة مثل زازين آيفي، التي ستُقام بجوار زازين جاردنز وذا هب ريزيدنسز، بمواصلة هذا الإرث، حيث تدمج هذه المشاريع بين التصميم العصري والجودة والاستدامة والتكلفة المناسبة بسلاسة. بالاعتماد على ثروة من الخبرة والتميز، تلتزم زازين العقارية بتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب مشاريعها، مع رؤية واضحة لبناء مساكن عالية الجودة ومستدامة تركز على المجتمع داخل المجتمعات الراسخة في دبي، وإضافة قيمة إلى المشهد السكني في المدينة.

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