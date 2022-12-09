المشروع الصديق للبيئة والحاصل على شهادة لييد يخفض 469 طن متري من انبعاثات الكربون ويوفر العديد من الفوائد المستدامة تماشياً مع المبادرات الرئيسية في دولة الإمارات مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق المبيعات بشكل رسمي في أحدث مشاريعها العقارية زازين غاردنز. وما يزال المشروع الواقع في منطقة الفرجان والحاصل على شهادة لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تتبع المبيعات مساراً مشابهاً لمشروع زازين ون، المشروع الرائد للعلامة التجارية والذي انتهت منه في يناير الماضي وتم بيعه بالكامل خلال أشهر.

وينسجم مشروع زازين غاردنز مع جميع ممارسات الاستدامة، كما يتماشى مع تطلعات بعض المبادرات الرئيسية في دولة الإمارات بما فيها خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المرتقب، والذي يصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأنه أهم فعالية تستضيفها الدولة في عام 2023.

وشهدت دبي ارتفاعاً في الطلب على المشاريع العقارية قبل التشييد في النصف الأول من عام 2022 مع نمو قطاع البيع على المخطط بنسبة 130%، كما سجلت صفقات البيع في شهر أكتوبر أعلى قيمة لها منذ عشر سنوات، حيث وصل عددها إلى 8,816 صفقة بقيمة 25.8 مليار درهم إماراتي. ويشكل إطلاق مشروع زازين غاردنز، رافداً لقطاع الاستثمار في دولة الإمارات.

ويهدف زازين غاردنز، أول مشروع تطوير عقاري من نوعه حاصل على شهادة لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، إلى تقديم أعلى مستويات الرفاه والراحة للسكان. ويضمّ المشروع، المقرر تسليمه في شهر أبريل عام 2024، 159 وحدة سكنية تشمل شقق بمساحات تتراوح بين 824 و1,612 متر مربع، بالإضافة إلى متجرين في الطابق الأرضي لتلبية جميع احتياجات سكان مجمع الفرجان.

ويساهم المشروع عند انتهائه في خفض حوالي 470 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة 12,147 شجرة. ويمتد المشروع على مساحة 35 ألف قدم مربع ويمتاز بالعديد من المساحات الطبيعية ومحطات إعادة التدوير ومحطات شحن السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية على السطح، ما يساهم في تخفيض رسوم خدمة المساحات المشتركة على المالكين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز:"حقق مشروعنا الرائد زازين ون نجاحاً كبيراً بفضل قدرته على مراعاة مبادئ الاستدامة وتوفير بيئة سكنية فسيحة وعالية الجودة ومجموعة من المرافق عالمية المستوى. ونقدم من خلال مشروعنا الأحدث زازين غاردنز الخيارات السكنية الفريدة التي ترتقي بحياة السكان وتساعدهم على النمو، مما يساهم في توفير قيمة أكبر للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء. ولطالما شكل قطاع بيع العقارات على المخطط أحد خيارات الاستثمار الذكية والناجحة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في دولة الإمارات. ويواصل سوق العقارات في الدولة تحقيق مستويات نمو ملموسة على الرغم من انخفاض قيمته بالمقارنة مع المدن العالمية المماثلة. وأرى أنه قد حان وقت الاستثمار بالنسبة للراغبين في دخول القطاع العقاري في دبي، حيث نتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع بطولة العالم لكرة القدم في قطر واقتراب موسم الأعياد والتسهيلات المستمرة التي توفرها الحكومة للأفراد والعائلات للحصول على الإقامة في دولة الإمارات، ما يساهم في تعزيز القيمة التي يقدمها مشروع زازين غاردنز في مجمع الفرجان على الصعيدين المالي والبيئي.“

وتعمل علامة زازين على إقامة مشروع زازين غاردنز بالاعتماد على مبادئ الاستدامة للحد من البصمة الكربونية وتوفير أكثر بيئات السكن سلامةً وصحةً للعائلات، إلى جانب التفرد بتصاميم مميزة عالية الجودة ووسائل راحة فاخرة. ويمكن طرح الاستفسارات حول المبيعات في مشروع زازين غاردنز من خلال وكالة ون بروكر جروب، شريك المبيعات الرئيسي. وتوفر وكالة ون بروكر جروب، شركة الوساطة العقارية الرائدة، خدماتها الاحترافية والشفافة والمخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل من خلال الواتساب أو الاتصال بالفريق على الرقم 917501709376+.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زاين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري غاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

بيانكا رايلي | آرون إيلاثو | كريم جدع | جنان هامير | دوشان سولومون

أتيلين

هاتف: 971529061282+ | 971585752884+ | 971556302043+ | 971508843500+ | 971585326136+

البريد الإلكتروني: zazen@atteline.com