دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع "زازين آيفي"، مشروعها الثاني في منطقة الفرجان. ويهدف المشروع إلى إرساء معايير جديدة للعيش المجتمعي في منطقة الفرجان التي تعد من المناطق الأسرع نمواً والأكثر حيويّة في دبي. ويضم المشروع 71 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين 717 و2,200 قدم مربع، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. كما يتضمن المشروع مجموعة واسعة من المرافق والمتاجر في الطابق الأرضي لتلبية احتياجات سكان المنطقة وزوارها، ومن المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأول من عام 2026. وشهد المشروع إقبالاً قياسياً، حيث تم بيع 95% من الوحدات في يوم الإطلاق نفسه، ولم يبقَ سوى عدد محدود منها.

ويتميز "زازين آيفي" بالمساحات الواسعة والتشطيبات الفاخرة والتصاميم العصرية، ويوفر مساكن تجمع بين الأناقة والعملية. ويتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما يشمل الشقق السكنية النموذجية بغرفة نوم أو غرفتي نوم، وصولاً إلى الشقق السكنية بغرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم مع غرف مخصصة للخدم ومطابخ مجهزة بالكامل وشرفات وتراسات واسعة، وهي الخيار الأمثل للأسر ذات الدخل المزدوج من الطبقة المتوسطة ممن يبحثون عن مجتمعات سكنية فاخرة في دبي. كما يوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستوى، مثل مسبح مضبوط الحرارة، وردهة للسكان ونادٍ داخلي وخارجي، وساونا للرجال وأخر للسيدات، ومنطقة مخصصة للشواء وأخرى للترفيه، وجدار تسلق للأطفال، وألواح شمسية.

ويرسي مشروع "زازين آيفي" معياراً جديداً للمساكن العائلية التي تركز على الارتقاء بجودة الحياة دون التأثير سلباً على البيئة، وهو ثاني مشروع من شركة زازين بروبرتيز يحصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "لييد"، ويأتي بعد تسليم مشروع "زازين غاردنز"، أول مبنى سكني في دولة الإمارات ينال شهادة لييد الذهبية. وشهد مشروع "زازين غاردنز" بيع جميع الوحدات السكنية خلال ستة أشهر من إطلاقه، واستقطب شريحة متنوعة من العملاء من أكثر من 20 دولة، مما يعكس مستويات الطلب العالية على مساحات المعيشة الفاخرة والمستدامة. وحظي المستثمرون والمالكون الأوائل في مشروع "زازين غاردنز" بزيادة في رأس المال بنسبة 25%، وعائد على حقوق الملكية بنسبة 40%.

وتماشياً مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، يركز مشروع "زازين آيفي" على الاستفادة من الكميات الوافرة من ضوء الشمس الطبيعي وتوفير المساحات الخضراء في الهواء الطلق لبناء بيئة حضرية حيوية وشاملة ودعم الاستراتيجية الهادفة إلى مضاعفة المساحات الخضراء. كما تخلق الوحدات السكنية المصممة وفق مفهوم فاستو أجواءً إيجابية وهادئة، مما يعزز نمو المجتمع وعافيته.

وينفرد مشروع "زازين آيفي" بموقع استراتيجي في منطقة الفرجان، ليستفيد بذلك من الطلب المتنامي على العقارات في المنطقة، والذي يأتي مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل المبنى الجديد في مطار آل مكتوم الدولي وخطط توسعة مترو دبي للعام 2040. ويبعد المشروع مسير 7 دقائق عن محطة مترو الحدائق، ويحظى بمستويات طلب عالية على الإيجار بفضل قربه من مول ابن بطوطة وشاطىء جميرا بيتش ريزيدنس وكلّ من مطار دبي الدولى ومطار آل مكتوم الدولي. ويجمع هذا الموقع المميز بين الراحة والرفاهية والفرص الاستثمارية الاستراتيجية، مما يسهم بشكل ملحوظ في زيادة قيمة العقارات في منطقة الفرجان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "يعكس مشروع "زازين آيفي" رؤيتنا الرامية إلى رسم ملامح جديدة لمفهوم العيش الحضري، وذلك من خلال تصميماته المبتكرة وتشطيباته عالية الجودة والتزامه بمبادئ الاستدامة. كما يجسد المشروع التزامنا بتطوير مساكن عصرية ترتقي بمعايير المعيشة، وتتكامل مع رغبة السكان في مساحات معيشة تدعم نموهم وتسهل اندماجهم في النسيج الحيوي المتنامي لإمارة دبي".

وأضاف دهار: "تقيس زازين بروبرتيز نجاحها بمعيارين، هما جودة المشاريع التي تطورها، مثل مشروعي "زازين غاردنز" و"زازين وان"، وشبكة المالكين لعقارات الشركة، ممن يتعرفون على قيم زازين بروبرتيز عن كثب ويدعمونها. وحرصنا في مشروع "زازين آيفي" على إتقان جميع التفاصيل، استكمالاً لإرث زازين العريق، وخلق إحساس عميق بالانتماء لدى السكان وإرساء معايير جديدة للعقارات السكنية".

وحظي مشروع "زازين آيفي" بإقبال واسع من المستثمرين والمشترين، حيث شهد بيع 95% من الوحدات السكنية خلال 24 ساعة من طرحها للبيع. ويتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في المعاملات العقارية بنسبة 20% على أساس ربعي، الأمر الذي يسلط الضوء على التوقيت الاستراتيجي لإطلاق المشروع. وتواصل زازين بروبرتيز ترسيخ مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة والمستدامة، كما تحرص على تلبية الطلب المتنامي على المساحات المعيشية العصرية عالية الجودة التي تركز على المجتمع وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي وتوفر عوائد مجزية للسكان والمستثمرين.

لمحة حول شركة زازين بروبرتيز للتطوير العقاري:

تسعى زازين بروبرتيز إلى رسم ملامح جديدة للمجتمعات السكنية في دبي، وتحرص الشركة على تطوير مساكن عصرية مع منح الأولوية للجودة العالية ومساحات المعيشة التي تركز على المجتمع. كما تلتزم الشركة بتطوير العقارات المستدامة لخلق مجتمعات تتيح للسكان من جميع الخلفيات الثقافية تحقيق النمو والازدهار.

وتضم محفظة الشركة العديد من المشاريع العقارية الحائزة على جوائز، مثل مشروع زازين وان في منطقة مثلث قرية جميرا وزازين غاردنز في منطقة الفرجان، وأرسى المشروعان كلاهما معايير جديدة في مجال التصميم والاستدامة. برز مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان كأول مشروع سكني حاصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "لييد" الذهبية، كما فاز بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام للعام في حفل توزيع جوائز ألتيميت ريالتي. وحصل مشروع زازين وان في قرية جميرا بدوره على جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام للعام 2022، وجائزة أفضل مشروع سكني للعام 2022-2023 في حفل توزيع جوائز إنترناشونال بروبرتي أواردز. وتأتي الشركة بين أفضل 10 مطورين عقاريين في مجال مراعاة البيئة وبين أفضل 50 مطور عقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023-2024 وفقاً لمجلة كونستركشن ويك.

ويسهم تطوير مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة، مثل مشروع زازين آيفي إلى جانب مشروع زازين غاردنز في استكمال إرث الشركة الذي يجمع بين الجودة والاستدامة والأسعار التنافسية. وتلتزم زازين بروبرتيز بأعلى معايير التميز على امتداد مشاريعها، وتتمثل مهمتها في بناء مشاريع سكنية مستدامة عالية الجودة وتركز على المجتمع ضمن أبرز المناطق في دبي، كما تحرص على توفير قيمة مضافة لمشهد العقارات السكنية في دبي، استناداً إلى خبراتها الواسعة في هذا المجال.

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