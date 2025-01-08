المبيعات بدأت بالوحدات السكنية بغرفة نوم واحدة وبثلاث غرف نوم مع غرفة للخادمة تلاها بيع الوحدات السكنية بغرفتي نوم مع غرفة للخادمة. شقق التاون هاوس الأولى من نوعها تلاقي إقبالاً استثنائياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة في المنطقة والحائزة على جوائز مرموقة، عن تحقيق إنجاز استثنائي في مشروعها الأخير ذا هاب ريزيدنسز في منطقة الفرجان، والذي شهد بيع أكثر من 95% من الوحدات السكنية في يوم الإطلاق، مع بيع كامل الوحدات بعد أيام قليلة فقط. ويرسخ المشروع بذلك ريادة زازين بروبرتيز في سوق العقارات على المخطط المزدهر في دبي.

وسجل المشروع إقبالاً هائلاً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على الوحدات السكنية بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم المزودة بغرف للخادمات، إذ بيعت بالكامل فور إطلاقها، وتلاها الوحدات السكنية بغرفتي نوم خلال ساعات قليلة. وحققت الوحدات السكنية بغرفتي نوم مع غرفة للخادمة، التي تُعد من أبرز عروض شركة زازين بروبرتيز، نسبة مبيعات بلغت %90 في اليوم الأول، بينما تم بيع %95 من شقق التاون هاوس الجديدة في اليوم نفسه، لترسي معياراً جديداً للتميز في منطقة الفرجان.

ويعكس النجاح الباهر لمشروع ذا هب ريزيدنسز توجهات السوق العقارية المتنامية. فما تزال الوحدات السكنية بغرفة نوم واحدة محط أنظار الأفراد غير المتزوجين والمهنيين الشباب، حيث حظيت باهتمام %35 من الباحثين عن شقق سكنية في عام 2024. بينما استأثرت الوحدات السكنية بغرفتي نوم، المفضلة لدى العائلات الصغيرة والمستثمرين، بحصة كبيرة من اهتمام المشترين، وشهد الطلب على الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم والوحدات الأكبر ارتفاعاً ملحوظاً بين المشترين الميسورين الباحثين عن الفخامة والمساحات الواسعة. ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بتزايد أعداد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية المنتقلين للسكن إلى دبي. وتستعد دبي لتلبية هذا الطلب المتزايد من خلال استكمال بناء ما يقارب 9,000 فيلا بحلول نهاية عام 2024، وإضافة 19,700 فيلا أخرى في عام 2025 .

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "يعكس النجاح الاستثنائي لمشروع ذا هب ريزيدنسز قوة سوق دبي العقارية ومكانة زازين بروبرتيز بصفتها علامة موثوقة. يركز التزامنا بإنشاء مشاريع على الحياة المجتمعية والجودة، ويلبي متطلبات المستخدمين النهائيين والمستثمرين، مما يعزز مستوى القيمة لأسلوب حياتهم ونمو استثماراتهم. وشهدت دبي تسجيل حجم معاملات قياسية وارتفاع قيمة العقارات، لتواصل الإمارة تألقها بصفتها مركزاً عالمياً للعقارات. كما أن تنوع المشترين لدينا، الذين يمثلون أكثر من 15 جنسية، والثقة التي بنيناها من خلال المشترين المتكررين وحالات التوصية بشركتنا، يسلط الضوء على التزامنا الراسخِ بالجودة والتسليم في الوقت المحدد وتبني أفضل التصاميم المبتكرة، بالتوازي مع إحداث تأثير إيجابي على البيئة. وفي ما يتعلق بتطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، تركز زازين بروبرتيز على بناء مجتمعات مستدامة تساهم بشكل فعال في النموِ الاقتصادي لدبي ولمالكي العقارات لدينا".

وتبرز قدرة زازين بروبرتيز على بناء الثقة مع مجتمعها في وجود نسبة %20 من المشترين لمشروع ذا هب ريزيدنسز من العملاء المتكررين، بالإضافة إلى نسبة 30% من حالات التوصية من جانب المالكين السعداء بعلاقتهم مع الشركة. ويعكس ولاء العملاء الجودة العالية للشقق التي توفرها زازين بروبرتيز، وتركيزها الدائم على تحقيق رضا العملاء. وأصبح المشروع الجديد خياراً مثالياً للمشترين في السوق العقارية التنافسية في دبي، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من محطة مترو الفرجان واحتضانه مزيجاً متنوعاً من الخيارات السكنية.

وحقق سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً قياسياً في عام 2024، حيث وصلت أحجام المعاملات إلى 170.2 مليار دولار أمريكي (625 مليار درهم إماراتي)، مما يؤكد مكانة دبي بصفتها مركزاً عقارياً عالمياً. وارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تصل إلى %15 في النصف الأخير من العام، مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء والتدفق القوي للمشترين الدوليين. ويتوقع المحللون مستقبلاً استمرار النمو العضوي في عام 2025، مدعوماً بزيادة قيمة العقارات وإطلاق المشاريع الجديدة وزيادة أحجام المعاملات في كل من صفقات البيع والإيجار. ويتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% في عام 2025، مدعوماً إلى حد كبير بنشاط القطاع العقاري.

وبالتوازي مع جهود دبي للتحول إلى مركز عالمي للاستثمار، تحافظ زازين بروبرتيز على ريادتها في السوق، حيث تلبي مشاريعها التفضيلات المتغيرة للمشترين والمستثمرين.

ويجدر بالذكر أن مشروع ذا هب ريزيدنسز مسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري تحت الرقم 3419. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zazen.ae

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لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:

زازين العقارية تعيد تصور الحياة المجتمعية في دبي، مع التركيز على تصميم مساكن عصرية تتميز بجودة عالية ومساحات معيشية تركز على المجتمع. المطور العقاري المستدام ملتزم بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة، حيث يمكن للأشخاص من مختلف الخلفيات أن ينموا ويزدهروا. تعكس محفظة الشركة المتميزة مشاريع حائزة على جوائز، مثل زازين ون في منطقة قرية جميرا الدائرية (JVT) وزازين جاردنز في منطقة الفرجان، وكلاهما أعاد تعريف المعايير في التصميم والاستدامة. يتميز مشروع زازين جاردنز بكونه أول مشروع سكني في الإمارات يحصل على شهادة LEED Gold، وقد فاز بجائزة “مشروع العقارات المستدامة للعام” ضمن جوائز NDTV Ultimate Realty Awards. من جهة أخرى، أصبح مشروع زازن ون معيارًا جديدًا في منطقة قرية جميرا، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة “مشروع العقارات المستدامة للعام 2022” و”مشروع العقارات السكنية للعام 2022-2023” ضمن جوائز العقارات الدولية. مؤخرًا، حصلت علامة زازين التجارية على جائزتين ضمن جوائز العقارات العربية، بالإضافة إلى جائزة “التطوير المستدام للعام” من جوائز World Realty Congress. كما تم تصنيف علامة زازين بين أفضل 10 مطورين عقاريين مستدامين، وأفضل 25 مطورًا في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل 50 مطورًا في منطقة الخليج ضمن تصنيفات مجلة Construction Week لعامي 2023 و2024. بالنظر إلى المستقبل، تعد المشاريع القادمة مثل زازين آيفي، التي ستُقام بجوار زازين جاردنز وذا هب ريزيدنسز، بمواصلة هذا الإرث، حيث تدمج هذه المشاريع بين التصميم العصري والجودة والاستدامة والتكلفة المناسبة بسلاسة. بالاعتماد على ثروة من الخبرة والتميز، تلتزم زازين العقارية بتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب مشاريعها، مع رؤية واضحة لبناء مساكن عالية الجودة ومستدامة تركز على المجتمع داخل المجتمعات الراسخة في دبي، وإضافة قيمة إلى المشهد السكني في المدينة.

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