• قطاع العقارات على المخطط دفع سوق العقارات لتحقيق مبيعات تجاوزت 455.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2023

• القطاع سجل نمواً متواصلاً طوال أربع سنوات متتالية وشهد انتهاء الأعمال في 60 ألف وحدة في العام السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، أن قطاع العقارات على المخطط في دبي سيواصل تعزيز نمو سوق العقارات مدفوعاً بالنمو الذي سجله لمدة أربع سنوات متتالية. وعلى الرغم من انتهاء الأعمال في 60 ألف وحدة، إلا أن مستويات الطلب ما زالت تتجاوز مستويات العرض بسبب الزيادة السريعة لعدد سكان دبي والتي دخلت قائمة المدن الأسرع نمواً على مستوى العالم.[1] ويسلط مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز، الضوء على واقع ومزايا قطاع العقارات على المخطط والتي تستقطب السكان والمستثمرين الرواد ممن يفضلون شراء العقارات.

وساهم قطاع العقارات على المخطط في دبي وأبوظبي معاً بنمو سوق العقارات في دولة الإمارات، ومكّنها من تحقيق مبيعات تجاوزت 455.7 مليار درهم إماراتي (124 مليار دولار أمريكي) خلال العام السابق. ونجحت الإمارة بتسجيل أرقام متميزة بفضل أداء قطاع السياحة المزدهر الذي ساهم بدوره بارتفاع الطلب على المنازل، وحققت مبيعات بقيمة 160.46 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 72.3% مقارنةً بمبيعات بقيمة 93 مليار درهم إماراتي في عام 2022. كما سجلت الإمارة 68,783 معاملة بيع في قطاع العقارات على المخطط في عام 2023 بزيادة بنسبة 59.4% عن عدد معاملات بيع العقارات على المخطط في عام 2022 والتي بلغت 43,151 معاملة، وهو أفضل أداء يسجله القطاع حتى اليوم.[2]

وتفيد أحدث التقارير أن دولة الإمارات ألغت شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي (272,294 دولار أمريكي) للتأهل للحصول على التأشيرة الذهبية لأصحاب الاستثمارات العقارية، ما سيفتح الباب أمام آلاف المستثمرين للاستفادة من برنامج التأشيرة الذهبية الشهير. ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوة بالمنفعة على اقتصاد الدولة، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز قيمة قطاع العقارات فيها، وتسهم في دفع شركات التطوير العقاري لتسريع وتيرة العمل فيما يتعلق ببناء مشاريع جديدة.[3]

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار: "سيساهم قرار الدولة الحكيم بإلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي للتأهل لبرنامج التأشيرة الذهبية في تعزيز جاذبية مشهد العقارات في دبي. وستعمل هذه الخطوة على تسهيل استفادة المستثمرين الحاليين والجدد من مزايا البرنامج من خلال تمكينهم من اختيار دبي كمنزلهم الثاني أو مقر عملهم الأساسي، وضخ المزيد من الزخم في السوق بالاستفادة من بنيتها التحتية الممتازة وحضورها العالمي. ومن خلال تسهيل دخول المستثمرين ورفع مستويات الطلب، نجحت دولة الإمارات بترسيخ مكانتها كدولة رائدة على مستوى العالم في إرساء مشهد عقاري تنافسي ومرن. وتؤكد هذه السياسة التطلعية على التزام الدولة بالابتكار والنمو، ونتوقع أن تعود هذه الخطوة بتأثير إيجابي وفعال على القطاع، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من الفرص الواعدة والتطوير المستدام."



وانطلاقاً من ارتباطها بدولة الإمارات، تحرص زازين بروبرتيز على تلبية احتياجات الشريحة المتوسطة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات الرئيسية مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويمثل مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان أحدث مشاريع الشركة، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.

#بياناتشركات

-انتهى-