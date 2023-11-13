

دبي تسير في طريقها للانضمام إلى قائمة أكثر 20 مدينة ثراءً في العالم بحلول 2030

البيانات تشير إلى أن نسبة 64% من عمليات شراء العقارات في دبي تحت عتبة 3 ملايين درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن ضرورة تركيز شركات التطوير العقاري في دبي على عملاء العقارات من الشريحة المتوسطة. وتشير البيانات إلى أن نسبة 64% من إجمالي عمليات شراء العقارات في دبي حتى الآن ما تزال قيمتها تحت عتبة 3 ملايين درهم إماراتي، إلا أن شركات التطوير العقاري تواصل إطلاق المشاريع الفاخرة بشكل متزايد في ضوء الازدهار المتنامي لقطاع العقارات في الدولة، مما قد يسبب عدم تكافؤ العروض في حال لم يتم تصحيح هذه التوجه1.

ويستفيد الوافدون من الحوافز الضريبية في دولة الإمارات، كما يمتلكون فرصاً لتحقيق دخل أعلى بالمقارنة مع العمل في دول أخرى. ويتوجب التركيز على عملاء العقارات من الشريحة المتوسطة بشكلٍ أكبر، حيث تأتي دبي في المرتبة 18 بين أكثر المدن غلاءً2 بالنسبة للوافدين من حيث تكاليف العمل والمعيشة. كما يعزز هذا المفهوم عوامل أخرى مثل تعدد جنسيات المقيمين والتفاوت الكبير في مستويات الدخل.

وأفادت التقارير بأن نسبة 32.5% من البالغين في دولة الإمارات في عام 2019 كانوا يمتلكون صافي ثروات أقل من 10,000 دولار أمريكي، بينما تراوحت ثروات 44.8% من السكان بين 10,000 و100 ألف دولار أمريكي، في حين امتلك 21.1% ثروات تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار أمريكي، و1.6% فقط حازوا ثروات تجاوزت عتبة المليون دولار أمريكي3. وتشهد دبي منذ ذلك الحين ارتفاعاً في عدد الوافدين من مختلف أنحاء العالم، بالتوازي مع توجهها لتصبح بين أثرى 20 مدينة في العالم بحلول عام 20304، وتعكس هذه الأرقام التفاوت الكبير في مستويات الثروات، مما يؤكد ضرورة التركيز على المشاريع العقارية من الشريحة المتوسطة.

وتُبدي العديد من القطاعات إمكانات واعدة نظراً لقدرتها على تحفيز الابتكار وتعزيز أداء اقتصاد الدولة، بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاقتصاد الرقمي. وكشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن نمو مستمر في تدفق الاستثمارات ضمن هذه القطاعات، كما تواصل الدولة سعيها لتعزيز هذا التوجه واستقطاب مزيد من الاستثمارات 5خلال السنوات القادمة، مما يفرض الحاجة إلى إدارات عليا ومتوسطة لتحقيق الازدهار، وبالتالي ازدياد الحاجة إلى مشاريع عقارية مستدامة وعالية الجودة من الشريحة المتوسطة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "تستقطب دبي الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية بمعدلات غير مسبوقة، إلا أنه لا يمكن للجميع تحمل تكاليف نمط الحياة الفاخر الذي تشتهر به الإمارة، وبالتالي يتوجب التركيز على الراغبين في شراء العقارات من ذوي الدخل المتوسط. ويسهم إطلاق مشاريع عالية الجودة من الشريحة المتوسطة في توفير قيمة مالية مميزة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، فضلاً عن المساعدة في تحقيق التوازن في العقارات المتوفرة، توازياً مع تباطؤ الزخم القوي لدبي.“

وتحرص زازين بروبرتيز على تلبية احتياجات الشريحة المتوسطة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات الرئيسية، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يعزز قدرة اقتصاد الدولة على مواكبة المتطلبات المستقبلية. ويمثل مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان أحدث مشاريع الشركة، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. ويسهم هذا المشروع في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من متطلبات الطاقة للمساحات المشتركة في المشروع سنوياً. وتلتزم زازين بروبرتيز بمواصلة المساهمة في مشاريع الاستدامة بدبي، مما يوفر مستقبلاً أفضل لدولة الإمارات وسكانها.

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لمحة حول مادهاف دهار:

مادهاف دهار هو خبير متخصص في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.

لمحة حول زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازن بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. ويجري حالياً تطوير أحدث المشاريع العقارية المستدامة الخاصة بالشركة الرائدة، التي تقترب من استكمال المبيعات على المخطط لمشروع زازين غاردنز، مع توافر شقة عرض خاصة ومركز للمبيعات في موقع المشروع.