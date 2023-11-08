(دبي): حقّقت "زاجل"، الشركة الرائدة في مجال خدمات البريد السريع والخدمات اللوجستية، إنجازاً مهماً بتوقيع اتفاقية جديدة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" بهدف تحسين كفاءة حركة الشحنات وتطوير عمليات الشحن بالاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة.

وفي هذا الاطار، وقّعت شركة زاجل اتفاقية مع "دي بي وورلد" تحصل بموجبها على الحلول التكنولوجية المتطورة التي توفرها "دي بي وورلد" انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية. وتركّز الاتفاقية على تطوير التقنيات المستخدمة في مجال الشحن بهدف تحسين وتبسيط العمليات في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد الاتفاقية على التزام زاجل بتسخير التكنولوجيا المتطورة لتعزيز جودة خدمات الشحن التي تقدمها لعملائها، ما يمثل خطوة حيوية في مسيرة تطوير عملياتها لتصبح أكثر كفاءةً واعتماداً على التكنولوجيا.

تتمثل أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية بتوفير منصة موحدة لإدارة الشحنات، مما سيمكن زاجل من تعزيز كفاءة عمليات الشحن، من خلال زيادة فعالية التحكم بالشحنات.

تم توقيع الاتفاقية بحضور السيد أياز مقبول، نائب الرئيس المجموعة لمبيعات المنتجات الرقمية لدى "دي بي وورلد"، والسيد نبيل الخرابشة، المدير العام لشركة زاجل.

وفي إطار حديثه عن هذه الاتفاقية، قال نبيل الخرابشة: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة "دي بي وورلد" لدمج حلولها الرقمية المتقدمة في مجال الشحن في عملياتنا. ومن المؤكد أنّ هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا ويمكّننا من تقديم تجربة لا تُضاهى لعملائنا".

تمثل هذه الاتفاقية بين شركة "زاجل" و "دي بي وورلد" خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية. وعبر الاستفادة من هذه الحلول الرقمية المتقدمة، ستعمل "زاجل" على تطوير العمليات اللوجستية وتعيين معايير جديدة في مجال الكفاءة ورضا العملاء.

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نبذة عن زاجل:

زاجل هي شركة لوجستية رائدة محلية، ومقرها الامارات العربية المتحدة. وبفضل تركيزها على الابتكار والكفاءة والتزامها بتقديم الحلول اللوجستية المتطورة، سرعان ما أصبحت شركة زاجل من بين الشركات الرئيسية في هذا القطاع.. وتلتزم الشركة بتبني التكنولوجيا والمساهمة في برنامج التحول الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.zajel.com.