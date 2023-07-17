يرسي معايير جديدة لمباني القرن الحادي والعشرين في دبي

"إيڤا" يتفرد بموقع استثنائي في الخليج التجاري على ضفاف قناة دبي المائية، ويضم 48 وحدة سكنية، كل وحدة مكونة من 2 إلى 5 غرف نوم بمساحات تتراوح بين 3,064 و16,256 قدم مربعة

المشروع يجسد مفهوم "جموح الفخامة" لتوفير تجارب معيشة فريدة من نوعها

التصميم المعماري الاستثنائي لبرج "إيڤا" مستوحى من شجرة الحياة الشامخة، ويرتكز على الارتباط مع الطبيعة لضمان رفاه المقيمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "ر. يفولوشن" (R.evolution)، شركة التطوير العقاري الأوروبية الحائزة على جوائز عالمية، مشروعها السكني الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة "إيڤا". وسيكون المشروع باكورة جيل جديد من المباني المتطورة التي ستعيد تعريف مستقبل الحياة الحضرية في دبي.

يتبنى مشروع "إيڤا" السكني الفاخر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تؤهله لنيل شهادة LEED البلاتينية، وشهادة WELL البلاتينية، وشهادة برنامج "هيلث تك برو" (HealthTechPro). ويحتضن المشروع 48 وحدة سكنية مُطلّة على الواجهة البحرية، كل وحدة مكونة من 2 إلى 5 غرف نوم بمساحات تتراوح بين 3,064 و16,256 قدم مربعة. ويتربع البرج على ضفاف قناة دبي المائية، مما يمنحه إطلالات خلابة على القناة ووسط مدينة دبي وبرج خليفة.

استوحت "ر. يفولوشن" المشروع من شجرة البانيان وجبل الحجر الرملي الشهير "عمود السماء الجنوبي"، الواقع في منتزه غابة زانغجياجي الوطني في مقاطعة هونان الصينية. ويتميز البرج بتصميم معماري استثنائي لافت يأسر الانتباه من النظرة الأولى، حيث تتراءى فيه أعمدة دائرية مكشوفة مع نسيج متضافر من المكونات النباتية وعناصر تصميمية أشبه بالجذور المتشابكة في الطوابق السفلى.

تعد "إيڤا" أكثر من مجرد مكان للسكن، بل هي أسلوب حياة مغاير يتجذر في مفهوم "جموح الفخامة" متيحاً للمقيمين التواصل بشكل أعمق وأصدق مع أنفسهم ومع بيئتهم.

ويوفر مشروع "إيڤا" وصولاً سهلاً إلى مختلف أرجاء المدينة، حيث يقع بالقرب من أرقى المطاعم ومراكز التسوق والمعالم السياحية في دبي مما يمنحه ميزة تنافسية قل نظيرها. وسيكون هذا المشروع، المقرر اكتماله في عام 2026، بمثابة بوابة لأساليب الحياة الفريدة في قلب مدينة دبي.

بالإضافة إلى وحداته السكنية الرائعة، يضم البرج أيضاً مجموعة من المرافق الحديثة على شكل مساحات مشتركة وخاصة كاملة التجهيزات. وسيوفر كذلك تجارب طعام متميزة مع أمهر الطهاة، بالإضافة إلى مكتبة وشلالات وأراجيح شبكية خاصة وغيرها الكثير من الميزات ووسائل الراحة المصممة خصيصاً للارتقاء بحياة المقيمين. علاوة على ذلك، يتميز "إيڤا" بتشطيبات بالغة الرقي، ومساحات جيدة التخطيط، وحمامات فاخرة فسيحة، ومطابخ مجهزة بأحدث التجهيزات، وبذلك يرسي معياراً جديداً للحياة الفاخرة في دبي.

بهذه المناسبة، قال أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ر. يفولوشن": "تركز ’ر.يفولوشن‘ على توفير تجارب حياة فريدة من نوعها؛ ونحن من هذا المنطلق لا نبني مساحات سكنية فقط، وإنما نطور عقارات استثنائية ذات مزايا تنافسية عالية، ويشكل ’إيڤا‘ خير مثال على فلسفتنا هذه. ويجسد المشروع أيضاً إيماننا بأهمية السكن الصحي المستدام؛ حيث يتبنى نهجاً فعالاً للحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل النفايات، واتباع الممارسات المستدامة. ويجمع المشروع أسس المعرفة القديمة حول الطبيعة البشرية مع أحدث إنجازات العالم الحديث لتحقيق أولوياتنا على صعيد الرفاه، والصحة، وكفاءة استخدام الطاقة، والاستدامة، والوحدة مع الطبيعة والمجتمع. ومع سعي دبي الدائم لتبوء موقع الصدارة في كل شيء، نعتقد أن رؤيتنا للتطوير العقاري ستساهم في تحقيق طموحاتها بأن تصبح المدينة الأذكى والأكثر إنتاجية في العالم".

من جانبه، قال قاسم منصور، المدير التنفيذي للتطوير والعمليات في شركة "ر. يفولوشن": "يسعدنا إطلاق مشروع ’إيڤا‘ في دبي لتلبية طلب المستهلكين المتزايد على المنازل التي توفر لهم تجارب شاملة. ونحن في هذا المشروع، كما في كل مشاريعنا، نحرص على مراعاة جميع جوانب الراحة والتصميم والأمان وتلبية احتياجات الرفاهية للمقيمين. كما سيقدم المشروع طريقة جديدة للمعيشة في المدينة تبرز قدراتنا الاستثنائية في توفير حياة حصرية لعملائنا".

انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن كل مبنى منسوج من طاقة الشركاء المساهمين في بنائه، تختار "ر. يفولوشن" دائماً الشركاء الأكثر احترافاً وحماساً لتنفيذ مشاريعها. ولهذا عينت شركة "أوبن إيه دي" كمهندس تنفيذي رئيسي لمفهوم وتصميم المشروع، و"مجموعة بريور سميث بريور" (بي إس بي جي) كمستشار رئيسي للتصميم في المشروع، واختارت شركة "كريستيز إنترناشيونال العقارية دبي" لتكون وسيطاً عقارياً حصرياً للمشروع.

وتمتلك شركة "ر. يفولوشن" حالياً 23 مشروعاً متميزاً في أنحاء مختلفة من أوروبا، ويمثل إطلاق مشروع "إيڤا" خطوة بالغة الأهمية في مساعي الشركة إلى توسيع محفظتها العالمية وتعزيز وصولها إلى المجتمع الدولي المتنامي من المستثمرين والشركاء.

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نبذة عن شركة "ر. يفولوشن"

تمتلك شركة "ر.يفولوشن" خبرات تمتد لأكثر من 20 عاماً ساهم خلالها بتصميم وتشييد عدد من الأيقونات المعمارية في بلدان مثل لاتفيا وألمانيا وإسبانيا. وتنوعت مشاريعها ما بين السكنية والفنادق والتجارية والبنية التحتية. وانطلاقاً من هذه النجاحات اللافتة، تستعد الشركة اليوم لتخليد اسمها في دبي وتخطط لتدشين جيل جديد من المشاريع والبيئات المعيشية غير التقليدية والمبتكرة والمستدامة.

وفضلاً عن هدفها المتمثل بتشييد مشاريع عقارية قائمة على أفكار مبتكرة تتحدى المألوف، فإن "ر. يفولوشن" حريصة أيضاً على الوفاء بتوقعات المستثمرين والعملاء من خلال منحهم أفضل قيمة ممكنة مقابل الأموال التي تم إنفاقها، وتوفير أكبر قدر من المساحات القابلة للاستخدام، والامتثال لعمليات تطوير قائمة على الإدارة الاحترافية والالتزام بالأطر الزمنية المتفق عليها. وتستثمر الشركة أيضاً في تطوير الأفكار والرؤى، وتسعى لتشييد أصول تتيح لقاطنيها الاستمتاع بحياة أكثر إنتاجية واستقلالية ليكونوا في نهاية المطاف قادرين على تعزيز رفاهيتهم ورضاهم عن أنفسهم وما حققوه.