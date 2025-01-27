PHOTO
دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﺗواﺻل ﺷرﻛﺔ "اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺣراﺳﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ" (MEBS)، اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛرﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل "ﺟﻠف ﺑﯾزﻧس" ﻛرﻣز ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻗطﺎع إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، إﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت. وﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻧﺟﺣت "MEBS" ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻛﻘﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺎت آﻣﻧﺔ، ﻓﻌّﺎﻟﺔ، وﻣﺣﻔّزة.
وأﺷﺎر اﻟﻣﮭﻧدس أﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔ "اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺣراﺳﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ:" "إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ؛ ﻓﮭﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﯾﺋﺎت ﻋﻣل ﺗدﻋم ﻧﻣو اﻷﻋﻣﺎل وﺗوﻓﯾر أﻣﺎﻛن ﻋﻣل آﻣﻧﺔ وﻣرﯾﺣﺔ ﺗﻌزز ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوظﻔﯾن". وأﺿﺎف: "ﻧﺣن ﻓﻲ "MEBS" ﻧﻠﺗزم ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ وﻓﻘًﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﻋﻣﯾل، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺑﯾﺋﺎت ﻋﻣل ﺗﻌزز اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗواﻛب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة".
ﺗﻘدم ﺷرﻛﺔ "اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺣراﺳﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ" (MEBS) ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻﯾﺻًﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة. ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ واﺣدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ دﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل "Bayut"، ﺗﺗﻣﯾز "MEBS" ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﻠول أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺿﻣن ﺑﯾﺋﺎت ﻋﻣل آﻣﻧﺔ وﻓﻌّﺎﻟﺔ. ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة أﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ، ﺗم ﺗﻛرﯾم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺟﺎﺋزة "أﻓﺿل ﺷرﻛﺔ إدارة ﻣﻧﺷﺂت ذات ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ وودﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء" ﻟﻌﺎم 2022 ﻣن ﺟواﺋز "آراﺑﯾﺎن ﺑﺳت أوف ﺑﺳت"، ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع.
ﺗﺗﺧﺻص "MEBS" ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﺗﺷﻣل أﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗطورة، رﺻد وﺗﺣﻠﯾل ﺗﮭدﯾدات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻔﻌﻠﻲ. ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر، ﺗﺳﺎھم "MEBS" ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺷﻌور اﻷﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ورﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن، ﺗﺿﻊ "MEBS" ﺻﺣﺔ ورﻓﺎھﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺻﻠب أوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣﺑﺗﻛرة. ﺗﺗﺟﺎوز ھذه اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﺑر اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﺗطﮭﯾر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ وﺗوظﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧظﯾف ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ. إن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻧظﯾﻔﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺗﺳﺎھم أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺗرﻛﯾزھم وﻓﺧرھم ﺑﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﮭم. وﻣﻊ ﺗزاﯾد أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ، أﺻﺑﺣت اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺟزءًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺻرح أﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺗﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗداﻣﺔ، ﺗدﻣﺞ ﺷرﻛﺔ "اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺣراﺳﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ" (MEBS) اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺻدﯾﻘﺔ ﺿﻣن ﺣﻠول إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ. ﻧﺣن ﻧدرك أن اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻘط أﻣرًا ﺣﯾوﯾًﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑل أﯾﺿًﺎ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل. ﻟﻘد ﺗم دﻣﺞ ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺳﻼﺳﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺑل ﻧﺗﺟﺎوزھﺎ. اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﺧﺿراء ﯾﻌﻛس ﺗﻔﺎﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌزز رﻓﺎھﯾﺔ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ وﺗدﻋم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ".
ﯾﻌﺗﺑر ﻓرﯾق "اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺣراﺳﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ" (MEBS) اﻟﻣدرب ﺗدرﯾﺑًﺎ ﻋﺎﻟﯾًﺎ ھو اﻷﺳﺎس وراء ﻧﺟﺎح اﻟﺷرﻛﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟﺳدون ﻗﯾم اﻟﺗﻣﯾز واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ. ﺑدءًا ﻣن ﻋﻣﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ وﺻوﻻً إﻟﻰ أﻓراد اﻷﻣن، ﯾﻠﻌب ﻛل ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻔرﯾق دورًا ﻣﺣورﯾًﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺑﯾﺋﺎت ﻋﻣل آﻣﻧﺔ وﻣرﺣﺑﺔ وﻓﻌّﺎﻟﺔ. ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﺎون، ﺗﺿﻣن "MEBS" ﺗﺟﮭﯾز ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ وﺗﺟﺎوز ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء.
ﻟﻘد وﺿﻌت "MEBS" ﻣﻌﯾﺎرًا ﺟدﯾدًا ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﺧﻼل ﻧﮭﺟﮭﺎ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻣن، واﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣﺑﺗﻛر، واﻻﺳﺗداﻣﺔ. ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺎت ﻋﻣل ﺗﺷﻌر اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﺗﻘدﯾر واﻹﻟﮭﺎم، ﺗﺳﺎھم "MEBS" ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح واﻻزدھﺎر. إن اﻟﺗزام "MEBS" ﺑﺎﻟﺟودة واﻻﺑﺗﻛﺎر ﯾﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻛﺎﺳم ﻣوﺛوق ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات.
-انتهى-
#بياناتشركات