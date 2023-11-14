الشارقة تقدم نموذجاً استثمارياً رائداً في الخدمات اللوجستية وحلول الاستدامة

سالم العويس: نُؤسّس علاقات تجارية تُسهم في تُعزّيز الاقتصادات المحلية وتدعم الاستدامة

الشارقة: تقود إمارة الشارقة جهوداً نوعية في رفع معايير الممارسات الاستثمارية المستدامة في المنطقة، وتنقل عبر مجموعة من أبرز الشركات العاملة على أرضها هذا النموذج إلى مختلف بلدان المنطقة، حيث كشفت شركة "ري. لايف"، الكائنة بإمارة الشارقة والمتخصصة بتوفير منظومة رقمية متكاملة ومتطورة للخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير، عن تّوسّع أعمالها إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وافتتاح مكاتب إقليمية لها بكل من السعودية، ومصر، والأردن، وتركيا.

وتضم الشركة وهي إحدى أسرع المنصات الإلكترونية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، منصتين رقميتين، الأولى "ري. لايف ماركت" المتخصصة بتجارة المنتجات والمواد القابلة لإعادة التدوير، مثل: الورق، والنفايات الإلكترونية، والخشب، والزجاج، والمعادن، وأساسات الطرق، والمطاط، وغيرها، كما تساعد الشركات على إدارة نفاياتها والاستفادة منها عبر تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير، حيث تشهد أكثر من 400 تداول شهرياً من الشركات المسجلة على منصتها.

أما منصتها الثانية فهي "ري. لايف كوليكت"، التي تقدم خدمات لوجستية ونقل بضائع حسب الطلب يمكن حجزها من خلال تطبيق إلكتروني، وتتضمن الانتقال من منزل إلى آخر، والخدمات اللوجستية للشركات، واستئجار الشاحنات، إلى جانب خدمات الشحن الدولية العابرة للحدود.

وكشفت "ري. لايف"، مؤخراً عن إضافة خدمة جديدة إلى منصة "ري. لايف كوليكت"، وهي خدمة استئجار المعدات الثقيلة، مثل الآليات المستخدمة في الحفريات والأعمال الإنشائية، لمساعدة الشركات ومديري المشاريع على إتمام أعمال البناء دون الحاجة لتحمل تكاليف مرتفعة مسبقاً تشمل الاستثمار ونفقات صيانة أسطول الآليات الثقيلة المتخصصة وعلى المدى الطويل.

وحول توسعها الإقليمي، قال سالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ري. لايف": " حققنا نجاحات نوعية داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الاقتصادات المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الدائري وتسريع الخدمات اللوجستية، ما دفع الشركة لترسيخ مكانتها وافتتاح مكاتب جديدة لها في أبوظبي والدّمّام بالمملكة العربية السعودية. كما نعمل على افتتاح مكتب في مدينة جدّة، بالإضافة إلى عدة دول تضم مصر والأردن وتركيا، فمن خلال هذه الشبكة الاستراتيجية من المكاتب الإقليمية، وأود التنويه إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاقتصادات المحلية عن طريق تأسيس علاقات تجارية إقليمية تعود بالفائدة على الجميع".

وأكد العويس أن عملية التّحوّل الرقمي هي الحاجة الملحة التي يطلبها العملاء والتي أصبحت ضرورة أساسية للخصائص الوظيفية والعملياتية للشركات، مشيراً إلى أن شركة "ري. لايف" تقدم من خلال هذا التّوسّع، فرصة رقمنة جوانب متعددة من أعمالها بسرعة وكفاءة وتكلفة منخفضة، دون الحاجة للاستثمار في بناء منصاتها الخاصة من الصفر، وأضاف: "من خلال مكاتبنا الجديدة، نتطلع لتعزيز تأثير منصتي "ري. لايف ماركت" و"ري. لايف كوليكت" مع إضافة قيمة كبيرة لاقتصادات جديدة في مجموعة من دول المنطقة".

ويتزامن التوسّع الجغرافي لشركة "ري. لايف" مع نموها المتسارع في عام 2023، والذي تخطّى مؤشرات أدائها في العام 2022، حيث سجّلت "ري. لايف ماركت"، تداولات قدرها أكثر من 100 مليون درهم، وتداول أكثر من 100 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير. وخلال النصف الأول من 2023، حققت الشركة تداولات تخطت قيمتها الـ 150 مليون درهم، وأكثر من 130 ألف طن من المواد. كما زادت رحلات "ري. لايف كوليكت" خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 150% إضافة إلى زيادة عدد مستخدميها بنسبة 15%، ما يعكس أداء الشركة النوعي على صعيد الخدمات اللوجستية، وخدمات الأفراد والشركات.

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نبذة عن "ري. لايف"

"ري. لايف" هي شركة رقمية متطورة تختص بتطوير منصات ذكية تسهّل المعاملات بين الشركات من جهة، وبين الشركات والمستهلكين من جهة أخرى، وتم تأسيس الشركة بالاعتماد على أبحاث وتحليلات متخصصة بالسوق استجابة للطلب القائم على خدمات الاقتصاد الرقمي التي تركّز على سهولة الاستخدام والكفاءة والسرعة بوصفها دوافع رئيسية لاتخاذ القرارات. وتغطي حلول "ري. لايف" مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات اللوجستية والمواد القابلة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، والتي تمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع تحقق لهم الفائدة الاقتصادية. وتوازياً مع الطلب والحاجة إلى تعزيز مستويات الاستدامة في القطاعات المختلفة، تسهم منصات "ري. لايف" المتكاملة في إحداث تحول إيجابي وتمكين عمليات اتخاذ القرارات التي تركّز على الاستدامة. وتشمل محفظة الشركة حالياً منصتين هما "ري. لايف كوليكت" و"ري. لايف ماركت".