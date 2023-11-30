الرياض: أعلنت شركة "الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لمجموعة "رينو" في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها في "معرض الرياض للسيارات" الذي سيقام في "المملكة أرينا" في الفترة 5- 9 ديسمبر 2023، بحيث ستكشف الشركة خلال الفعالية عن مجموعة من طرازات "رينو" الجديدة لأول مرة في أسواق المملكة، والتي تتميز بتصاميمها المميزة وتجهيزاتها الراقية، وتتناسب مع مختلف الشرائح واستخداماتها.

وفي المناسبة، قال نائب رئيس "مجموعة الوعلان"، محمد الخلاوي:" يعد "معرض الرياض للسيارات"، منصة هامة لاستعراض مجموعة من طرازات "رينو" الجديدة ، ونحن سعداء بأن نكشف من خلال هذا المعرض عن استراتيجية عمل "رينو" في السوق السعودية وانطلاقتها الجديدة ورؤيتها للفترة المقبلة".

وأضاف:"سنتعاون بشكل وثيق مع مجموعة رينو الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات والابتكارات التقنية لمواكبة تطلعات المستهلكين في مختلف المناطق في السوق السعودية، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المتطورة والمبتكرة وتوفير قطع الغيار، إضافة إلى مواكبة التطور الحاصل في صناعة السيارات مع التوجه الحاصل للانتقال التدريجي إلى تقنية المحركات العاملة على الكهرباء".

والجدير بالذكر، أن "معرض الرياض للسيارات" يقام تحت اشراف اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، ويشارك فيه كبرى الشركات المصنّعة من خلال الوكلاء المعتمدين في المملكة، ومكاتبها الاقليمية. ويشكل منصة مثالية لاستعراض أحدث السيارات والدراجات النارية والمركبات المتنوعة والخدمات، والابتكارات وأحدث التقنيات، ويُعد أيضاً فرصة للتفاعل مع كبار المصنّعين والمتخصّصين في مجال السيارات، إلى جانب الاستمتاع بأنشطة تفاعلية وترفيهية حية.

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عن مجموعة الوعلان:

تقدم مجموعة الوعلان، الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عامًا. ومن خلال شبكة واسعة وشراكات مع أهم الشركات المصنعّة العالمية، تكرّس مجموعة الوعلان تطلعاتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في المملكة.

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عن مجموعة رينو:

تحتل مجموعة رينو موقع الصدارة في مجال التنقل الذي يعيد ابتكار نفسه. مدعومة بتحالفها مع نيسان وميتسوبيشي موتورز، وخبرتها الفريدة في مجال شحن السيارات الكهربائية. تضم مجموعة رينو 4 علامات تجارية متكاملة وهي – رينو، داسيا، ألبين، موبليز - وتقدم حلول تنقل مستدامة ومبتكرة لعملائها. تأسست المجموعة في أكثر من 130 دولة، فيما باعت 2.1 مليون سيارة في عام 2022. توظف ما يقرب من 106000 موظف يجسدّون هدفها كل يوم، بحيث تجعل مفهوم التنقل أقرب للناس.

وبجاهزيتها دوماً لمواجهة التحديات سواء على الطريق أو في تنافسيتها، تلتزم مجموعة رينو بتحويل طموح من شأنه أن يخلق قيمة، ويتمحور هذا الطموح حول تطوير تقنيات وخدمات جديدة، ومجموعة جديدة من المركبات الكهربائية الأكثر تنافسية وتوازنًا. وتماشياً مع التحديات البيئية، تطمح المجموعة إلى تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040.

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