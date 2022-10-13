الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقّعت رينغ، الشركة المتخصصة بالأمن المنزلي، اتفاقية توزيع مع شركة مايندوير – وهي شركة رائدة كمزود للخدمة وموزع لخدمات القيمة المضافة لتقنية المعلومات. ويأتي التعاون مع الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها ليعزز توافر منتجات رينغ للأمن المنزلي في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج ككل.

ويدعم هذا التعاون الشركة في ترسيخ تواجدها المتميز وتعاملها مع شركاء إعادة البيع والتركيب، كما يضمن لها تفاعلًا أفضل مع أبرز شركاء القنوات عبر التواصل المستمر والتدريب المفصّل للمنتجات.

تقدم رينغ منتجات الأمن المنزلي الموثوقة وسهلة التركيب والتي تمنح المستخدمين الطمأنينة التامة لحماية منازلهم، ومنها جرس الباب بالفيديو Video Doorbell Pro 2 الذي يوفر لمالكي المنازل طبقة إضافية من الحماية بفضل الخصائص المتميزة كالكشف عن الحركة بالأبعاد الثلاثية ومقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1536 بيكسل، والرؤية الليلية الملونة، وتنبيهات الكشف عن الحركة – وكل ذلك مما يمكن متابعته عبر تطبيق رينغ على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

في هذا السياق قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى رينغ:"اكتسبت مايندوير سمعة مرموقة كمزود رائد وموزع للقيمة المضافة في المنطقة، ويسعدنا العمل مع الشركة فيما نسعى لزيادة توفير منتجاتنا في الإمارات ودول الخليج العربية. نتطلع إلى التعاون مع مايندوير لتوفير مزيد من منتجاتنا لمالكي المنازل في مختلف المدن والدول ومنحهم راحة البال والطمأنينة تجاه ممتلكاتهم."

ومن جانبه قال نيكولاس أرجيريدس، المدير العام لمنطقة الخليج لدى مايندوير: "تقدم رينغ مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة للأمن المنزلي، ويسرنا إضافتها إلى منتجاتنا الحالية لتمثل واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال الأمن الذكي. فمنتجات رينغ تهتمّ بتلبية احتياجات العملاء أولًا مما يجعلها مناسبة تمامًا لفلسفة عملنا – وبخاصة في ظل تركيز مايندوير على الأسواق الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى مزيد من الشركاء بالمنطقة. كما أن توقيت هذه الشراكة مثالي تمامًا حيث يتزامن مع إطلاق متجر مايندوير الإلكتروني لخدمة شركائنا في الإمارات."

وأضاف هدى: "حرصنا منذ انطلاقنا على إعادة تصوّر قطاع الأمن المنزلي وتطوير منتجاتنا وفقًا لذلك التصور، الامر الذي مكننا من إطلاق عدد من المنتجات المتطورة للغاية مثل جهاز الإنذار Ring Alarm وجرس الباب بالفيديو Ring Doorbell Pro 2 و Floodlight Cam Wired Pro وكاميرات Stick Up Cam للاستعمال الداخلي والخارجي. وبصفتنا خبراء في الأمن المنزلي، فإننا نركز على جانبين رئيسيين هما الحفاظ على أمن المنازل من خلال استعمال منتجات سهلة الاستخدام، فيما نغير أسلوب تعامل المستخدمين مع الأمن المنزلي بفضل أسلوب بسيط ومريح يمكنهم من مراقبة ممتلكاتهم."

يشار إلى أن مايندوير ستعمل مع رينغ لتوفير دعم المنتجات في المنطقة من خلال التدريب المتعمق على منتجات الشركة وزيارات العملاء المشتركة. وستوفر مايندوير مجموعة منتجات رينغ المتكاملة مع التركيز على منتجات جهاز الإنذار Ring Alarm وجرس الباب بالفيديو Ring Doorbell Pro 2 و Floodlight Cam Wired Pro وكاميرات Stick Up Cam.

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