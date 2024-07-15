أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ريم للتمويل" عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "أبرو أونبوردينغ سوليوشنز" لتطبيق برنامج شركة "أبرو" المتطور والمتكامل (SaaS) في عملياتها لإدارة تسجيل العملاء.

يهدف هذا التعاون إلى إحداث ثورة في عمليات تسجيل العملاء وتعزيز فعاليتها وكفاءتها، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة تلبي تطلعات عملاء ريم للتمويل. ويُعدّ هذا الاتفاق، المُبرم في مقر ريم للتمويل بالعاصمة أبوظبي، إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي.

وقد شهد حفل توقيع الاتفاقية حضور نخبة من كبار المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة من كلا الشركتين، على رأسهم: سراج فيضي، الرئيس التنفيذي، وفاضل منصور، رئيس قسم عملاء التجزئة في شركة "ريم للتمويل"؛ وافتخار سليم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، وغورديب سينغ كوهلي، عضو مجلس الإدارة في شركة "أبرو أونبوردينغ سوليوشنز"، إلى جانب جوتام جين، عضو مجلس الإدارة في شركة "إس سي فينتشرز".

وفيما يلي أبرز النقاط التي تهدف إليها هذه الشراكة:

تحسين تجربة العملاء: سيُساهم الحل المتكامل الذي تقدمه شركة "أبرو" في تحسين وتسريع عمليات تسجيل العملاء، لتصبح أكثر فعالية وسهولة في الاستخدام.

استخدام تكنولوجيا متطورة: تعتمد منصة "أبرو" (SaaS) على أحدث تقنيات التعريف الرقمي والتحقق، لضمان الامتثال التام للمعايير التنظيمية وتعزيز أعلى مستويات الأمان.

تعزيز المرونة وقابلية التوسع: يتيح نموذج برنامج (SaaS) لشركة ريم للتمويل إمكانية توسيع نطاق عملياتها بكفاءة عالية، ويساعدها على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة دون أي مساومة على جودة الخدمة.

تحسين الكفاءة التشغيلية: ستُساهم أتمتة عمليات التسجيل بشكلٍ ملحوظ في تقليل الوقت والموارد المُستهلكة في الإجراءات الروتينية المتبعة، ممّا يُتيح للموظفين التركيز على مهام ذات قيمة استراتيجية أعلى.

في هذه المناسبة أعرب سراج فيضي، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة أبرو أونبوردينغ سوليوشنز. وأكد أن هذه الشراكة تُمثّل إنجازًا مهمًا في مسيرة التحول الرقمي للشركة، وتُعزّز الزخم المُحقّق من خلال الشراكات الاستراتيجية التي أُعلن عنها مؤخرًا مع كبار شركاء القطاع.

من جانبه، عبّر افتخار سليم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أبرو أونبوردينج سوليوشنز، عن حماسه الكبير لهذا التعاون. وأوضح أن منصة أبرو مُصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات المالية العصرية. مؤكدًا التزامه بدعم ريم للتمويل في رحلة التحول الرقمي وتحقيق رضا العملاء على أعلى مستوى.

ستسهم هذه الاتفاقية في دفع مسيرة ريم للتمويل نحو اعتماد حلول مبتكرة تُعزّز الكفاءة التشغيلية وتُحسّن من رضا العملاء بشكلٍ ملحوظ. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق حلول "أبرو" في عمليات التسجيل على الفور، مع اتباع خطة طرح تدريجي تضمن سير العملية بسلاسة وفعالية.

نبذة عن شركة ريم للتمويل ش.م.ع:

ريم للتمويل ش.م.ع هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة؛ تقدم مجموعةً واسعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. وانطلاقًا من التزامها الراسخ بالابتكار وتركيزها الدائم على رضا العملاء، تواصل الشركة مسيرتها الرائدة في الارتقاء بمعايير الخدمات المالية إلى أعلى المستويات.

نبذة عن أبرو أونبوردينغ سوليوشنز منطقة حرة ذ.م.م:

أبرو أونبوردينغ سوليوشنز هي مزود رائد لحلول الإدماج الرقمي، تقدم الشركة منصات SaaS متطورة تُساهم في تحسين وتبسيط عمليات تسجيل العملاء بشكلٍ ملحوظ. وبفضل التزامها الراسخ بتعزيز الأمان والامتثال لأعلى المعايير التنظيمية وتحسين تجربة المستخدم، تقدم أبرو خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء حول العالم عبر مختلف القطاعات.

جهات الاتصال بوسائل الإعلام:

طارق عثمان

مدير تجاري وشريك مؤسس

أبرو أونبوردينغ سوليوشنز منطقة حرة ذ.م.م

البريد الإلكتروني: tarek.osman@appro.ae

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