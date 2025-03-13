دبي: تعاقدت ريموت باس، وهي منصة عالمية لكشوف المرتبات مقرها في الإمارات العربية المتحدة، ووافِق، مزود برامج المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة، في شراكة لأتمتة محاسبة الرواتب بشكل كامل للشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يقوم هذا التكامل بمزامنة كشوف المرتبات والبيانات المالية بسلاسة من ريموت باس إلى نظام المحاسبة الخاص بوافِق في الوقت الفعلي، مما يقضي على الإدخال اليدوي ويقلل الأخطاء، ويضمن الامتثال.

يعمل التكامل المحلي ذو الاتجاهين على القضاء على الحاجة للإدخال اليدوي، مما يضمن تسوية الرواتب بدقة وكفاءة للشركات في الإمارات والسعودية على كلا المنصتين، ويؤدي إلى تقليص وقت معالجة الرواتب والنفقات بنسبة 80%.

قال كمال الرقاد، الرئيس التنفيذي لشركة ريموت باس: "نحن متحمسون للتعاون مع وافِق، حيث يتيح تكاملنا للشركات في المنطقة أتمتة معالجة الرواتب ومزامنة البيانات المالية، مما يسمح لها بالتركيز على نمو أعمالها."

رؤية مشتركة لتوسيع نطاق الأعمال

تقدم ريموت باس ووافِق منصات محلية مُخصصة لتلبية احتياجات الشركات في الشرق الأوسط، وتخدم العديد من العملاء المشتركين وتعالج التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

الفوائد الرئيسية للتكامل:

التكامل السلس - تنعكس بيانات الرواتب من ريموت باس تلقائيًا وتصنف في منصة المحاسبة الخاصة بوافِق مما يوفر رؤية مالية في الوقت الفعلي ودقة محسنة

سجلات مالية خالية من الأخطاء – يتم التخلص من أخطاء التسوية والتصنيف اليدوي، مما يضمن دقة كشوف المرتبات في التقارير المالية.

أتمتة توفر الوقت – لم تعد فرق الشؤون المالية بحاجة إلى إدخال بيانات الرواتب يدويًا، مما يقلل من العمل الإداري.

تمكين الشركات من خلال الأتمتة المالية

من خلال دمج حلّين رائدين في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) الإقليمية أصبح بإمكان الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الآن إدارة كشوف المرتبات والسجلات المالية بشكل أفضل وبكفاءة أكبر. ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تبسيط محاسبة الرواتب ومساعدة الشركات على التوسع بثقة.

وصرح ماهر عون، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال في وافِق: "في وافِق، نحرص على تمكين الشركات من خلال حلول أتمتة مالية متكاملة. من خلال شراكتنا مع ريموت باس، أصبح بإمكان الشركات في الإمارات والسعودية تبسيط عمليات محاسبة الرواتب بكفاءة، مما يقلل الأخطاء ويوفر الوقت الثمين. هذا التكامل يمثل خطوة مهمة لفرق الشؤون المالية التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية مع ضمان الامتثال الكامل للوائح المحلية.".

حول ريموت باس

ريموت باس هي منصة عالمية لكشوف المرتبات تمكن الشركات لإعداد وإدارة ودفع مستحقات المتعاقدين وموظفي خدمة صاحب العمل المسجل (EOR) في أكثر من 150 دولة بسلاسة، بالإضافة إلى توفير معالجة الرواتب المحلية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. من خلال أتمتة الامتثال، والرواتب، والضرائب، والمزايا، تضمن ريموت باس الالتزام التنظيمي وتبسيط إدارة القوى العاملة العالمية والمحلية.

حول وافِق

وافِق هي منصة رائدة قائمة على السحابة لإدارة المحاسبة والشؤون المالية، مصممة خصيصًا للشركات في الشرق الأوسط. بُنيت وفق أعلى معايير الامتثال، حيث تتيح للشركات إدارة الفوترة والمحاسبة والرواتب وتقديم الإقرارات الضريبية بسلاسة، مع ضمان الامتثال التام للوائح المحلية، بما في ذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية (ZATCA) والهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات (FTA). تحظى وافِق بثقة آلاف الشركات، حيث توفر منصة قابلة للتوسع وسهلة الاستخدام تمكّن المحاسبين والفرق المالية وأصحاب الأعمال من تحسين العمليات، وتعزيز الدقة، وتحفيز النمو.

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