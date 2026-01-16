تحويل الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم إلى عناصر حضرية فاعلة من خلال استغلالها دعائياً .

الرياض: وقّعت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، عقدين استثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، وذلك لمشاريع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات دعائية على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم في مدينة الرياض.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن جهود «ريمات الرياض للتنمية» لتمكين الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الإعلانات الخارجية تهدف إلى تحسين المشهد الحضري من خلال تغطية الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم دعائياً، وتحويلها عناصر فاعلة ذات قيمة جمالية إلى حين الانتهاء من تطويرها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية أ.عبدالله بن سليمان أبوداود أن توقيع العقدين يجسد دور الشركة كذراع تنموي للأمانة، وقال: " نحرص من خلال هذه الشراكات على تطوير نماذج تشغيل مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة، وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، بما يواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة الرياض"

تأسست شركة ريمات الرياض للتنمية في نهاية العام 2021م، كذراعٍ تنموي ومُمَكِّنٍ إستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري وتحقيق الاستدامة المالية بمنطقة الرياض.

وتطمح ريمات الرياض للتنمية لأن تصبح شريكاً موثوقاً في تنمية نشاط العمل البلدي، من خلال الاهتمام بتنفيذ مشاريعَ مبتكرة ذات قيمة مضافة بالشراكة مع القطاع الخاص.

-انتهى-

#بياناتشركات