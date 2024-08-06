40% من صنّاع القرار يعتبرون تغطية الأمراض المزمنة ضرورية لبرامج الرعاية الصحية

برامج "ريلاينس هيلث" للتغطية المتكاملة تشمل علاج الأمراض المزمنة والأسنان والعيون والعلاج الطبيعي والولادة

القاهرة: تسعى "ريلاينس هيلث" (Reliance Health)، الشركة المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المدعومة تكنولوجيًا، إلى إحداث طفرة في مشهد التأمين الصحي في مصر، عبر تبنيها برامج رعاية صحية متكاملة تولي اهتماما خاصاً بالوقاية وبجوانب عدة أخرى متعلقة بتحسين جودة الحياة بشكل عام، حيث تُركز "ريلاينس هيلث" على تقديم برامج صحية شاملة تقوم بتغطية الفحوصات الصحية بشكل منتظم بالإضافة إلى الخدمات والبرامج التي تضمن اتباع نمط حياة صحي، في استجابةً للطلب المتزايد على رعاية صحية وقائية أكثر شمولاً، مما يضمن حصول الشركات وموظفيها على حلول صحية متكاملة ذات رؤية سبّاقة.

وصرحت الدكتورة ميرال فايد، نائب رئيس التعاقدات وإدارة العلاقات في ريلاينس هيلث: "على مدى العقد الماضي، تحول قطاع التأمين الصحي في مصر نحو تقديم حلول رعاية صحية أكثر شمولاً، ومع ذلك فقد أظهرت أبحاثنا أن برامج الرعاية الصحية التقليدية لا تزال تفتقد إلى الكثير من الخدمات، كما يعاني السوق من وجود فجوة في مجالات إدارة الأمراض المزمنة، ورعاية الأسنان والعيون، والرعاية الوقائية، فضلاً عن العناية بالصحة بشكل عام".

وأظهرت دراسة "ريلاينس هيلث"، التي أجريت بالتعاون مع شركة كانتار (Kantar)، الشركة الرائدة في مجال البيانات والتحليلات السوقية، لتسليط الضوء على أحدث التطورات التي طرأت على برامج الرعاية الصحية المُقدمة للشركات أن صّناع القرار داخل الشركات لديهم أولويات محددة عندما يتعلق الأمر ببرامج التغطية الصحية، حيث حدد 40٪ ممن شملهم استطلاع الرأي تغطية الأمراض المزمنة باعتبارها ضرورية عند اختيار التغطية الصحية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالشركات التي لديها موظفين أكبر سناً.

وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود تحديات مستمرة في البرامج الصحية التقليدية، مثل عدم تغطية البرامج الوقائية والعلاج الاستباقي للأمراض، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج على المدى الطويل. وكشف الاستطلاع عن عدم رضا الموظفين عن نقاط معينة تتعلق ببرامج التغطية الصحية، حيث سلط 33٪ من المشاركين الضوء على مدد الانتظار الطويلة للحصول على الموافقات الطبية، كما واجه 14٪ صعوبات في الحصول على الأدوية.

كما حددت الدراسة بعض الفجوات الهامة في التغطية الصحية، لاسيما في خدمات أساسية مثل رعاية الأسنان والعيون. وأشار ما يقرب من نصف صنّاع القرار الذين شملهم الاستطلاع (49٪) إلى غياب خدمات طب الأسنان والعيون، كنقص خطير في برامج الرعاية الصحية الحالية.

وعندما سُئِل الموظفون عن أبرز الخدمات الصحية التي تنقصها برامج التأمين الصحي الخاصة بهم، كانت أبرز الإجابات هي: خدمات العيون وطب الأسنان (31٪)، الصحة النفسية (20٪)، إضافة أفراد الأسرة (17٪)، العلاج الطبيعي (16٪)، والولادة (16٪).

وأضافت نائب رئيس التعاقدات وإدارة العلاقات في ريلاينس هيلث: "من خلال رؤيتنا الأوسع والأكثر شمولاً لمفهوم "الصحة"، تقود ريلاينس هيلث التغيير لسد الفجوات المحددة في برامج الرعاية التقليدية، حيث تضم برامجنا للتغطية التأمينية الشاملة علاج الأمراض المزمنة، والأسنان، والعيون، والعلاج الطبيعي، والولادة. كما نعطي الأولوية للوقاية عبر تغطية الفحوصات الصحية الدورية، وبرامج إدارة نمط الحياة، مما يضمن حصول عملائنا على الرعاية الشاملة التي يحتاجون إليها والتي تحدث فارقا كبيرا في جودة حياتهم".

يمتد التزام "ريلاينس هيلث" بتقديم رعاية شاملة للموظفين إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية بمفهومها التقليدي، إذ تتسع برامج العناية بالصحة الخاصة بها لتشمل النوادي الرياضية، واستشارات الصحة النفسية، مما يضمن تقديم نهج شامل للصحة يتجاوز مجرد تقديم العلاج، ويضع مفهومًا جديدًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

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