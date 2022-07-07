أبرمت العلامة التجارية المسؤولة ريلاكس إنترناشونال دورات تدريبية لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات السجائر الإلكترونية

تسعى ريلاكس إنترناشونال لتنظيم المزيد من الدورات التدريبية في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن تأكيدًا على التزام الشركة التام بمبادرة "ريلاكس بليدج" وبرنامج "جولدن شيلد"

الإمارات العربية المتحدة : أتمت ريلاكس إنترناشونال، شركة السجائر الإلكترونية متعددة الجنسيات، تدريبًا وافيًا لمسؤولي الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

ولقد عقدت ريلاكس إنترناشونال قبيل ذلك دورة تدريبية مماثلة لمسؤولي دائرة جمارك رأس الخيمة، كما تعاونت مع "سابا" الرائدة في مجال الملكية الفكرية للتعزيز من كفاءتهم.

تُظهر برامج شركة ريلاكس المدروسة بعناية مدى اهتمامها بمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات السجائر الإلكترونية بالتعاون مع السلطات المعنية والهيئات الحكومية المسؤولة، فضلًا عن التزامها التام بمبادرة "ريلاكس بليدج"RELX Pledge التي تشمل برنامج "جولدن شيلد" Golden Shield الرائد.

ارتكزت الدورة التدريبية على عدة جوانب رئيسية تضمنت: التمييز بين المنتجات المرخصة والأخرى المزيفة أو المهربة، ورفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلكين من المدخنين البالغين حول عواقب الاتجار غير المشروع بمنتجات السجائر الإلكترونية، وتبادل الأبحاث والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأنشطة التجارة غير المشروعة، والتعاون مع الجهات المسؤولة لتتبع ومصادرة المنتجات المزيفة وغير المرخصة، وتطبيق أحدث تقنيات التحقق والمصادقة مع الاستعانة بنظام متطور لتتبع وتعقب المنتجات.

تتم عملية إنتاج السجائر الإلكترونية غير المرخصة والمزيفة في منشآت غير خاضعة للرقابة، وتشكل خطرًا جسيمًا على صحة القُصَّر من هم دون السن القانونية، والمستهلكين [1]. ثبت علميًا خطورة السجائر الإلكترونية المزيفة على الصحة لعدة أسباب من أهمها: استخدام سائل منخفض الجودة لعملية التبخير الإلكتروني يحتوي على مواد ضارة، تسرّب السائل من الكبسولات بشكل متكرر، تصنيع الكبسولات بدون شهادة الجودة، بالإضافة إلى المعلومات غير الدقيقة حول بعد الموادّ داخل الكبسولات.

صرح "روبرت نعوس" مدير الشؤون الخارجية لدى شركة ريلاكس إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلًا: "تبرز الدورات التدريبية لمسؤولي الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة جمارك رأس الخيمة، التزام ريلاكس إنترناشونال بصفتها شركة مسؤولة على العمل مع السلطات المحلية، والمؤسسات المعنية بالرقابة والتحقيق، ومنصات التجارة الإلكترونية لتتبع وتعقب منتجات السجائر الإلكترونية المزيفة وغير المرخصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بها ضمن مبادرة "ريلاكس بليدج" الفعالة".

وأضاف: "يسعدنا استكمال هذه الدورات التدريبية المتخصصة بعد نجاحنا في تنظيم دورات مماثلة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية خلال مايو الماضي".

أنشأت ريلاكس برنامج "جولدن شيلد" في أغسطس 2019 لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات السجائر الإلكترونية، ولقد ساهم البرنامج في إزالة نحو أكثر من 550 ألف منتج مزيف من السوق وأكثر من 77 ألف موقع إلكتروني.

تلتزم ريلاكس بحماية حقوق مستخدمي السجائر الإلكترونية المرخصة من المدخنين البالغين، ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات السجائر الإلكترونية عبر برنامج "جولدن شيلد"، ولهذا يتم التخطيط لدورات تدريبية إضافية في العديد من دول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر والأردن.

يقع كلّ من برنامج "جولدن شيلد"، وبرنامج "جارديان"Guardian Program ، وبرنامج "جرين شووتس" Green Shootsتحت مظلة مبادرة "ريلاكس بليدج" . أما برنامج "جارديان" فهو يمتد من مرحلة تطوير المنتجات إلى مرحلة المبيعات، ويتم البيع بشروط تحمي القُصَّر من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال الجهود المشتركة مع تجار التجزئة للتحقق من السن القانوني للمستهلك.

يسعى برنامج "جولدن شيلد" إلى توعية المستهلكين من المدخنين البالغين للتحقق من المنتجات المرخصة عبر ثلاث طرق مختلفة: عن طريق رمز المصادقة على صندوق التغليف الخارجي للمنتجات، وعبر رمز الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى ملصق "ليزر" مضاد للتزييف ينتج الشعار "L" و "X" من زوايا مشاهدة مختلفة مع تدوير الملصق بأي زاوية تحت الضوء.

الروابط: [1] CBP, FDA Seize Counterfeit, Unauthorized E-Cigarettes

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حول ريلاكس إنترناشونال

تأسست ريلاكس إنترناشونال في عام 2019، وهي شركة متعددة الجنسيات رائدة في صناعة أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني "السجائر الإلكترونية" القابلة للشحن، وهي تقوم بتسويق وبيع ريلاكس؛ العلامة التجارية الرائدة للسجائر الإلكترونية المدعومة بتقنية (SuperSmoothTM) في آسيا، حيث تعمل على توسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء العالم، وهي متوفرة حاليًا في أكثر من 40 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإندونيسيا، والفلبين، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ما يميز ريلاكس عن العلامات التجارية الأخرى هو أن لديها نظامًا كاملًا يشمل الكبسولات "بود"، والمنتجات الاستهلاكية، وأجهزة التدخين، والملحقات لإعادة الشحن التي صُممت جميعها في أحدث مركز للبحوث والتطوير، ويتم إنتاجها في أحد أكبر مصانع أجهزة التدخين الإلكترونية في العالم. تهدف الشركة إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية ريلاكس لدى المدخنين البالغين من خلال أحدث المنتجات والتقنيات الرائدة في الصناعة والتقدم العلمي بالتعاون مع أمهر الكفاءات من المحترفين في جميع أنحاء العالم. عملت الشركة جاهدةً على استقطاب أفضل المواهب على الصعيد العالمي من "أوبر"، و"بروكتر اند غامبل"، و"أبل"، و"بيتس"، و"لوريال". تفخر ريلاكس بإدراجها في سوق دبي الحرّة، إذ تُعد الأولى المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم.

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