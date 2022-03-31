دبي، الإمارات العربية المتّحدة: افتتحت ريكاب RECAPP، أوّل خدمة مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في دولة الإمارات العربية المتّحدة، أول مستودع لها لإعادة التدوير في دبي. ويعتبر المستودع الذي فتح أبوابه حديثاً في منطقة القوز أول منشأة فرز في دبي لمعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم جمعها رقمياً من منازل المستخدمين.

تخلّل حفل التدشين كلمات بارزة لشخصيات رائدة في مجال الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منهم سيباستيان شوفين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط، وجيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق RECAPP، وآلان سميث، الرئيس التنفيذي في مجموعة أغذية، وياسمين بربير، رئيسة قسم الاستدامة في نستله الشرق الأوسط.

تعليقاً على افتتاح المستودع، صرّح جيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق RECAPP لدى فيوليا الشرق الأوسط، قائلاً: "يسرّنا أن نفتتح مستودع RECAPP الجديد في منطقة القوز، الذي يسلّط الضوء على آخر إنجازاتنا والمتمثّلة في التوسّع إلى إمارة دبي. حتى الآن أصبح مجتمع RECAPP يضمّ أكثر من 15,000 شخص يلجأ إلى إعادة التدوير في أبوظبي ودبي. ويشكل افتتاح مخزننا في منطقة القوز المرحلة التالية في نمو مبادرتنا وصولاً إلى هدفنا الأكبر القاضي بتقديم خدماتنا لإعادة التدوير في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال سيباستيان شوفان، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط: "أطلقنا RECAPP في نوفمبر 2020 بهدف خدمة المجتمعات المحلية في إطار سعيها لاعتماد أسلوب حياة أكثر استدامة. واليوم من الواضح أن RECAPP تفي بوعدها، وهي عازمة على متابعة توسيع نطاق عملياتها. فنحن نعتزّ بالعمل الذي تقوم به RECAPP لتشجيع السكان على اعتماد إعادة التدوير، بما يتماشى مع التزام فيوليا بتطوير بيئة إعادة التدوير وإتمام دائرة الموارد."

وفي حفل التدشين، رافق جيروم فيريسيل الحضور في جولة في المستودع حيث يتم الفصل بين العبوات البلاستيكية وعلب الألمينيوم ثم تضغط في حزم، مع قدرة فصل يومية تبلغ طناً واحداً.

وعلق من جانبه آلان سميث، الرئيس التنفيذي في مجموعة أغذية ومتحدث خاص في حفل التدشين، قائلاً: "يسرنا الانضمام إلى RECAPP للمشاركة في احتفال افتتاح مستودعها في دبي، وهي خطوة تؤكّد على الإنجازات اللافتة التي حققها التطبيق في أقل من سنتين. وبصفتها شريكاً من شركاء فيوليا في إطلاق تطبيق RECAPP، دعمت أغذية التطبيق منذ اللحظة الأولى، ونتطلع قدماً لتعاوننا المستمر للوصول إلى اقتصاد دائري في الإمارات العربية المتحدة."

تعمل RECAPP على تمكين كلّ فرد فاعل في عملية إعادة التدوير من خلال تزويدهم بوسيلة سهلة لجدولة أوقات جمع العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم. وبعد فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العامة، يمكن للسكّان تحميل تطبيق Go RECAPP من متجر App Store أو Google Play، وجدولة موعد الجمع بحسب ما يناسبهم. وستقوم بعد ذلك RECAPP بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من أمام منزلهم وإعادة تدويرها بشكل مجاني بالكامل.

وشكل الافتتاح إنجازاً مهماً في مسيرة RECAPP للاحتفال بعشرين ألف عملية تحميل للتطبيق وللإعلان عن الدعم المتجدد الذي تقدمه نستله الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطبيق RECAPP.

وقالت ياسمين بربير، رئيسة قسم الاستدامة في نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن ملتزمون في نستله بجعل منتجات التعليب لدينا قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستعمال بشكل كامل بحلول عام 2025. ونحن ملتزمون أيضاً بالمساهمة في العمل المنسّق، عبر تأدية دور ناشط في خطط الجمع والفرز وإعادة التدوير للوصول إلى اقتصاد دائري. ويسرنا أن نكون من بين الشركات التي أنشأت شراكة مع فيوليا لإطلاق تطبيق RECAPP في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم حلاً سهلاً ومفيداً لإعادة التدوير من المنزل."

في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير، يكافأ بالنقاط وفقاً لوزن المواد التي تم جمعها، ويمكن للمستخدم استبدال النقاط بهدايا من شركاء المكافآت التابعين لـ RECAPP، أي أغذية مع مياه العين و 1971 Store، و "كارفور"، و"أبفل" Upfill، و"ديلارتا" De L’Arta .

تمّ إطلاق RECAPP في نوفمبر 2020 من قبل شركة فيوليا الشرق الأوسط، وهي شركة رائدة تعدّ مرجعاً في مجال التحوّل البيئي، وتتوفر الخدمة في أبوظبي وبعض المناطق المختارة في دبي. وحتى اليوم، أصبح مجتمع RECAPP يضمّ أكثر من 15,000 مستخدم مسجّل، كما جمعت 180 طنّاً من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك العبوات البلاستيكية الشفافة وغير الشفافة وعلب الألمنيوم.

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لمحة عن فيوليا:

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 179,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2020، قامت فيوليا بتزويد 95 مليون شخص بمياه الشرب و62 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 43 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 47 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 26.010 مليار يورو عام 2020. [http://%20www.veolia.com] www.veolia.com