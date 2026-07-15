دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ريفولوت، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تخدم أكثر من 75 مليون عميل حول العالم، عن حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي للحصول على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الوساطة والتعامل في الأصول الافتراضية (Broker-Dealer Services)، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية (Management and Investment Services)، وخدمات تبادل الأصول الافتراضية (Exchange Services) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل هذا الإنجاز محطةً مهمةً في مسيرة توسع ريفولوت، ويؤكد التزامها بالعمل وفق أطر تنظيمية متقدمة تتسم بالشفافية. وكانت الشركة قد حصلت أيضاً خلال العام الجاري على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) لمزاولة أنشطة خدمات الدفع، بما يعكس رؤيتها لبناء منظومة مالية متكاملة وخاضعة للتنظيم المحلي.

ومن خلال التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية النهائية اللازمة، تعتزم ريفولوت تقديم خدمات الوساطة والتعامل في الأصول الافتراضية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية، وخدمات تبادل الأصول الافتراضية عبر تطبيقها المخصص للأفراد ومنصة التداول المستقلة Revolut X. ومن شأن ذلك أن يتيح للعملاء المؤهلين في دولة الإمارات شراء الأصول الافتراضية وبيعها والاحتفاظ بها ضمن إطار تنظيمي معتمد.

وقال جوزيف خير، رئيس ريفولوت ديجيتال أسيتس م.م.ح في الإمارات: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير إطار تنظيمي متين وشفاف للأصول الافتراضية، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية الطموحة. وتمثل هذه الموافقة خطوةً أساسيةً نحو تقديم خدمات ريفولوت الموثوقة في مجال الأصول الافتراضية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤية سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بناء منظومة آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار."

تسعى ريفولوت إلى أن تصبح التطبيق المالي الأول لمجتمع Web3 على مستوى العالم، حيث تخدم أكثر من 16 مليون عميل في خدمات الأصول الافتراضية حول العالم، وتوفر واحدة من أكثر المنصات موثوقيةً وسهولةً لتداول الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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