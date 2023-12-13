



تعاون مشترك يركز على أبراج "رمال" السكنية في منطقة الجداف بدبي

تهدف شركة ريسيت إلى تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة تصل إلى 18% عبر تقليص استهلاك الكهرباء

يتطلب المشروع إجراء عمليات تحديث لمرافق مختارة من المقرر الانتهاء منها في الربع الأول من العام 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ريسيت"، الشركة الرائدة في مجال حلول توفير الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة "مسماك العقارية" تشمل أبراج "رمال" السكنية في منطقة الجداف بدبي، إذ يشكل هذا التعاونٌ الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الاستدامة ومنح زخم إضافي للتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة ستوظف في المشروع، المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من العام 2024، خبرات "ريسيت" الغنية وحلولها الفاعلة لإجراء إصلاحات شاملة لأنظمة تكييف الهواء وأحواض السباحة في البرجين اللذين دخلا نطاق الخدمة في عام 2019، ويضُمان 336 شقة سكنية. وسيسهم هذا التحديث في تقليل استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل على نحو كبير، وبالتالي بلوغ أهداف الشركة في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة بنسبة 18%، من خلال خفض استهلاك الكهرباء، مع استرداد قيمة التكلفة خلال فترة زمنية تقارب العامين تقريباً.

وفي هذا السياق، قال فريدريك كانتين، المدير العام لشركة ريسيت: " يُشكل تعاوننا المشترك مع "مسماك العقارية" خطوة مهمة نحو بُلوغ هدفنا الرئيسي في تحقيق وفورات مالية تزيد على 15 مليون درهم لعملائنا في دولة الإمارات على مدار الـعام القادم. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا الثابت بالسعي لدعم الاستدامة والارتقاء بكفاءة الطاقة، خاصة مع تزايد المخاوف العالمية بشأن تغير المناخ، والارتفاع المُطرد للطلب على الحلول المبتكرة لتوفير الطاقة. ونعتز بما تقدمه شركتنا من عروض مصممة خصيصاً لتحقيق نتائج ذات جدوى تجارية قابلة للتطبيق، ما يعكس التزامنا ببناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة."

من جانبه، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مسماك العقارية: "نلتزم في مسماك العقارية بالتميز، ونُولي المشاريع، التي تعود بوفورات كبيرة وفوائد طويلة الأجل على المستثمرين والعملاء، جُل تركيزنا واهتمامنا. وستتتيح لنا شراكتنا المميزة مع "ريسيت" تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة في أبراج "رمال" السكنية، ومنحنا الفرصة للإسهام في جهود الاستدامة التي تبذلها دولة الإمارات، وكذلك تحقيق فوائد مالية لأصحاب المصلحة، والمساعدة في بناء مستقبل مُستدام يحافظ على البيئة."

تسعى شركة "ريسيت"، التي تتخذ من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، لتقديم حلول متكاملة ومبتكرة للطاقة وتوفير تقنيات المياه المستدامة للمباني والبنى التحتية، وتعود ملكية أسهمها إلى "الشركة العالمية القابضة" و"التحالف من أجل الاستدامة العالمية". تمتاز الشركة بتصميمها لمجموعة شاملة من الحلول التي تلبي احتياجات عملائها بما في ذلك وضع تدابير فاعلة لتوفير الطاقة في مجالات المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة وأنظمة إدارة المباني. وقد أسهمت مشاريعها في خفض ما معدله 25% من تكاليف الكهرباء و50% من تكاليف المياه سنوياً.

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نبذة عن ريسيت

"ريسيت" هي شركة رائدة في مجال خدمات الطاقة، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تتمتع الشركة بخبرات واسعة في تقديم حلول شاملة لعمليات توفير الطاقة والمياه للمباني والبنى التحتية، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالاستدامة، وإيمانها بضرورة منح الأولوية لتحسين استهلاك الطاقة والحد من التأثيرات السلبية على البيئة وخفض التكاليف.

نجحت "ريسيت" من خلال مشاريعها المستدامة المميزة في تحقيق معدل انخفاض ملفت وصل إلى 25% في تكاليف الكهرباء و50% في تكاليف المياه، وتقوم الشركة بدور فاعل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرات البيئية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تسهم في المعركة العالمية ضد تغير المناخ. ويتمثل هدف "ريسيت" الأسمى في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة في جميع أنحاء الدولة من خلال تحقيق أقصى استفادة من المرافق بأقل تكلفة ممكنة وتقليل آثار الانبعاثات الكربونية.

وتشير التوقعات إلى أن حلول الطاقة التي تقدمها "ريسيت" ستسهم في تحقيق وفورات ملحوظة في تكاليف المرافق تتجاوز 92 مليون درهم في 25 منشأة عاملة في دولة الإمارات. وتتطلع الشركة من خلال تعزيز حضورها في قطاعات متنوعة، بما في ذلك القطاعات التجارية والسكنية والضيافة والتعليم، إلى إحداث ثورة في أنماط استهلاك الطاقة، والاستناد إلى استراتيجيتها لتوفير الطاقة والتكاليف على المدى الطويل عبر جميع القطاعات. وتحرص "ريسيت" وفي خضم التغيرات الدائمة للمشهد العالمي، على ترسيخ التزامها بتوفير حلول فعّالة وذات جدوى من حيث التكلفة، بما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج عموماً.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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نبذة عن مسماك العقارية

«مسماك العقارية» هي شركة ذات مسؤولية محدودة وملكية فردية تأسست في العام 2006، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، وتعمل كشركة قابضة في مجال أنشطة الاستثمار والتطوير العقاري للمجموعة. وتتعاون مسماك العقارية مع كبرى الشركات الاستشارية الرائدة عالمياً بدءاً من عمليات التصميم وصولاً إلى البناء، لتشييد مجمعات رائدة بتصميمات معمارية رفيعة المستوى وملامح جمالية خارجية مبهرة ومساحات داخلية تتميز بكفاءات عالية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.mismak.ae