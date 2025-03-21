فريق رفيع المستوى يلتقي رئيس وزراء جزر البهاما ووزير الزراعة ومسؤولين آخرين

شركة بروميثيوس ميديكال توقع مذكرة تفاهم مع شبكة الطيران والمناخ والطقس القاسي في جزر البهاما

ناسو، جزر البهاما: تجري شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال، التابعة لشركة ريسبونس بلس ميديكال(RPM) - المزود الرائد لخدمات الرعاية قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في المنطقة وجزء من شركة ريسبونس بلس القابضة- تجري حاليًا تحليلًا للفجوات والمخاطر المتعلقة بكفاءات الاستجابة للطوارئ والتحطم والبحث والإنقاذ في جزر البهاما.

يأتي هذا التحليل عقب مذكرة تفاهم وقّعتها بروميثيوس ميديكال مع شبكة جزر البهاما للطيران والمناخ والطقس القاسي المحدودة (BACSWN) لتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ قبل دخول المستشفى في جزر البهاما.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب افتتاح حكومة جزر البهاما سفارتها في أبوظبي في وقت سابق من الشهر الماضي، وهي خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وجزر البهاما، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في منطقة الخليج.

كما وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، وروبرت دوبوش-كارون، مؤسس BACSWN.

كما وتم مناقشة تفاصيل المشروع خلال سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في ناساو، عاصمة جزر البهاما، بين رئيس وزراء جزر البهاما، معالي فيليب إي. بي. ديفيس، ووفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة ومؤسس وعضو مجلس إدارة شركة RPM، والدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، والوفد المرافق.

وعقد الدكتور شمشير والدكتور روهيل والوفد المرافق اجتماعات مع معالي جومو كامبل، وزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما، والدكتورة أوبينيت ب. رول، المديرة العامة لهيئة المستشفيات العامة، والدكتورة كيفا طومسون، نائبة المدير العام لهيئة المستشفيات العامة، والسيدة إيلين دوبوش-كارون، المحامية والناشرة وإحدى أكثر النساء تأثيرًا في جزر البهاما.

وتغطي الدراسة الخدمات المساعدة المتعلقة بكفاءات الاستجابة للطوارئ المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتدريب موظفي خدمات الطوارئ الطبية المؤهلين (EMS) في كومنولث جزر البهاما.

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