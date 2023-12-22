أبوظبي- من جديد، ريسبونس بلس ميديكال التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، ترتقي إلى مستوى التحديّات اللوجستيّة من خلال الاستفادة من الخدمات والحلول الطبيّة خلال ماراثون أدنوك أبوظبي والذي أقيم في 16 ديسمبر، 2023.

واستقبل الحدث الرياضي الضخم في نسخته الخامسة أكثر من 25 ألف مشارك اجتمعوا في المقر الرئيسي لأدنوك للجري لمسافة 42.195 كيلومتراً قبل عبور خط النهاية مُجدّداً في المقر الرئيسي للشركة.

وباعتبارها مزوّد خدمات الطوارئ الطبية على الأرض المكلف بضمان سلامة الجميع، أظهرت ريسبونس بلس ميديكال استعداداً طبيّاً شاملاً للحدث، وحرصت على نشر خطط الاستجابة السريعة، والقوى العاملة المؤهلة، وسيارات الإسعاف المتطورة طوال الحدث. وتضمنت قدرات الشركة في الموقع 17 مركبة طبيّة مجهزة بالكامل تضم 3 سيارات إسعاف ALS، و11 سيارة إسعاف BLS، ومركبة استجابة سريعة واحدة، وسيارتي إسعاف بعربات الجولف. وفيما يتعلق بالقوى العاملة، يتألف فريق RPM من 34 متخصصاً مدرباً مؤهلاً جيداً، بما في ذلك مدير عمليات ALS، ومسعفين طبيين وفنيي طوارئ طبيّة وفريق إرسال منشر بشكل استراتيجي على طول المارثون.

ومن الجدير بالذكر بأنه خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت ريسبونس بلس ميديكال أن تصبح الشريك المفضل فيما يخص خدمات الطوارئ الطبيّة العالية المستوى لتغطية الفعاليات الرياضيّة والترفيهيّة الكبرى في الإمارات والمنطقة.

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حول ريسبونس بلس القابضة

ريسبونس بلس القابضة هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخراً في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.