أبوظبي: سعيّاً لتعزيز مكانتها العالميّة، أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) عن استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرّها الرئيسي وهي شركة متخصّصة ذات شهرة عالميّة في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحيّة. وتوفر شركة بروميثيوس التابعة لمجموعة "سيفجارد ميديكال" أحدث الوسائل المتعلقة بخدمات الطوارىء وعمليات الاستجابة الأوليّة.

تعدّ ريسبونس بلس ميديكال جزءاً من شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي أكبر مزوّد للخدمات الطبيّة قبل دخول المستشفى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديّة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة. بينما تُعتبر شركة بروميثيوس مؤسسة مشهورة عالميّاً ومتخصّصة في تزويد مقدميّ الخدمات الدفاعية والمستجيبين لحالات الطوارئ بالتدريب والاستشارات، وتعمل الشركة أيضاً على تمكين موظفي خدمات الطوارئ منذ عام 2005.

ويمثل هذا الاستحواذ تجسيداً حقيقيّاً بين شركتين من روّاد الرعاية الصحيّة، مما يشكل منصة عالميّة لتوفير الخدمات اللازمة لقطاع الطاقة والدفاع.

وتدير ريسبونس بلس ميديكال حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعيّة مع عملاء من الطراز الأول، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل أدنوك، أوكسي، شامبرجر، توتال وهاليبرتون. ومن خلال هذا الاستحواذ ستتمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها إلى شركات عالميّة في قطاع النفط والدفاع والتي تقوم بروميثيوس بإداراتها حالياً مثل شل، شيفرون، آكر بي بي، دي سي اي اس، الجيش البريطاني، والطيران الملكي العماني، الأمن والدفاع البريطاني وخدمات الطوارىء الصحيّة الوطنيّة.

ومن خلال الاستحواذ على الشركة البريطانية، تعتزم شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزيز قدراتها التدريبيّة، مع توسيع خدمات الشركة لتغطية الاستشارات الصحية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وهذا الاستحواذ من شأنه أيضاً أن يساعد في وصول خدمات ريسبونس بلس ميديكال إلى المملكة المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي. كما أن التعاون بين الشركتين سيوفر حلولاً متكاملة لتقديم خدمات الاستشارات والتدريب في حالات الطوارئ، وخدمات الأستشارات الطبيه عن بعد (بما في ذلك الطوارئ) المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الطاقة والدفاع، والخدمات الطبيّة لكبار الشخصيات، والاحتياجات الصحيّة الأخرى.

وأكد الدكتور روهيل راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس ميديكال على أهمية هذا المشروع الجديد في تنفيذ استراتيجية التوسع العالميّة للشركة، قائلاً: "لا شك بأن الاستحواذ على بروميثيوس سيُعزّز من قدرتنا على تقديم خدمات رعاية صحيّة رفيعة المستوى لعملاء مرموقين في مجالات متنوعة ومبتكرة، الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فهذا الاستحواذ سيتيح لنا توسيع شبكتنا العالميّة. تعمل هذه الخطوة على ترسيخ مكانتنا كمزوّد الرعاية الصحيّة الأفضل لقطاعات الطاقة والدفاع الرائدة في جميع أنحاء العالم. ونحن نسعى لدمج خبرة بروميثيوس في خدماتنا كجزء من مهمتنا المستمرة لتقديم حلول رعاية صحيّة استثنائيّة."

وكجزء من عملية الاستحواذ، حصلت شركة ريسبونس بلس ميديكال على وكالة توزيع حصريّة في دول مجلس التعاون الخليجي لمنتجات سيفجارد ميديكال ومقرها الولايات المتحدة والمتخصّصة بمنتجات الخدمات الطبيه الميدانيه، مما أضاف المجموعة الأكثر تطوراً في توفير هذه الخدمات في المنطقة.

ومن جانبه قال ستيفن واينز، رئيس التدريب والاستشارات في شركة بروميثيوس ميديكال: "هذه لحظة محورية لكلا الشركتين، تُمهد الطريق لتقديم حلول الرعاية الصحيّة المتكاملة التي تشمل خدمات ما قبل المستشفى والتدريب المتخصص والخدمات الاستشارية. إن سجلنا الحافل وتخصصاتنا المتنوعة، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية قبل المستشفى، تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة بطائرات الهليكوبتر، الإدارة الدوليّة للحوادث الكبرى، والتدريب الطبي المبتكر، جعلتنا مساهمين رئيسيين في هذه الشراكة القوية. نحن على استعداد لتقديم حلول رعاية صحيّة استثنائيّة ومتطورة تتجاوز الحدود وترفع المعايير عبر مختلف القطاعات."

وبعد الاستحواذ، ستتبع ريسبونس بلس ميديكال استراتيجية قويّة لدمج جميع جوانب خدمات الرعاية الصحيّة قبل المستشفى تحت مظلة واحدة. ومن المخطط أن يتمّ تمويل عملية الاستحواذ من خلال جمع الديون والمستحقات الداخلية، وتقديريّاً ستساهم الإيرادات الغير محققة ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك في ريسبونس بلس ميديكال على أساس معدل التشغيل.

حول ريسبونس بلس ميديكال

تأسست ريسبونس بلس ميديكال في سنة 2010، وهي أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم ادراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. وهي حالياً تم إدراجها في سوق FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبية في المنطقة والذي يضم 426 سيارة إسعاف، أصبحت RPM اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون دورة تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية وغير العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأجرت أكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدم الخدمات الطبية لمختلف الأحداث الرياضية الكبرى في المنطقة.

حول مجموعة "سيفجارد ميديكال"

تضم "سيفجارد ميديكال" مجموعة من العلامات التجارية الموثوقة لتقنيات المنتجات الطبية الطارئة والتدريب على المهارات. وتوفر مجموعة من المنتجات المبتكرة عالية الجودة واستخدام المحاكاة والدورات التدريبية والبرامج الاستشارية، كما وتلتزم الشركة بتعزيز مهمتها المتمثلة في تجهيز وتمكين المستجيبين على مستوى عال من المهارات للحفاظ على الحياة في كافة الظروف. انطلاقًا من الابتكار والخبرة الواقعية، لا تتوقف سيفجارد ميديكال عند تأمين الاحتياجات الطبية الطارئة فقط، بل تتهيأ أيضاً للمتطلبات القادمة.

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