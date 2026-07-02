أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وبدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، أطلقت ريسبونس بلس للخدمات الطبية (RPM)، التابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع، والرائدة في تقديم خدمات الرعاية الطبية قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في المنطقة، مجموعة من الإرشادات العملية للسلامة الصيفية، بهدف حماية العاملين في المواقع الخارجية من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وتستهدف هذه الإرشادات العاملين في قطاعات الإنشاءات والخدمات اللوجستية والطاقة وغيرها من القطاعات التي تتطلب العمل في الهواء الطلق، حيث تدعو أصحاب العمل والموظفين إلى تبني إجراءات وقائية عملية تتجاوز حملات التوعية التقليدية، من خلال التركيز على الاكتشاف المبكر للأعراض، والمحافظة على ترطيب الجسم، وتعزيز ثقافة الاهتمام المتبادل بين الزملاء.

وأكدت الشركة أن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس غالباً ما تسبقها علامات تحذيرية واضحة، ما يتيح فرصة للتدخل المبكر قبل تطور الحالة إلى طارئة. وتشمل هذه العلامات الشعور بالعطش الشديد، والدوخة، وتشنجات العضلات، والإرهاق غير المعتاد، وسرعة الانفعال، والتشوش الذهني، وصعوبة الحفاظ على التوازن، مشددة على ضرورة عدم تجاهل أي من هذه الأعراض وطلب المساعدة الطبية فور ظهورها.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنتها الإرشادات اعتماد “نظام الزميل” في مواقع العمل، بحيث يقوم العاملون بمتابعة الحالة الصحية لبعضهم البعض بصورة دورية، بما يساعد على رصد أي تغيرات في السلوك أو الحالة البدنية والتدخل المبكر قبل تحولها إلى حالة طبية طارئة.

كما أوصت الشركة بالوقاية من الجفاف من خلال شرب المياه بانتظام وعدم انتظار الشعور بالعطش، مع متابعة لون البول كمؤشر بسيط على مستوى ترطيب الجسم، حيث يدل اللون الداكن على الحاجة إلى زيادة شرب السوائل. ودعت أصحاب العمل إلى جدولة الأعمال الشاقة، مثل رفع الأحمال الثقيلة، وأعمال الحفر، وتركيب السقالات، خلال ساعات الصباح الأولى كلما أمكن، لتقليل التعرض المباشر للحرارة المرتفعة.

وشددت الإرشادات كذلك على أهمية الاستعداد الجيد ليوم العمل، من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم، والحد من استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين، والحرص على ترطيب الجسم قبل بدء العمل، بما يعزز قدرة العامل على تحمل الظروف المناخية القاسية.

وفيما يتعلق بالحالات الحرجة، أوضحت الشركة أن ظهور أعراض مثل فقدان الوعي، أو التشوش الذهني، أو توقف التعرق رغم التعرض للحرارة الشديدة، يستدعي التعامل معها كحالة طبية طارئة، مع ضرورة نقل المصاب فوراً إلى مكان بارد أو مظلل، والعمل على خفض حرارة جسمه بأسرع وقت ممكن، وطلب الإسعاف دون أي تأخير.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد ريسبونس بلس للخدمات الطبية التزامها بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، ونشر ثقافة الوقاية بين العاملين في المواقع الخارجية خلال أشهر الصيف. كما تؤكد أن الالتزام بالممارسات الوقائية اليومية، مثل الحفاظ على ترطيب الجسم، والانتباه للعلامات المبكرة للإجهاد الحراري، والاهتمام بالزملاء، يسهم بشكل كبير في الحد من الإصابات المرتبطة بالحرارة وحماية الأرواح.

حول ريسبونس بلس القابضة:

تأسست شركة ريسبونس بلس القابضة في عام 2010، وتعدّ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة. تمّ إدراج شركة ريسبونس بلس ميديكال في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة عام 2010، تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي مدرجة حالياً أيضاً في مؤشر FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبيّة في المنطقة والذي يقدّر بـِ 426 سيارة إسعاف، أصبحت شركة ريسبونس بلس ميديكال اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون جلسة تدريبية لمهنيي الرعاية الصحيّة وغير العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، وأكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدّم دعماً طبياً موثوقاً للأحداث الرياضيّة الكبرى في المنطقة.

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