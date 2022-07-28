مع صافي أرباح بمقدار 20,6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2022، أثبتت شركة "ريسبونس بلس القابضة" التزامها بالنمو المستدام

أبوظبي: شركة "ريسبونس بلس القابضة" ش.م.خ التابعة لشركة "ألفا أبوظبي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أبرز المزوّدين لخدمات الصحة والطوارئ عن بُعد في دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت عن تسجيلها أداءَ قوياً أبرزته النتائج النصف سنوية المسجّلة في 30 يونيو 2022.

وأشارت شركة "ريسبونس بلس القابضة" إلى أنها حقّقت عائداً بقيمة 162,6 مليون درهم في إيرادات النصف الأول من العام 2022، مقارنةً بـ 70,1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقّقت صافي أرباح مقداره 20,6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022، مقارنةً بـ 12,5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2021، أما إجمالي الأصول في نهاية يونيو 2022 فبلغ 323,7 مليون درهم إماراتي.

في المقابل، تركز هذه المجموعة على توسيع انتشارها في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والهند ومصر، حيث جرى تحقيق عوائد ملفتة في الاستثمارات، وتقدّمٍ ملحوظ في العام الحالي. كما باشرت المجموعة العمل على إنشاء مركز للصحة المهنية في "مشاريع ضمان" في المملكة العربية السعودية، وإنشاء مركز للتدريب في العاصمة الرياض، والمباشرة قريباً بالتدريب الطبي ونقل المرضى على المستوى العالمي، وتشغيل المركز الجديد للخدمات الخاصة بالمواقع عن بُعد في الهند، والذي استدعى تأسيس فرعٍ جديد للشركة في الربع الثاني من العام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل "ريسبونس بلس القابضة" توسيع مجال خدماتها ضمن الأسواق الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال فوزها بعقودٍ جديدة لتقديم خدمات الطوارئ الطبية لرحلات الطيران الرئاسي، وتزويد "صحة" بسيارات إسعاف وإدارتها، واستقدام القوى الطبية العاملة في "صحة"، بالإضافة إلى إبرام عقودٍ جديدة للخدمات الطبية عن بُعد لمجموعةٍ من العيادات والمواقع والأحداث والفعاليات المحلية.

وفي ضوء الأداء القوي والإيرادات النقدية التي تحقّقت، أوصى مجلس الإدارة في "ريسبونس بلس القابضة"، بالطلب من الشركة تقييم خيار توزيع الأرباح النصف سنوية/ المرحلية. وفي هذا السياق سيتمّ طرح تعديل النظام الأساسي خلال جمعية العمومية، علماً أنّ القرار النهائيّ في هذا الشأن يبقى رهناً بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة"، قال:" لقد حافظت الشركة على المسار التصاعدي لنموّها المالي، بدعمٍ من النتائج القوية التي سُجّلت في الربع الثاني من العام الجاري".

وأضاف: "فيما تستمر تداعيات الأوضاع الاقتصادية الخارجية في التأثير على ديناميكيات الأسواق، واصلنا من جانبنا الالتزام بدعم عملائنا في تجاوز هذه التحديات، ما انعكس إيجاباً في أدائنا خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولا نزال متفائلين وواثقين بتوسيع آفاق نموّنا، حيث قمنا على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية بوضع أسسٍ قوية لحضورنا في مناطق ووجهاتٍ جديدة في كلّ من المملكة العربية السعودية والهند ومصر، ما سيتيح لنا المزيد من التوسع وتحقيق إيراداتٍ مستدامة ونموٍّ في الأرباح خلال السنوات المقبلة".

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حول" ريسبونس بلس القابضة"

"ريسبونس بلس القابضة" هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخرًا في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.