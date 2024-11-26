دبي- افتتحت سلسلة مطاعم "ريزينج كينز" الحائزة على جوائز عدة، والتي تشتهر بتقديم وجبات فيليه الدجاج ذات الجودة العالية، أول فرع لها لخدمة طلبات السيارات في منطقة البرشاء 1، دبي. يعدّ الفرع الجديد الفرع السابع والأربعين لسلسلة مطاعم "ريزينج كينز" في منطقة الشرق الأوسط والتي تديرها مجموعة الشايع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية. يأتي هذا الافتتاح بعد سلسلة افتتاحات مماثلة ناجحة في كل من الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر.

في كلمته خلال حفل الافتتاح، قال جيف كيلين، رئيس إدارة الضيافة في مجموعة الشايع: "نحن سعداء بتقديم الفرع الأول لريزينج كينز لخدمة طلبات السيارات في دبي. يمثل هذا المشروع الجديد معلماً مهماً وإنجاز جديداً في رحلتنا لتقديم تجارب طعام استثنائية لزبائننا. نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة الاستثنائية التي طالما اشتهرت بها ريزينج كينز، ونتطلع إلى الترحيب بجميع عشاق العلامة للاستمتاع بوجبة بوكس ​​كومبو الشهية التي لا تقبل المنافسة إلى جانب صلصة كينز المميزة في فرعنا الجديد في البرشاء 1".

تشتهر قائمة طعام ريزينج كينز بوجبات فيليه الدجاج الشهية ذات الجودة العالية والتي تطهى فقط عند الطلب لتُقدم ساخنة طازجة في كل مرة. إلى جانب بطاطا كرينكل المقلية، خبز تكساس توست المحمص وصلصة كينز المميزة.

يكمن سر نجاح علامة ريزينج كينز في صلصة كينز المميزة، والتي تعتبر بحد ذاتها تحفة فنية في عالم الطهي، حيث ترفع من مستوى وجودة أصابع فيليه الدجاج المقرمشة الطرية إلى آفاق جديدة في تجربة طعام لا تُنسى.

تأسست سلسلة مطاعم ريزينج كينز الشهيرة التي تتخذ من لويزيانا مقراً لها في عام 1996 في باتون روج، لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، على يد مؤسسها تود جريفز. واليوم، تفخر العلامة بأكثر من 800 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة و47 موقع في منطقة الشرق الأوسط، مع خطط للوصول إلى 50 موقع بحلول نهاية عام 2024.

يستقبل الفرع الجديد زبائنه من الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 صباحاً.

نبذة عن ريزينج كينز

تأسست ريزينج كينز في العام 1996 على يد تود جريفز في مدينة باتون روج، لويزيانا. تشتهر العلامة بتركيزها على تقديم وجبات أصابع فيليه الدجاج عالية الجودة مع الحفاظ على البساطة في المكونات، بما يتماشى مع هوية العلامة التجارية التي تحمل شعار "One Love". تحافظ ريزينج كينز على جودتها العالية من خلال تقديم قائمة طعام محددة، مما يتيح لها تطوير مستوى الخدمة والحد من النفايات. من جهة أخرى، يمتد التزام العلامة بالجودة إلى المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى جانب المشاركة بشكل فعال في الأنشطة المحلية ودعم القضايا الخيرية. مع أكثر من 800 موقع حول العالم، تواصل العلامة إعطاء الأولوية للتجارب التي تتمحور وتركز حول خدمات ومتطلبات الزبائن والتميز التشغيلي.

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