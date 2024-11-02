ستوفر الباخرة رحلات بحرية لمدة ليلتين أو ثلاث ليالٍ إلى جزيرة صير بني ياس والدوحة ومسقط وخَصَب

استمتعوا بعروض حصرية تتضمن أرصدة مجانية للمأكولات والمشروبات على متن الباخرة

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) – أعلنت ريزورتس وورلد كروزيس، شركة الرحلات البحرية العالمية، عن وصول باخرتها الفاخرة "ريزورتس وورلد ون" إلى دبي، استعدادًا لإنطلاق أُولى رحلاتها من ميناء راشد 2 في الأول من نوفمبر 2024. ستقوم الباخرة التي تستوعب 1800 مسافر برحلات منتظمة ثلاث مرات أسبوعيًا إلى وجهات خليجية متنوعة.

وقد شهد اليوم احتفالًا مميزًا على متن الباخرة بحضور ما يقارب من 600 مدعو للاحتفال بهذا الإنجاز الهام، وترأس الحفل السيد مايكل جوه، رئيس ريزورتس وورلد كروزيس، مع كبار المسؤولين التنفيذيين، حيث استقبلوا نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والإعلاميين والشخصيات المؤثرة.

تميز الحفل الذي أقيم في ميناء راشد بتوزيع هدايا تذكارية خاصة على الحضور، كما أُتيح لهم فرصة الاستمتاع بباقة من العروض الفنية المباشرة على متن الباخرة، وتذوق تشكيلة مميزة من المأكولات، وكذلك المشاركة في جولة إرشادية شاملة لاستكشاف مرافق الباخرة المختلفة ومميزاتها.

احتفاءً برحلتها الافتتاحية، يُمكن للضيوف الاستفادة من عروض مميزة ذات قيمة مضافة تشمل الحصول على أرصدة مجانية للمأكولات والمشروبات بقيمة 700 درهم إماراتي أو 190 دولارًا أمريكيًا لكل كابينة، وذلك خلال رحلات نوفمبر البحرية، سواءً رحلة عُمان لمدة 3 ليالٍ أو رحلة قطر لمدة ليلتين. وخلال هذه الفترة، ستوفر باخرة ريزورتس وورلد ون خيارًا جديدًا ومشوقَا لعطلات نهاية الأسبوع القصيرة من دبي، وهي رحلة عطلة نهاية الأسبوع إلى جزيرة صير بني ياس لمدة ليلتين، والتي تنطلق كل جمعة. كما يمكن للضيوف التطلع إلى رحلة الدوحة (قطر) لمدة ليلتين، والتي تنطلق كل أربعاء، ورحلة مسقط وخصب (عُمان) لمدة 3 ليالٍ، والتي تنطلق كل أحد. إضافة إلى ذلك، يستطيع الضيوف دمج هذه المسارات للحصول على رحلات بحرية طويلة تمتد لأربع أو خمس أو سبع ليالٍ.

صرّح السيد مايكل جوه، رئيس شركة ريزورتس وورلد كروزيس، قائلًا: "لقد طال انتظارنا، وها قد وصلت باخرة ريزورتس وورلد ون إلى دبي وهي جاهزة للإبحار. نود أن نتقدم بخالص الشكر لمختلف الحكومات والسلطات المحلية والإقليمية وشركائنا في قطاع السفر والإعلاميين وضيوفنا الكرام على دعمهم المتواصل، فنحن متحمسون لتقديم تجارب بحرية استثنائية في منطقة الخليج، ونتطلع بشغف لإطلاق أولى رحلاتنا مع احتفال خاص على متن الباخرة بمناسبة احتفال ديوالي الذي سيستمر طوال الأسبوع".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "نتوجه بخالص التهاني لريزورتس وورلد كروزيس على الإطلاق الناجح لخدماتها الجديدة، واختيارها مدينة دبي لتكون ميناء الرسو الرئيسي لرحلاتها. وتعكس هذه الخطوة مدى النمو الذي تشهده مدينة دبي بوصفها وجهة رئيسية للرحلات البحرية، وقدرتها على استقطاب الشركات المشغلة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توفير تجارب استثنائية للمسافرين الدوليين الراغبين بالتعرف على المنطقة، وهو ما ينسجم مع رؤية قيادتنا الحكيمة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانتها لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وفي ضوء استعداداتنا لبداية موسمٍ جديد، نعرب عن خالص شكرنا لشركائنا والجهات المعنية على دعمهم المستمر الذي أسهم في تحويل مساعينا الطموحة إلى واقعٍ ملموس. ونتطلع معاً إلى مواصلة ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة".

حصلت باخرة ريزورتس وورلد ون على الاعتماد الرسمي من منظمة التعاون الإسلامي المرموقة ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، إذ تُقدِّم مجموعة متنوعة من المأكولات الحلال والعروض التي تضمن راحة البال للضيوف المسلمين القادمين من دول الخليج والمنطقة. إضافة إلى ذلك، فإنها تُقدِّم أطباقًا خاصة بالنباتيين وأتباع الديانة الجاينية.

نبذة عن ريزورتس وورلد كروزيس

تُعد ريزورتس وورلد كروزيس امتدادًا لعلامة ريزورتس وورلد العالمية المرموقة، والتي تدير شبكة واسعة تضم أكثر من 30 منشأة عبر القارات، في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا، بزيارات سنوية تبلغ 40 مليون زائر.

تتميز ريزورتس وورلد كروزيس بفريق إداري يمتلك خبرة عريقة تمتد لعقود في مجال الرحلات البحرية الآسيوية. بدأت مسيرتها البحرية في يونيو 2022 من ميناء سنغافورة مع باخرتها الرائدة "جنتنغ دريم"، ولم يمض عام واحد حتى عززت أسطولها بباخرة "ريزورتس وورلد ون" التي اتخذت من هونغ كونغ ميناءً لها. وقد نجحت الشركة في توسيع نطاق عملياتها البحرية لتشمل موانئ إستراتيجية في كوالالمبور وكاوهسيونغ وكيلونج (تايبيه) وجاكرتا، وستضيف دبي إلى شبكتها في نوفمبر 2024. حتى الآن، أبحرت سفن ريزورتس وورلد كروزيس إلى أكثر من 30 وجهة متميزة في جنوب شرق وشرق آسيا، بما فيها أوكيناوا وكيوشو في اليابان. ومن المقرر أن تتوسع قريبًا إلى منطقة الخليج في الشرق الأوسط مثل الدوحة في قطر، ومدينتي مسقط وخصب في سلطنة عُمان.

تُقدم ريزورتس وورلد كروزيس، كشركة رحلات بحرية عالمية ذات جذور آسيوية عريقة، مفهومًا جديدًا للرحلات البحرية يجمع بين عراقة الضيافة الآسيوية المعروفة عالمياً وأرقى التجارب الدولية الفاخرة. توفر الباخرة أشهى الأطباق الآسيوية والعالمية الأصيلة (بما في ذلك خيارات معتمدة من الأطعمة الحلال والنباتية) وعروضًا استثنائية ذات مستوى عالمي. كما تثري تجربة ضيوفها بباقة من العروض الترفيهية العالمية الاستثنائية. وعلى قمة الفخامة، يبرز ذا بالاس، وهي عبارة عن منطقة خاصة فاخرة داخل الباخرة بها فندق كامل الأجنحة، ويُقدم مرافق حصرية تشمل خدمة الخادم الشخصي المتوفرة على مدار الساعة.

ريزورتس وورلد كروزيس - شركة الرحلات البحرية العالمية التي تعرف الخليج على أفضل وجه.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

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