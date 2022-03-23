يمكن للشركاء الآن الوصول إلى مناهج «ريد هات» التدريبية الشاملة بدون تكلفة لاكتساب مهارات أساسية في مجال حلول البرمجة السحابية الهجينة المفتوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «ريد هات»، المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، توسيع نطاق برنامجها التدريبي المعتمد (Red Hat Training and Certification) لدعم شركائها في رحلتهم نحو تعزيز مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجال تقنيات الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة. ويمكن لشركاء «ريد هات» الآن الوصول إلى المناهج التي يوفرها برنامج «ريد هات» التدريبي عبر الإنترنت بدون أي كلفة وذلك لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم حول حلول «ريد هات» في العديد من المجالات الرئيسة مثل الحوسبة السحابية، وأنظمة الحاويات، والبرامج الافتراضية، وتقنيات الأتمتة والتحكم الآلي وغيرها.

وتوفر «ريد هات» منذ عام 2013 الدعم لشركائها من الشركات من خلال بوابة تدريب شركاء «ريد هات»، وهي منصة تدريب واعتماد مصممة لتمكين الشركاء وتزويدهم بالإرشادات الموثوقة اللازمة لدعم المبيعات، وتحسين خدمة العملاء، وتقديم المتطلبات الخاصة بخدمات شركة «ريد هات». وبناءً على الملاحظات التي ترد إليها من الشركاء، تقوم «ريد هات» بتوسيع الموارد التمكينية لشركائها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرق المستشارين، مهندسي الحلول والمسؤولين عن الأنظمة التقنية والمطورين. وتعتبر مناهج «ريد هات» التدريبية التي كانت متاحة في السابق للعملاء فقط، هي الآن متاحة للشركاء دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

وتحتاج المؤسسات والشركات التي تسعى إلى مواكبة التطورات على مستوى القطاع من خلال الابتكار المستمر إلى الاعتمدا على قوة عاملة ماهرة ومجهزة بأفضل المهارات لدعم رحلة التحول الرقمي، وتطوير التكنولوجيا، وتقديم خدمات متميزة للعملاء. ويقدم برنامج ريد هات التدريبي المعتمد منهجاً للتعلم الذاتي، ومختبرات تدريب عملية لمساعدة متخصصي تقنية المعلومات على زيادة مستوى الكفاءة، والتحقق من جودة المهارات باستخدام تقنيات «ريد هات». وفي الواقع، وجدت الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث العالمية IDCبتكليف من «ريد هات» أن المؤسسات التي تستخدم مناهج «ريد هات» التدريبية يمكنها تحقيق عائد لستثمار لمدة ثلاث سنوات بنسبة 365٪، وزيادة الإنتاجية، من خلال تمكين الشركاء من التعلم بما يتناسب مع متطلباتهم من خلال الوحدات والمختبرات عبر الإنترنت.

وتشمل البرامج التدريبية الأولية المتاحة من «ريد هات» للشركاء 17 دورة تدريبية، بثماني لغات، ويمكن الوصول إليها من خلال بوابة تدريب شركاء «ريد هات». وتساهم هذه البرامج في تمهيد الطريق لتطوير المهارات المستقبلية للشركاء من خلال برامج تدريبية يحصل المشاركون فيها على شهادات معتمدة من ريد هات.

ويمكن للشركاء الحصول على بعض الدورات التدريبية الأكثر شيوعاً لاكتساب الخبرات التأسيسية حول مجموعة من حلول ريد هات الرائدة على مستوى القطاع مثل ( أنظمة ريد هات إنتربرايز لينكس Enterprise Linux)، و(منصة ريد هات أوبين شيفت OpenShift) بما في ذلك:

إدارة نظام ريد هات - المرحلة الأولى

إدارة نظام ريد هات - المرحلة الثانية

نظام ريد هات إنتربرايز لينكس للأتمتة مع منصة أنسبل أوتوميشن

إدارة منصة ريد هات أوبن شيفت - المرحلة الأولى

إدارة منصة ريد هات أوبين شيفت - المرحلة الثانية

إدارة منصة ريد هات أوبين شيفت – المرحلة الثالثة

ويمكن للمطورين أيضاً الاستفادة من دورات «ريد هات» التدريبية مثل:

تطوير منصة ريد هات أوبن شيفت – المرحلة الثانية

تطوير الخدمات الصغيرة في السحابة الأصلية من ريد هات مع كواركوس

تطوير تقنيات الأتمتة المتقدمة مع منصة ريد هات أنسبل أوتوميشن

وتخطط «ريد هات» لإطلاق دورات تدريبية إضافية للشركاء على مدار العام. وبالإضافة إلى الدورات التدريبية المجانية المذكورة أعلاه، يتوفر للشركاء خيار الاشتراك في دورة تدريبية تحت إشراف مدرب خبير، والاشتراك في برنامج تعليمي من «ريد هات»، وإجراء الامتحانات للحصول على شهادة معتمدة من «ريد هات» بأسعار منخفضة.

يمكن للشركاء الحصول على مزيد من المعلومات حول برامج «ريد هات» التدريبية على الرابط التالي هنا.

وقال كين جويتز، نائب الرئيس ومسؤول قسم ضمان نجاح العملاء من المؤسسات وإدارة الأعمال في شركة «ريد هات»: "يلعب الشركاء دوراً مهماً في تعزيز رؤية «ريد هات» لعصر الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة وضمان تحقيق العملاء نجاحات مستدامة في العصر الرقمي. ونسعى من خلال توسيع نطاق برنامج تدريب الشركاء من «ريد هات»، إلى تمكين الشركاء من تعزيز قدراتهم في تقديم حلول مؤثرة للعملاء تساعدهم على إطلاق العنان لقدراتهم في مجال الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة بالاعتماد على تقنيات «ريد هات» الحديثة والمتطورة".

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نبذة عن شركة ريد هات

"ريد هات" هي المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى العالم، حيث توفر أنظمة تشغيل حرة مفتوحة المصدر "لينكس" وحلول السحابة الهجينة ومنصات لتجميع تطبيقات البرمجيات إضافة إلى منصات نشر وإدارة التطبيقات الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة وتطوير التطبيقات السحابية المحلية وتوحيد معايير نظام التشغيل الرائد على مستوى القطاع إلى جانب أتمتة وتعزيز أمان وإدارة البيئات المعقدة. وبفضل خدمات الدعم والتدريب والخدمات الاستشارية الحائزة على جوائز، تعتبر "ريد هات" مستشاراً موثوقا به لقائمة أفضل 500 شركة التي تصدرها سنوياً مجلة "فورتشن" Fortune 500. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية وشركات تكامل الأنظمة ومزودي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، تلتزم "ريد هات بمساعدة المؤسسات على الاستعداد بالشكل الأمثل للمستقبل الرقمي.

البيانات التطلعية

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