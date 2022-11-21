دبي: أعلنت شركة المحاماة الدولية ريد سميث اليوم عن انضمام أنتونيا بيرت إلى فريق عمل الشركة في دبي بصفتها شريكاً في مجموعة النزاعات التجارية التابعة لها.

وعملت بيرت سابقاً شريكاً لشركة المحاماة كورتيس ماليت-بريفوست كولت آند موسلي من مكتبها في دبي، بالإضافة إلى العمل في مكاتب فريشفيلدز في لندن ودبي. وتتولى بيرت بموجب الشراكة الجديدة مهمة قيادة وتعزيز الخدمات القانونية التي تقدمها الشركة في النزاعات التجارية في الشرق الأوسط.

وينضم إلى بيرت رئيس المساعدين القانونيين، ماثيو هيرلي، الذي تتمحور مهامه بشكل رئيسي حول قضايا النزاعات التجارية، ولا سيما المتعلقة منها بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وتتمتع بيرت بخبرة تزيد عن عشرة أعوام في مجالات التحكيم والوساطة وقرارات الخبراء في الشرق الأوسط، بالإضافة لخبرتها الواسعة في النزاعات التجارية المرتبطة بمجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك النفط والغاز والطاقة والمياه والبناء والهندسة وتطوير المشاريع والتوزيع وعمليات الاندماج والحيازة.

وتمثل بيرت العديد من السلطات الحكومية والشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات بموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ومركز التحكيم الخاص بمركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والمركز الدولي لتسوية المنازعات والأونسيترال للتحكيم، فضلاً عن توليها العديد من المناصب في مراكز التحكيم الرئيسية والمحاكم في مختلف أنحاء منطقة الخليج. كما أشرفت على قضايا بموجب القوانين الحكومية، بما فيها قوانين الإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قوانين كل من إنجلترا وويلز. وكانت أحد أعضاء التحكيم في العديد من النزاعات التجارية، فضلاً عن تمتعها بالأهلية الكاملة للمثول أمام محاكم الإمارات.

ويتضمن سجلها الحافل النجاح في ضمان نتيجة جيدة في قضيةٍ لشركة نفط الهلال وشركة دانة غاز ضمن إجراءات محكمة لندن للتحكيم الدولي فيما يتعلق بنزاعٍ عام بقيمة 39 مليار دولار أمريكي مع حكومة إقليم كردستان.

وتقدم بيرت، بالإضافة إلى عملها في التحكيم، المشورة للعملاء الخاضعين للتحقيق التنظيمي من قبل سلطات منافسة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساشين كيرور، الشريك الإداري لمكتب ريد سميث في الشرق الأوسط: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع أنتونيا بيرت التي تحظى بسمعةٍ مميزة وسجلٍ حافل في القطاع القانوني في الشرق الأوسط، فضلاً عن إمكاناتها المميزة وخبرتها الكبيرة التي تمكنها من تقديم المشورة لعملائنا بشأن النزاعات التجارية المعقدة، انطلاقاً من سعينا المتواصل لتعزيز مكانة الشركة في مجال النزاعات التجارية".

ومن جانبه، قال بين سمرفيلد، الرئيس المشارك لمجموعة المنازعات التجارية العالمية التابعة لريد سميث: "يسعدنا انضمام أنطونيا بيرت، التي تتمتع بموهبة مميزة وسجلٍ حافلٍ في الشرق الأوسط، إلى فريقنا. وتمثل هذه الشراكة إضافةً مميزةً لفريقنا في المنطقة ولمجموعتنا العالمية في مجال المنازعات التجارية".

وحصدت بيرت، التي تتحدث الإنجليزية والروسية والألمانية بطلاقة، لقب "قائدة المستقبل" من قبل كل من شركة تشامبرز آند بارتنرز العالمية وموقع هووز هو ليجال لعام 2022.

وبدورها، قالت بيرت: "يسعدني الانضمام إلى شركة ريد سميث التي تتمتع بسمعةٍ مرموقة وقدراتٍ استثنائية في مختلف القطاعات الرئيسية في المنطقة. كما أتطلع إلى العمل مع الفريق لتعزيز الخدمات المقدمة والمتخصصة في النزاعات التجارية في الشرق الأوسط، الشيء الذي ينعكس بشكلٍ إيجابي على العملاء".

وتشرف بيرت منذ عام 2019 على التدريب المهني في مجال التحكيم الدولي لطلاب الماجستير في القانون بجامعة باريس 2 (بانثيون أساس) في الإمارات. كما تشغل منصب الرئيسة المشاركة لميثاق التمثيل العادل في التحكيم بالشرق الأوسط، والرئيسة المشاركة للجنة تحكيم النزاعات البيئية في الشرق الأوسط. وشاركت بيرت أيضاً في تأليف الطبعات الأصلية والمحدثة من دليل نقابة المحامين الدولية للتحكيم، فصل قانون الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن "ريد سميث"

تعد "ريد سميث" شركة محاماة دولية، تقدم حلولاً ذات جودة عالية لقطاعات الأعمال المختلفة، ولا ينحصر عمل الشركة على تقديم إيجابات قانونية. بل تلتزم الشركة دائماً بتقديم خدماتها بشكل مختلف ومبتكر، وبطريقة إبداعية وأكثر فعالية، تضمن تجربة ثرية للعملاء، فضلاً عن التزامها بدعم ومساعدة العملاء لتحقيق أهدافهم المرجوة.

ومن خلال علاقاتنا الوطيدة طويلة الأمد، والآفاق العالمية والهيكل التعاوني، فإن "ريد سميث" يعتبر الشريك الاستراتيجي الأمثل لتقديم حلول للنزاعات والصفقات المعقدة والمسائل التنظيمية المعقدة.

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