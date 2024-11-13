الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل، المزود الأسرع نمواً في مجال الاتصالات في المنطقة، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة جاهز، إحدى الشركات الرائدة في المملكة، والتي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات حسب الطلب، مما يعزز أسلوب حياة العملاء ويدعم تمكين الأعمال. يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمة مبتكرة لتوصيل شرائح ريد بُل موبايل (SIM) للعملاء في أي مكان، حيث يمكنهم طلب الشرائح عبر الإنترنت واستلامها مباشرةً في منازلهم أو أماكن تواجدهم من خلال شبكة مجموعة جاهز المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

من خلال دمج خبرة ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل في مجال الاتصالات مع مسموعية مجموعة جاهز الموثوقة في التوصيل السريع، يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في تحسين راحة العملاء. ويتماشى ذلك مع رؤية ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل لتوفير وصول أكثر سهولة إلى خدمات الهاتف المحمول وتعزيز تجربة العملاء. بفضل هذه الشراكة، سيتمكن العملاء في جميع أنحاء المملكة من الاستمتاع بخدمات اتصالات أسرع وأكثر سهولة، وهذا ما يعزز من مكانة ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل كعلامة تجارية تركز على تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

بدوره قال المهندس سليمان المسلّم، الرئيس التنفيذي لريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل: "تمثل هذه الشراكة مع مجموعة جاهز خطوة هامة في جهودنا لتقديم حلول اتصالات مبتكرة ومميزة في المملكة. إنها تتيح لنا تلبية توقعات عملائنا الحاليين وتقديم تجربة جديدة لعملائنا الجدد، حيث يتمتعون بالراحة والجودة التي تقدمها ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل. وأضاف: "نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستعزز من رضا مشتركينا وتساهم في نمو علامتنا التجارية في المملكة."

كما تعكس الشراكة التزام ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل بتلبية احتياجات مشتركيها المتطورة من خلال توصيل منتجاتها عالية الجودة مباشرة إليهم. كجزء من هذه المبادرة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من تجربة سهلة وفعالة لشراء شرائح ريد بُل موبايل ، ما يمكّنهم من الوصول إلى خدمات ريد بُل موبايل بكل سهولة. وتعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل لتوسيع حصتها السوقية وتعزيز مكانة علامتها التجارية لدعم استمرارها كأسرع مزود اتصالات نمواً في المنطقة.

كما يمكن للعملاء توقع تحسينات مستقبلية في الخدمة، تشمل مزايا حصرية وحوافز ولاء، ما يضمن أن تواصل ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل تقديم تجربة مريحة ومميزة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تُكمل الخدمات المبتكرة مثل جيجاكوينز والوصول إلى عالم ريد بُل الحصري هذه المبادرة، بهدف تعزيز القيمة والتجربة التي يحصل عليها المشتركين من العلامة التجارية. مع التركيز بشكل كبير على الجيل الناشئ المولع بالتكنولوجيا.

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